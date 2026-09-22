Carlos Bruce pide al JNE definir situación de López Aliaga o “será responsable de viciar” las Elecciones Municipales 2026

Carlos Bruce cuestionó al JNE por no definir qué postulantes están habilitados para asumir la Alcaldía de Lima tras las elecciones del próximo 4 de octubre

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El candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú, Carlos Bruce, cuestionó este lunes al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por no haber definido, según afirmó, qué postulantes están habilitados para asumir el consitorio capitalino en caso de ganar las Elecciones Regionales y Municipales 2026 del próximo 4 de octubre.

“Los limeños están con los ojos tapados porque no se sabe por qué candidato pueden votar para que asuma la alcaldía”, declaró Bruce antes de participar en el debate municipal organizado por el organismo electoral.

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El cuestionamiento se produce en medio de la controversia sobre la candidatura del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien postula como primer regidor de su partido después de haber ejercido la Alcaldía de Lima entre 2023 y 2025 y de haber sido elegido senador para el periodo 2026-2031.

El JNE declaró en julio fundada la apelación presentada por esta formación política y ordenó continuar con el trámite de inscripción de López Aliaga como candidato a regidor, al considerar que su elección como senador no determinaba, por sí sola, que estuviera comprendido en el impedimento establecido por la Ley de Elecciones Municipales.

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El principal punto de controversia es Rafael López Aliaga, quien postula como primer regidor de Renovación Popular y podría asumir la alcaldía si su lista gana, asunto que aún genera dudas sobre los alcances de su eventual credencial

No obstante, permanece en discusión si el dirigente podría asumir la alcaldía de Lima en caso de que la lista de su partido gane los comicios, una posibilidad que ha generado cuestionamientos de otras candidaturas y pedidos para que el JNE precise los alcances de una eventual credencial.

Bruce sostuvo que el organismo electoral “ya casi está fuera de tiempo” para pronunciarse y advirtió de que el proceso electoral avanza sin que, según su planteamiento, los ciudadanos tengan certeza sobre quiénes podrían ejercer finalmente el cargo.

“Este debate ya se está realizando y no sabemos si quienes están participando en el debate pueden ser elegidos o no. Entonces, eso que es tan fundamental, el Jurado tiene la responsabilidad de definirlo. De lo contrario, ellos serán los responsables de haber viciado un proceso electoral”, afirmó.

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El JNE programó el debate municipal de Lima en dos jornadas, este lunes 21 y martes 22 de septiembre, con la participación de los 26 candidatos distribuidos en grupos de 13.

Bruce advirtió que el organismo electoral “ya casi está fuera de tiempo” y sostuvo que la falta de una definición podría afectar la certeza de los electores sobre quién puede ejercer finalmente el cargo

Bruce evitó adelantar sus propuestas sobre seguridad ciudadana antes de la cita y señaló que expondría sus planteamientos durante el debate. También pidió a los electores evaluar tanto las propuestas como el estilo de liderazgo de los candidatos.

“Queremos un nuevo alcalde de Lima que no esté discriminando ni insultando, sino un candidato y un alcalde que nos una a todos y que nos inspire para que nos saque adelante a nuestra querida ciudad de Lima”, concluyó.

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En la víspera, el representante de Somos Perú confirmó que ha presentado hasta cuatro denuncias por difamación contra López Aliaga, a quien acusó de haber “cruzado un límite” con sus declaraciones.

“Son varias. No sé si son tres o cuatro por varias cosas”, declaró Bruce en diálogo con RPP, al explicar que es la primera vez en su trayectoria política que recurre a la vía judicial por este tipo de hechos. “Nunca lo he hecho”, afirmó.