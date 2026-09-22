Perú

Carlos Bruce pide al JNE definir situación de López Aliaga o “será responsable de viciar” las Elecciones Municipales 2026

El candidato de Somos Perú cuestionó que el organismo electoral aún no precise si el líder de Renovación Popular, quien postula como primer regidor, podrá asumir la alcaldía de Lima si su lista gana los comicios

Carlos Bruce
Carlos Bruce cuestionó al JNE por no definir qué postulantes están habilitados para asumir la Alcaldía de Lima tras las elecciones del próximo 4 de octubre
Guardar

El candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú, Carlos Bruce, cuestionó este lunes al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por no haber definido, según afirmó, qué postulantes están habilitados para asumir el consitorio capitalino en caso de ganar las Elecciones Regionales y Municipales 2026 del próximo 4 de octubre.

“Los limeños están con los ojos tapados porque no se sabe por qué candidato pueden votar para que asuma la alcaldía”, declaró Bruce antes de participar en el debate municipal organizado por el organismo electoral.

PUBLICIDAD

El cuestionamiento se produce en medio de la controversia sobre la candidatura del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien postula como primer regidor de su partido después de haber ejercido la Alcaldía de Lima entre 2023 y 2025 y de haber sido elegido senador para el periodo 2026-2031.

El JNE declaró en julio fundada la apelación presentada por esta formación política y ordenó continuar con el trámite de inscripción de López Aliaga como candidato a regidor, al considerar que su elección como senador no determinaba, por sí sola, que estuviera comprendido en el impedimento establecido por la Ley de Elecciones Municipales.

PUBLICIDAD

Rafael López Aliaga
El principal punto de controversia es Rafael López Aliaga, quien postula como primer regidor de Renovación Popular y podría asumir la alcaldía si su lista gana, asunto que aún genera dudas sobre los alcances de su eventual credencial

No obstante, permanece en discusión si el dirigente podría asumir la alcaldía de Lima en caso de que la lista de su partido gane los comicios, una posibilidad que ha generado cuestionamientos de otras candidaturas y pedidos para que el JNE precise los alcances de una eventual credencial.

Bruce sostuvo que el organismo electoral “ya casi está fuera de tiempo” para pronunciarse y advirtió de que el proceso electoral avanza sin que, según su planteamiento, los ciudadanos tengan certeza sobre quiénes podrían ejercer finalmente el cargo.

“Este debate ya se está realizando y no sabemos si quienes están participando en el debate pueden ser elegidos o no. Entonces, eso que es tan fundamental, el Jurado tiene la responsabilidad de definirlo. De lo contrario, ellos serán los responsables de haber viciado un proceso electoral”, afirmó.

El JNE programó el debate municipal de Lima en dos jornadas, este lunes 21 y martes 22 de septiembre, con la participación de los 26 candidatos distribuidos en grupos de 13.

Carlos Bruce, con barba blanca y gafas, vestido con traje oscuro y camisa blanca, habla frente a un micrófono. El fondo es un muro beige y elementos verticales
Bruce advirtió que el organismo electoral “ya casi está fuera de tiempo” y sostuvo que la falta de una definición podría afectar la certeza de los electores sobre quién puede ejercer finalmente el cargo

Bruce evitó adelantar sus propuestas sobre seguridad ciudadana antes de la cita y señaló que expondría sus planteamientos durante el debate. También pidió a los electores evaluar tanto las propuestas como el estilo de liderazgo de los candidatos.

“Queremos un nuevo alcalde de Lima que no esté discriminando ni insultando, sino un candidato y un alcalde que nos una a todos y que nos inspire para que nos saque adelante a nuestra querida ciudad de Lima”, concluyó.

En la víspera, el representante de Somos Perú confirmó que ha presentado hasta cuatro denuncias por difamación contra López Aliaga, a quien acusó de haber “cruzado un límite” con sus declaraciones.

“Son varias. No sé si son tres o cuatro por varias cosas”, declaró Bruce en diálogo con RPP, al explicar que es la primera vez en su trayectoria política que recurre a la vía judicial por este tipo de hechos. “Nunca lo he hecho”, afirmó.

Temas Relacionados

Elecciones Regionales y Municipales 2026peru-politicaCarlos BruceRafael López Aliaga

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: 13 candidatos confrontan hoy sus propuestas rumbo a las elecciones del 4 de octubre

La primera jornada comenzará a las 8:00 p. m. en la Biblioteca Nacional del Perú. Los postulantes discutirán sobre seguridad, limpieza pública, comercio ambulatorio, infraestructura, gestión de desastres, corrupción y ejecución presupuestal, además de responder preguntas formuladas por vecinos de Lima

Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: 13 candidatos confrontan hoy sus propuestas rumbo a las elecciones del 4 de octubre

Mercado laboral en Perú: 2 de cada 3 ofertas exigen habilidades tecnológicas y estas son las más solicitadas

Las competencias técnicas representan el 61% de las menciones registradas en las ofertas laborales, superando a las habilidades blandas y los conocimientos digitales

Mercado laboral en Perú: 2 de cada 3 ofertas exigen habilidades tecnológicas y estas son las más solicitadas

María Pía Copello pide frenar las acusaciones sin pruebas tras el asesinato de ‘La China’ Polo: “No seamos tan irresponsables”

Durante su pódcast, la conductora lamentó el crimen contra la periodista Susy Aponte Polo y exhortó a esperar los resultados oficiales antes de atribuir responsabilidades por el caso

María Pía Copello pide frenar las acusaciones sin pruebas tras el asesinato de ‘La China’ Polo: “No seamos tan irresponsables”

Siete maletas y más de 11 kilos de presunta cocaína en golosinas: familia peruana fue intervenida antes de viajar a Tokio desde Lima

Sandro Urbano, su esposa Sheila Henna y su hija Betzabé fueron intervenidos durante los controles previos a un vuelo internacional. La Policía y Aduanas hallaron la sustancia en diferentes equipajes

Siete maletas y más de 11 kilos de presunta cocaína en golosinas: familia peruana fue intervenida antes de viajar a Tokio desde Lima

Keiko Fujimori lleva a Nueva York una agenda de seguridad e inversiones: estos son los temas que abordará ante la ONU

La presidenta inició sus actividades con una reunión con autoridades de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Su visita incluye la intervención de Perú ante la Asamblea General, encuentros bilaterales, actividades con inversionistas y conversaciones sobre crimen organizado, El Niño y cooperación internacional

Keiko Fujimori lleva a Nueva York una agenda de seguridad e inversiones: estos son los temas que abordará ante la ONU
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: 13 candidatos confrontan hoy sus propuestas rumbo a las elecciones del 4 de octubre

Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: 13 candidatos confrontan hoy sus propuestas rumbo a las elecciones del 4 de octubre

Keiko Fujimori lleva a Nueva York una agenda de seguridad e inversiones: estos son los temas que abordará ante la ONU

Perú asume la Presidencia Rotativa del Consenso de Brasilia tras traspaso con Uruguay

Renzo Reggiardo critica a candidatos a la MML: “Estar en campaña no significa mentir (...) hablan de una serie de barbaridades”

Cuatro bancadas piden destitución del defensor Josué Gutiérrez por sugerir a Keiko Fujimori el cierre del Congreso

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello pide frenar las acusaciones sin pruebas tras el asesinato de ‘La China’ Polo: “No seamos tan irresponsables”

María Pía Copello pide frenar las acusaciones sin pruebas tras el asesinato de ‘La China’ Polo: “No seamos tan irresponsables”

Samahara Lobatón se suma a 'El Sultanato' y volverá a convivir con Renato Rossini Jr.

La madre del adolescente del Liceo Naval perdona a Milagros Leiva y descarta denunciarla: "No iniciaré acciones en su contra"

Rodrigo González tras asesinato de ‘La China Polo’: “Esa boca no la callaba nadie, solo podían hacerlo matándote”

Lourdes Sacín revela su última conversación con ‘La China’ Polo horas antes de su asesinato: “Me estaba hablando de algunas fuentes”

DEPORTES

Facundo Callejo trasciende en Cusco FC: se transforma en el tercer máximo goleador de la historia del club ‘dorado’

Facundo Callejo trasciende en Cusco FC: se transforma en el tercer máximo goleador de la historia del club ‘dorado’

San Martín sorprende con refuerzo para la Liga Peruana de Vóley 2026-27: la punta llega desde Alemania

Oslimg Mora aclara que replicará su función en Sport Boys durante su periplo con la selección peruana: “Vengo jugando de ‘5′; Mano Menezes me ve ahí”

El plan de Deportivo Garcilaso para recargar energías y llegar a la recta final del Torneo Clausura 2026 con el liderato intacto

Stefano Peschiera se proclama bicampeón suramericano después de colgarse la medalla de oro en vela en los Juegos ODESUR Santa Fe 2026