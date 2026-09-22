Siete maletas y más de 11 kilos de presunta cocaína en golosinas: familia peruana fue intervenida antes de viajar a Tokio desde Lima

Bajo la fachada de ser una familia feliz y viajera, esta organización criminal pretendía sacar del país un cargamento de droga valorizado en casi 6 millones de soles. Sus planes se vieron frustrados por la policía antidrogas en Lima. Ocurre Ahora

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Una familia peruana fue intervenida en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez durante los controles previos a un vuelo con destino a Tokio. El grupo llevaba varias maletas que despertaron la atención de los agentes antidrogas por la cantidad de equipaje y por el contenido que transportaban.

Sandro Iván Urbano Larrea, su esposa Sheila Hiromi Henna Sakihama y la hija de ambos, Betzabé Urbano Henna, quedaron bajo intervención policial. De acuerdo con la información difundida por Panorama, los tres tenían como destino Japón, país donde residían según las diligencias citadas en el informe.

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La Policía Nacional del Perú y Aduanas detectaron paquetes con presunta cocaína oculta dentro de productos que formaban parte del equipaje. Entre los objetos revisados aparecieron golosinas, incluidos chupetines que contenían una sustancia identificada como presunto alcaloide de cocaína.

La cantidad total encontrada en las distintas maletas llegó a 11 kilos con 750 gramos de presunta cocaína. La droga fue valorizada en casi seis millones de soles, según la información difundida sobre la intervención. La Fiscalía y la PNP continúan con las diligencias para determinar la participación de otras personas.

La revisión del equipaje permitió detectar la droga

Los controles se realizaron antes del abordaje al vuelo con destino a Tokio. Durante la inspección de las pertenencias, los agentes revisaron dos de las maletas y encontraron 5 kilos con 155 gramos de presunta cocaína.

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Una de las verificaciones permitió establecer la presencia de alcaloide de cocaína en el interior de los productos. Un efectivo policial señaló durante la intervención: “Como se puede apreciar, acá arroja cinco kilos con ciento cincuenta y cinco gramos de alcaloide cocaína”.

En otra de las inspecciones también se detectó droga oculta dentro de golosinas. La modalidad incluía chupetines cuyo interior contenía presunto alcaloide de cocaína. En ese procedimiento, un agente indicó: “Un kilo ochenta y cinco gramos de presunto alcaloide cocaínico”.

Siete maletas fueron trasladadas hasta el aeropuerto

Intervención de tres integrantes de una familia peruana durante los controles previos a un vuelo internacional con destino a Tokio. Composición: Infobae

Los registros de videovigilancia permitieron establecer parte de los movimientos previos a la intervención. En las imágenes se observa al padre junto a sus tres hijas antes de que un vehículo rojo llegara con equipajes y bolsas.

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Parte de las pertenencias fue entregada posteriormente a la pareja, que se dirigió hacia el área de salidas internacionales. La cantidad de equipaje fue uno de los elementos que llamó la atención de los agentes encargados del control antidrogas.

Las diligencias también permitieron ubicar a un taxista que trasladó siete maletas adicionales hasta el terminal aéreo. La información proporcionada por la Policía señala que cuatro de esos equipajes no contenían la sustancia detectada durante las primeras inspecciones, mientras que tres presentaban paquetes con droga bajo una modalidad similar.

La Policía investiga a otros posibles implicados

Además de los tres integrantes de la familia, la intervención alcanzó al taxista. La Policía Nacional investiga cuál fue su participación en el traslado de las maletas y si existen otras personas vinculadas con el transporte de la presunta droga.

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La intervención fue realizada por agentes de la Policía Nacional del Perú con apoyo de Aduanas durante los controles aeroportuarios. La Fiscalía participa en las diligencias destinadas a establecer las responsabilidades correspondientes y determinar si existen más integrantes relacionados con el caso.

Según la información difundida por Panorama, la investigación también busca establecer cómo se organizó el traslado del cargamento desde su punto de origen hasta el aeropuerto Jorge Chávez y cuál era la participación de cada una de las personas intervenidas.

El destino declarado del cargamento era Tokio. La droga fue localizada en diferentes equipajes mediante las inspecciones efectuadas por los agentes, con un peso acumulado de 11 kilos con 750 gramos de presunta cocaína.

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