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Oslimg Mora aclara que replicará su función en Sport Boys durante su periplo con la selección peruana: “Vengo jugando de ‘5′; Mano Menezes me ve ahí”

El puntual revelación de la ‘misilera’, uno de los aspirantes al título del Torneo Clausura 2026, ha reconocido que el seleccionador nacional está decidido a emplearlo como ancla en los amistosos en Norteamérica

Oslimg Mora llega a la selección peruana tras llamar la atención de Mano Menezes. - Crédito: FPF
Oslimg Mora llega a la selección peruana tras llamar la atención de Mano Menezes. - Crédito: FPF
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Oslimg Mora, por lejos, es de las enormes sorpresas de la selección peruana en su nueva planificación de partidos amistosos en Norteamérica. El entrenador Mano Menezes quedó impactado por su desenvolvimiento en Sport Boys y lo nombró en su nómina dentro de la categoría de centrocampistas.

A pesar de que Mora es un lateral con vocación de extremo, ha sido reconvertido como ancla en el Callao y repotenciado en esa función por Carlos Desio. Entonces, el seleccionador de la ‘bicolor’ ha decidido emplear al jugador en esa posición durante las más de dos semanas de preparación en el extranjero.

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Oslimg Mora atraviesa un gran momento en Sport Boys, donde se consolidó como volante central y recuperó protagonismo en el fútbol peruano.
Oslimg Mora atraviesa un gran momento en Sport Boys, donde se consolidó como volante central y recuperó protagonismo en el fútbol peruano. Crédito: Prensa SBA

Oslimg no tiene ninguna objeción; por el contrario, se encuentra muy motivado en contribuir en el proyecto de Mano Menezes. “En estos últimos partidos vine jugando de ‘5’, es una posición nueva para mí, pero el profesor me ha visto con condición para esa posición”, declaró a Bicolor +.

Con un Sport Boys ubicado en los primeros lugares del Torneo Clausura 2026 y con un rendimiento más que óptimo, Mora reconoce que se asoma a su mejor versión: “Es un momento muy satisfactorio estar aquí representando a mi país. La consigna es llegar y dar todo de mi para seguir acá”.

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El mediocentro revelación del Sport Boys asegura que Mano Menezes ha quedado convencido en que debe afianzarse en el ecuador de la cancha. | VIDEO: Bicolor

Anhelado retorno

Oslimg Mora no es ajeno a la selección peruana. Durante los primeros compases de las Eliminatorias 2022 fue nombrado por Ricardo Gareca para los enfrentamientos contra Bolivia y Argentina. Su citación, conviene mencionar, se dio por la salida de Renato Tapia.

El llamado del jugador fue una enorme sorpresa y el asombro se hizo mayor cuando el ‘Tigre’ decidió hacerlo debutar en La Paz contra los altiplánicos, quienes se quedaron con la victoria en el estadio Hernando Siles de La Paz.

Oslimg Mora encarando en Perú vs Bolivia, por Eliminatorias 2022. - Crédito: AFP
Oslimg Mora encarando en Perú vs Bolivia, por Eliminatorias 2022. - Crédito: AFP

En adelante, Oslimg Mora no volvió a entrar en la consideración de Perú, salvo en unos encuentros preparatorios contra Panamá y Jamaica en los que sumó minutos, pero no trascendió. Alejado de la Villa Deportiva Nacional, el nacido en Pisco optó por hacerse su propio camino.

Culminada su etapa en Alianza Lima, club del que es hincha declarado y con el que logró sus primeros títulos en el fútbol peruano, se desplazó hacia Atlético Grau, en cuyas filas logró regularidad hasta que padeció una durísima lesión. En un intento por rehacerse, llegó a Sport Boys y ahí creció exponencialmente, transformándose en un volante de primera línea con notables capacidades de recuperación y equilibrio.

Lista peruana

Arqueros: Diego Romero (Universitario de Deportes), Matías Córdova (Comerciantes Unidos), Pedro Gallese (Deportivo Cali)

Defensores: César Inga (Universitario de Deportes, Erick Noriega (Gremio), Alfonso Barco (HNK Rijeka), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Zegarra (FBC Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Burnley), Renzo Garcés (Alianza Lima)

Centrocampistas: André Carrillo (Corinthians), Jairo Concha (Universitario de Deportes), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Wilder Cartagena (Orlando City), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Delantero: Adrián Ugarriza (Hapoel Beer Sheva), Alex Valera (Universitario de Deportes), Bassco Soyer (Gil Vicente), Gianluca Lapadula (Universitario de Deportes), Jhonny Vidales (FBC Melgar), Piero Magallanes (Sport Huancayo)

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