Perú Deportes

Perú vs Argentina: día, hora y dónde ver el partido por las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La Sub 20 de Thiago Kosloski llega al cruce decisivo tras liderar el Grupo A con seis puntos, luego de remontar una derrota inicial ante Colombia y encadenar dos victorias consecutivas frente a Chile y Panamá

Selección Peruana – Thiago Kosloski - Juegos ODESUR Santa Fe– Perú – deportes – 22 septiembre
La blanquirroja Sub 20 llega al duelo más importante del certamen tras remontar una derrota inicial y cerrar la fase de grupos en lo más alto de su serie, con seis puntos y dos victorias al hilo. (Selección Peruana)
Guardar

La selección peruana Sub 20 se mide con Argentina este miércoles 23 de septiembre a las 13 horas (Perú) en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, en la semifinal del torneo de fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El ganador del duelo avanzará a la final del viernes 25 y peleará por la medalla de oro. El perdedor disputará el bronce. La transmisión estará a cargo de Movistar Deportes y del canal oficial de YouTube de ODESUR.

PUBLICIDAD

El camino al cruce: de la caída ante Colombia al liderato del grupo

Selección Peruana – Thiago Kosloski - Juegos ODESUR Santa Fe– Perú – deportes – 22 septiembre
La selección peruana Sub 20 cambió su panorama tras caer ante Colombia. Dos victorias consecutivas frente a Chile y Panamá le permitieron cerrar la fase de grupos en el primer lugar. (Selección Peruana)

La campaña de la bicolor en la fase de grupos no arrancó con el pie derecho. En su debut, el combinado nacional cayó 2-0 ante Colombia en un partido en el que mostró dificultades para construir juego y no pudo frenar la efectividad rival. El tropiezo encendió las alarmas: ganar los dos compromisos restantes era la única salida.

La respuesta llegó en la segunda jornada. Frente a Chile, el equipo dirigido por Thiago Kosloski salió a la cancha con una actitud radicalmente distinta. Piero Cari y José María Mellán anotaron los tantos de una victoria por 2-0 que reactivó las aspiraciones peruanas y dejó el Grupo A completamente igualado.

PUBLICIDAD

El partido definitivo fue ante Panamá, en el Estadio Asociación Rosarina de Fútbol. Jonathan García abrió el marcador antes del descanso, aprovechando una pelota parada. A los 56 minutos, Raheen Cuello empató para los panameños y el nerviosismo se instaló en el banco peruano.

Pero a los 74 minutos, Gerson Castillo resolvió la tensión con un cabezazo preciso tras un tiro de esquina para poner el 2-1 definitivo. Gracias a la diferencia de goles en los enfrentamientos directos —especialmente la victoria sobre Chile—, la blanquirroja cerró la fase inicial en el primer lugar del Grupo A con seis puntos.

Fecha, hora y dónde ver Perú vs. Argentina

Selección Peruana – Thiago Kosloski - Juegos ODESUR Santa Fe– Perú – deportes – 22 septiembre
La selección peruana Sub 20 buscará el pase a la final ante Argentina este miércoles 23 de septiembre. El duelo comenzará a las 8:00 a.m. y tendrá transmisión por Movistar Deportes y ODESUR. (Selección Peruana)

El duelo entre la selección peruana y el anfitrión del certamen está programado para el miércoles 23 de septiembre de 2026. El pitazo inicial está fijado para las 12:00 horas en Perú, que equivalen a las 14:00 horas en Argentina.

El escenario elegido es el Estadio Marcelo Bielsa, conocido también como el Coloso del Parque, ubicado en la ciudad de Rosario. El recinto tiene capacidad para más de 48.000 espectadores y será el mismo que albergará la otra llave de semifinales.

Para quienes quieran seguir el partido desde territorio peruano, la señal de Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD) transmitirá el encuentro en televisión de pago. Quienes no cuenten con esa señal podrán acceder de forma gratuita a través del canal oficial de YouTube de ODESUR, la organización deportiva sudamericana que gestiona los juegos.

La otra semifinal y el cuadro final del torneo

Selección Peruana – Thiago Kosloski - Juegos ODESUR Santa Fe– Perú – deportes – 22 septiembre
Los ganadores de las semifinales disputarán el oro el viernes 25 de septiembre, mientras los perdedores jugarán por el bronce. Perú busca alcanzar la final tras liderar su grupo con seis puntos. (Selección Peruana)

Antes del choque entre peruanos y argentinos, el mismo estadio Marcelo Bielsa acogerá el primer duelo de la jornada: Paraguay vs. Chile, también el miércoles 23 de septiembre. Ese partido arranca a las 8:00 a.m. hora peruana, de modo que cuando Perú y Argentina salten al campo, el primer finalista ya estará definido.

Los ganadores de ambas semifinales se citarán el viernes 25 de septiembre para disputar la medalla de oro, mientras que los perdedores se enfrentarán en el partido por el bronce. Para la bicolor, llegar a la final significaría asegurar al menos la plata, el mejor resultado posible para una generación que deberá superar al local en su propia casa.

El entrenador Thiago Kosloski tomó las riendas de un grupo que supo sobreponerse a la adversidad en la fase de grupos y que ahora enfrenta su examen más exigente. Argentina, como sede del torneo, jugará con el respaldo de su público y con la presión de avanzar a la gran final. Perú llega con la confianza que da haber remontado cuando más lo necesitaba.

Temas Relacionados

Selección peruanaSelección argentinaJuegos ODESUR Santa Feperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La paleta frontón, deporte creado en Perú, se estrena fuera del país en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La delegación nacional llegó al Monumento a la Bandera en Rosario para defender las preseas doradas que consiguió en Lima 2019 y Ayacucho 2025

La paleta frontón, deporte creado en Perú, se estrena fuera del país en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Jefferson Farfán reveló que un club intentó sacarlo del retiro tras cuatro años de inactividad: “Me ofrecieron una cantidad importante de dinero”

A pesar de que la ‘Foquita’ está completamente desmarcado del fútbol, aún reúne la atención y consideración de instituciones nacionales. “Fue hace una semana [el contacto]”, desveló

Jefferson Farfán reveló que un club intentó sacarlo del retiro tras cuatro años de inactividad: “Me ofrecieron una cantidad importante de dinero”

La dura espera de Nicolás Da Campo tras salir sentido del empate de Sport Boys con Melgar: “No sé si lo podré manejar”

El empate ante Melgar dejó un sabor agridulce en el Callao. Al punto rescatado en cancha se le sumó la preocupación por uno de los futbolistas más importantes del esquema rosado, que salió sin poder terminar en condiciones

La dura espera de Nicolás Da Campo tras salir sentido del empate de Sport Boys con Melgar: “No sé si lo podré manejar”

Juan ‘Pegajoso’ Díaz y su primera vez en un evento numerado de la UFC: peleador peruano enfrentará a Adrián Yañez en Nueva York

El artista marcial mixto nacional va por su segunda victoria en la promotora más aclamada del globo. Al frente tendrá a un duro y experimentado rival

Juan ‘Pegajoso’ Díaz y su primera vez en un evento numerado de la UFC: peleador peruano enfrentará a Adrián Yañez en Nueva York

Medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: así marcha el Team Perú en el certamen continental

La delegación nacional suma 17 preseas doradas en el evento deportivo que se disputa en Argentina. Conoce en qué puesto de la clasificación está ubicado Perú

Medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: así marcha el Team Perú en el certamen continental
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: candidatos a la alcaldía de Lima se enfrentan en la segunda jornada de este 22 de septiembre

Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: candidatos a la alcaldía de Lima se enfrentan en la segunda jornada de este 22 de septiembre

Keiko Fujimori posa en selfie con Javier Milei, Kast y Daniel Noboa durante reunión del Escudo de las Américas

Keiko Fujimori ante Donald Trump: “Perú entra con entusiasmo y determinación al Escudo de las Américas”

Keiko Fujimori recibirá al Papa León XIV en Palacio e irá a misa en base Las Palmas, pero no lo acompañará a regiones

Rafael López Aliaga, denunciado por Carlos Bruce, insiste en acusarlo de “estilo mafioso” y estar a la “sombra de Odebrecht”

ENTRETENIMIENTO

Nelly Rossinelli pide a usuarios sin empatía con el caso del Liceo Naval que la dejen de seguir: “No necesito gente así en mi comunidad”

Nelly Rossinelli pide a usuarios sin empatía con el caso del Liceo Naval que la dejen de seguir: “No necesito gente así en mi comunidad”

Almendra Gomelsky y Lily Braun visten de nuevo el traje de las Dalinas de Nubeluz para sorprender en una boda

Melcochita agradece escultura y mural en La Victoria por sus 90 años y se alista para su concierto de despedida: “Queda en mi corazón”

Marina Gold se quiebra al hablar de Michelle Onetto y reafirma bullying: “Me tiemblan las manos, así me sentía en el colegio”

Rebeca Escribens se disculpa con Christian Domínguez tras llamarlo “adefesio”: “Me doy asco y vergüenza”

DEPORTES

Perú ya tiene posibles rivales para los Qualifiers de la Copa Davis 2027: ¿quiénes llegarían a Lima y a quiénes visitaría?

Perú ya tiene posibles rivales para los Qualifiers de la Copa Davis 2027: ¿quiénes llegarían a Lima y a quiénes visitaría?

La paleta frontón, deporte creado en Perú, se estrena fuera del país en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Jefferson Farfán reveló que un club intentó sacarlo del retiro tras cuatro años de inactividad: “Me ofrecieron una cantidad importante de dinero”

Hansell Riojas revela que Sport Boys le ofreció apoyo psicológico pese a jugar en otro club: “Me dieron las armas suficientes”

La dura espera de Nicolás Da Campo tras salir sentido del empate de Sport Boys con Melgar: “No sé si lo podré manejar”