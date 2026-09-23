Perú vs Argentina: día, hora y dónde ver el partido por las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La blanquirroja Sub 20 llega al duelo más importante del certamen tras remontar una derrota inicial y cerrar la fase de grupos en lo más alto de su serie, con seis puntos y dos victorias al hilo. (Selección Peruana)

Guardar

La selección peruana Sub 20 se mide con Argentina este miércoles 23 de septiembre a las 13 horas (Perú) en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, en la semifinal del torneo de fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El ganador del duelo avanzará a la final del viernes 25 y peleará por la medalla de oro. El perdedor disputará el bronce. La transmisión estará a cargo de Movistar Deportes y del canal oficial de YouTube de ODESUR.

PUBLICIDAD

El camino al cruce: de la caída ante Colombia al liderato del grupo

La selección peruana Sub 20 cambió su panorama tras caer ante Colombia. Dos victorias consecutivas frente a Chile y Panamá le permitieron cerrar la fase de grupos en el primer lugar. (Selección Peruana)

La campaña de la bicolor en la fase de grupos no arrancó con el pie derecho. En su debut, el combinado nacional cayó 2-0 ante Colombia en un partido en el que mostró dificultades para construir juego y no pudo frenar la efectividad rival. El tropiezo encendió las alarmas: ganar los dos compromisos restantes era la única salida.

La respuesta llegó en la segunda jornada. Frente a Chile, el equipo dirigido por Thiago Kosloski salió a la cancha con una actitud radicalmente distinta. Piero Cari y José María Mellán anotaron los tantos de una victoria por 2-0 que reactivó las aspiraciones peruanas y dejó el Grupo A completamente igualado.

PUBLICIDAD

El partido definitivo fue ante Panamá, en el Estadio Asociación Rosarina de Fútbol. Jonathan García abrió el marcador antes del descanso, aprovechando una pelota parada. A los 56 minutos, Raheen Cuello empató para los panameños y el nerviosismo se instaló en el banco peruano.

Pero a los 74 minutos, Gerson Castillo resolvió la tensión con un cabezazo preciso tras un tiro de esquina para poner el 2-1 definitivo. Gracias a la diferencia de goles en los enfrentamientos directos —especialmente la victoria sobre Chile—, la blanquirroja cerró la fase inicial en el primer lugar del Grupo A con seis puntos.

PUBLICIDAD

Fecha, hora y dónde ver Perú vs. Argentina

La selección peruana Sub 20 buscará el pase a la final ante Argentina este miércoles 23 de septiembre. El duelo comenzará a las 8:00 a.m. y tendrá transmisión por Movistar Deportes y ODESUR. (Selección Peruana)

El duelo entre la selección peruana y el anfitrión del certamen está programado para el miércoles 23 de septiembre de 2026. El pitazo inicial está fijado para las 12:00 horas en Perú, que equivalen a las 14:00 horas en Argentina.

El escenario elegido es el Estadio Marcelo Bielsa, conocido también como el Coloso del Parque, ubicado en la ciudad de Rosario. El recinto tiene capacidad para más de 48.000 espectadores y será el mismo que albergará la otra llave de semifinales.

Para quienes quieran seguir el partido desde territorio peruano, la señal de Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD) transmitirá el encuentro en televisión de pago. Quienes no cuenten con esa señal podrán acceder de forma gratuita a través del canal oficial de YouTube de ODESUR, la organización deportiva sudamericana que gestiona los juegos.

PUBLICIDAD

La otra semifinal y el cuadro final del torneo

Los ganadores de las semifinales disputarán el oro el viernes 25 de septiembre, mientras los perdedores jugarán por el bronce. Perú busca alcanzar la final tras liderar su grupo con seis puntos. (Selección Peruana)

Antes del choque entre peruanos y argentinos, el mismo estadio Marcelo Bielsa acogerá el primer duelo de la jornada: Paraguay vs. Chile, también el miércoles 23 de septiembre. Ese partido arranca a las 8:00 a.m. hora peruana, de modo que cuando Perú y Argentina salten al campo, el primer finalista ya estará definido.

Los ganadores de ambas semifinales se citarán el viernes 25 de septiembre para disputar la medalla de oro, mientras que los perdedores se enfrentarán en el partido por el bronce. Para la bicolor, llegar a la final significaría asegurar al menos la plata, el mejor resultado posible para una generación que deberá superar al local en su propia casa.

PUBLICIDAD

El entrenador Thiago Kosloski tomó las riendas de un grupo que supo sobreponerse a la adversidad en la fase de grupos y que ahora enfrenta su examen más exigente. Argentina, como sede del torneo, jugará con el respaldo de su público y con la presión de avanzar a la gran final. Perú llega con la confianza que da haber remontado cuando más lo necesitaba.