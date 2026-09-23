Caso Liceo Naval llega a su momento clave: se programa audiencia que definirá responsabilidades entre seis acusados

Solo seis adolescente fueron trasladados al juzgado de familia, mientras que cuatro de sus compañeros fueron liberados en la comisaría. (Foto: Poder Judicial)

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El proceso por la denuncia de presunta agresión sexual contra un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise entrará en una etapa decisiva con la programación de una audiencia única en la que se recibirán testimonios, peritajes y declaraciones de los investigados. Según Jorge Petrozzi, abogado de la familia de la presunta víctima, seis adolescentes afrontan el proceso por una posible participación directa en los hechos.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por los padres del alumno, quien, de acuerdo con la defensa, llegó solo a su vivienda después de lo ocurrido y recibió auxilio de su familia. Petrozzi sostuvo que el adolescente tuvo que enfrentar una situación compleja antes de comunicar lo sucedido.

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“Este pobre muchacho, mi defendido, ha tenido que irse así como estaba solo a su casa. En el colegio nadie lo ha auxiliado”, declaró el abogado en entrevista con Arriba mi gente. Añadió que el padre acudió posteriormente a una comisaría para formalizar la denuncia.

El letrado afirmó que existieron episodios previos de hostigamiento y actos de bullying contra el estudiante, aunque precisó que no correspondían a agresiones sexuales. “Había una tentativa, habían actos de bullying, de abuso, de fastidio, todo eso”, manifestó. También señaló que el colegio tenía conocimiento de situaciones anteriores que involucraban al menor.

Una infografía del programa Panorama ilustra la ubicación de los estudiantes, el profesor, el entrenador y el chofer dentro del bus escolar donde ocurrió una agresión sexual en Lima. (Captura video: Panorama)

Audiencia reunirá a adolescentes, peritos y adultos vinculados al traslado

Petrozzi explicó que seis estudiantes permanecen comprendidos en el proceso luego de que una jueza descartara, de manera inicial, la participación directa de otros cuatro adolescentes que estuvieron presentes. Estos últimos también serán interrogados durante la audiencia programada.

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“Se ha comprobado, la señora jueza lo ha determinado así, que de acuerdo a las investigaciones, a las declaraciones que se han tomado y a los medios de prueba que se han actuado hasta el momento de dictarse la resolución número uno, esos cuatro chicos solamente han estado ahí, pero no han participado directamente en el hecho”, señaló.

El abogado sostuvo que la audiencia permitirá contrastar las versiones y determinar el grado de intervención de cada investigado. “Estamos ya citados próximamente para una diligencia de actuación, una audiencia única, donde se van a recibir las testimoniales, los peritajes, las declaraciones de los peritos”, explicó.

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Sobre los seis adolescentes investigados, Petrozzi planteó que el caso podría analizarse bajo la figura de coautoría. “Todos tienen la misma responsabilidad penal. A esto se le llama un delito cometido en coautoría”, afirmó. Además, precisó que la determinación final corresponderá a la autoridad judicial tras la actuación de los elementos de prueba.

La defensa también pidió que se esclarezca la actuación de los adultos que acompañaban al equipo de futsal durante el traslado. Petrozzi identificó a un entrenador suplente y a un profesor como personas que deberán brindar su versión en la audiencia. El chofer de la movilidad, indicó, no tendría un rol de garante, debido a que su función era conducir el vehículo.

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“Ese profesor o ese entrenador no puede decir: ‘Bueno, pero yo ese día estaba solamente supliendo’. No, señor. Cuando uno suple, asume una responsabilidad”, sostuvo.