Rodrigo González responde a Magaly Medina por ‘La China’ Polo: “Algunas miserables aprovechan para responderle ahora que no se puede defender”

En medio de la cobertura por el sepelio a Susy Aponte, 'La China' Polo, Rodrigo González cuestionó las declaraciones de Magaly Medina sobre la fallecida periodista. Video: Willax TV / Amor y Fuego

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Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, cuestionó este martes las declaraciones de Magaly Medina sobre Susy Aponte, conocida como ‘La China’ Polo, sin mencionar de manera explícita a la conductora de ‘Magaly TV, la firme’. Las palabras del comunicador, conocido como ‘Peluchín’, se dieron mientras su programa transmitía imágenes del entierro de la periodista de Áncash, asesinada el 19 de setiembre en la ciudad de Caraz.

“Un asesinato que enluta también al periodismo de nuestro país, aunque algunos lo quieran negar, aunque algunos la quieran segregar, aunque algunas miserables aprovechen la muerte de una persona para responderle ahora que ella no se puede defender”, expresó González al inicio de su programa, en un mensaje que la audiencia interpretó como una respuesta directa a Medina.

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González acusa a Magaly de atacar a Aponte cuando ya no puede defenderse

González profundizó en sus declaraciones y señaló que quienes critican ahora a Aponte guardaron silencio durante los años en que la periodista denunció presuntos actos de corrupción. “Muchos han tenido meses, incluso años, para poder defenderse o para poder aclarar. Sin embargo, ¿quiénes pueden ser los que más les indigna los personajes, las periodistas o las investigaciones que ‘La China’ Polo evidenciaba?”, cuestionó el conductor, sin identificar a la persona a la que dirigía sus palabras.

El comunicador vinculó las críticas hacia Aponte con un intento de desprestigiar su trabajo periodístico. “A la mafia. ¿Quiénes son las que se incomodan? Los mafiosos, las mafiosas. Y ahora se intenta desvirtuar, reduciéndola a lo más bajo y agarrándose de denuncias que tenía”, sostuvo González, en referencia a los antecedentes judiciales que Medina expuso sobre la fallecida durante su programa del 21 de setiembre.

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Rodrigo González cuestionó las declaraciones de Magaly Medina sobre la fallecida periodista Susy Aponte durante la transmisión de su programa.

“En un momento en el que la persona ya no está viva para poder defenderse, hay algunas que se creen vivas y atacan con bajezas, sin importarle lo que su familia, lo que sus hijos que quedan puedan pensar ni sentir”, agregó el conductor, quien también hizo referencia a su propio padre fallecido durante la transmisión.

El conductor menciona el vínculo del esposo de Magaly con el caso Chibolín

González hizo alusión directa a un proceso judicial que involucra al esposo de Medina, Alfredo Zambrano, vinculado a las investigaciones conocidas públicamente como el caso ‘Chibolín’. “Es realmente deleznable que alguien que está siendo ahora investigada, por el momento, con un marido metido en la mafia de Chibolín para pedir favores y que nunca tocó este tema creyendo que la gente es tonta, viene ahora a minusvalorar el trabajo de alguien que la evidenció”, afirmó el conductor.

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El comunicador cerró sus declaraciones con una crítica adicional sobre el momento elegido para cuestionar la trayectoria de la periodista fallecida. “Cuando crees que la gente no puede caer más bajo, todavía te pueden sorprender con más”, sentenció González durante la transmisión de su programa.

Magaly Medina había expuesto antecedentes judiciales de Susy Aponte un día antes

Las declaraciones de González se produjeron un día después de que Medina se pronunciara por primera vez sobre el asesinato de Aponte, ocurrido mientras la periodista participaba en una entrevista en vivo durante su campaña al Gobierno Regional de Áncash. En su programa del 21 de setiembre, Medina lamentó la violencia del crimen, pero remarcó el conflicto que sostuvo con la comunicadora en el pasado.

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El conductor Rodrigo González expresa su indignación por el asesinato de la periodista Ysabel Susy Aponte, conocida como 'La China Polo', y cuestiona a quienes intentan manchar su reputación póstumamente. Video: Willax TV / Amor y Fuego

“Ella puede hoy estar muerta, pero eso no hace que yo no pueda decir la verdad. Jamás me defendí de sus acusaciones de lo más avezadas, temerarias. Cuando no pudo conmigo, comenzó con mi esposo. Nunca mostró una prueba tangible”, declaró Medina durante la emisión.

La conductora de ATV citó además un expediente fiscal vinculado al caso “Los Elegantes de Áncash”, que investigaba a Aponte por presunta organización criminal, además de mencionar sentencias por falsificación de documentos y una solicitud fiscal de 12 años de prisión en su contra. Medina también rechazó cualquier vínculo con el crimen, luego de que usuarios en redes sociales la señalaran como posible responsable. “Díganme lo que quieran, pero no soy asesina, porque yo no comulgo con eso”, afirmó la conductora.

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El homicidio de Aponte permanece bajo investigación fiscal, con dos personas que cumplen detención preliminar por 15 días mientras se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen.