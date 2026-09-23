Perú

Francis Allison promete una Lima segura y critica a Rafael López Aliaga: “Las obras improvisadas causan muertes y corrupción”

El candidato de Avanza País citó su paso por Magdalena del Mar como modelo para replicar en el resto de la capital

El candidato por Avanza País, Francis Allison, expone sus propuestas para Lima en el debate municipal. (Crédito: JNE)
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El candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison, se presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con un mensaje centrado en su experiencia municipal y propuestas de seguridad ciudadana e infraestructura vial. Las declaraciones se produjeron durante la segunda jornada del debate municipal 2026, realizada el martes 22 de septiembre en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en el distrito de San Borja.

Antes de exponer sus propuestas, Allison dedicó un saludo a su familia, presente en el auditorio y frente a las pantallas: su esposa, Carla; sus hijos, Francis y Julia; y su nieto, Franco, quien siguió la transmisión desde su casa. “Los amo infinitamente, son el mayor regalo que Dios me ha dado”, expresó el candidato antes de iniciar su exposición de propuestas.

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Hombre con camisa blanca frente a un micrófono, recuadro circular con un orador en traje y un hombre con gafas en la esquina inferior derecha.
Francis Allison cuestionó a Rafael López Aliaga sobre la exigencia de estudios técnicos en la gestión de obras de la ciudad. (Crédito: Infobae Perú/Captura video JNE) (Imagen Ilustrativa Infobae)

20 años de experiencia municipal

Allison remarcó que se postula por quinta vez como alcalde, un dato que utilizó para sustentar su trayectoria en la gestión pública. “Eso significa dos cosas: primero, que tengo veinte años de experiencia municipal; segundo, que soy un hombre de palabra”, afirmó ante los presentes en el debate organizado por el JNE.

El candidato de Avanza País vinculó su reelección sucesiva con el cumplimiento de compromisos asumidos en gestiones anteriores. “Lo que digo lo hago. Por eso he sido elegido cinco veces”, sostuvo, en referencia a su desempeño al frente de la Municipalidad de Magdalena del Mar.

Francis Allison

“Magdalena es el distrito más seguro”

Allison citó su gestión en ese distrito limeño como respaldo de su propuesta central para la capital. Aseguró haber logrado que Magdalena del Mar se convirtiera en “el lugar más seguro de todo Lima”, una afirmación que presentó como antecedente directo de su plan de gobierno metropolitano.

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A partir de ese precedente, el candidato asumió un compromiso público: extender ese modelo de seguridad a toda la ciudad. “Todo Lima sea segura, para que tu familia vuelva a vivir en paz”, afirmó, en uno de los pasajes centrales de su intervención durante el debate.

francis allison, alcalde de Magdalena del Mar
Alcalde de la Municipalidad de Magdalena se refirió al alquiler de 10 mil motos. | Andina

Dura crítica al exalcalde López Aliaga

El segundo eje de la propuesta de Allison se centró en infraestructura vial. El candidato ofreció ejecutar obras que reduzcan los tiempos de traslado en la ciudad, un problema que, según planteó, resta tiempo de vida familiar a los limeños. “Obras viales de calidad, bien hechas, para que el tráfico infernal deje de robar tanto tiempo de tu vida”, propuso.

Allison condicionó estas obras a la existencia de estudios técnicos previos, un requisito que presentó como garantía frente a la corrupción y a fallas estructurales. “Las obras improvisadas causan muertes y corrupción”, sostuvo, en una de las frases más directas de su discurso.

El candidato de Avanza País cerró su intervención con una interpelación directa a Rafael López Aliaga, quien participó en el debate en representación de Renovación Popular como candidato a primer regidor, dado que su agrupación no presentó postulante titular a la alcaldía. “¿Sí o no, Rafael López Aliaga?”, preguntó Allison, al vincular su promesa de obras con estudios técnicos con un cuestionamiento implícito a la gestión del exalcalde López Aliaga.

Un hombre de camisa blanca habla rodeado de micrófonos frente a una imagen circular superpuesta de un hombre sonriente con gorra azul.
Francis Allison cuestionó que dos aspirantes a alcaldes distritales recluidos participen como invitados en el debate. (Crédito: Infobae Perú/Captura video: Canal N) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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