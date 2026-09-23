Perú ya tiene posibles rivales para los Qualifiers de la Copa Davis 2027: ¿quiénes llegarían a Lima y a quiénes visitaría?

Perú se alista para disputar los Qualifiers de la Copa Davis 2027. Crédito: @marruffoto

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Perú ya conoce parte del panorama que tendrá por delante en los Qualifiers de la Copa Davis 2027. Luego de derrotar 3-2 a Paraguay en Lima y asegurar su clasificación, la selección nacional deberá esperar hasta noviembre para conocer a su próximo rival, aunque el ranking actualizado de naciones permite adelantar cuáles podrían ser algunos de sus adversarios.

La escuadra peruana, actualmente ubicada en el puesto 29 del ranking de naciones, no será cabeza de serie en la primera ronda de esta etapa de la competencia. De esta manera, deberá enfrentarse a una de las selecciones que ocupen los puestos de siembra para esta instancia.

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Por ahora, siete de las 13 cabezas de serie ya están identificadas, mientras que las seis restantes dependerán de los resultados que se produzcan en la Final 8 de la Copa Davis, que se disputará en Bolonia del 24 al 29 de noviembre. El ranking de naciones se actualiza tres veces durante la temporada y toma en cuenta los resultados de los últimos cuatro años, dando mayor peso a los más recientes.

Juan Pablo Varillas liquidó la serie ante Paraguay y le dio el pase a la 'bicolor' a la siguiente etapa del torneo. (Video: Davis Cup)

Los posibles rivales de Perú en los Qualifiers 2027

Según la distribución actual, Perú podría enfrentar a Argentina (12º) en condición de local, mientras que Estados Unidos (7º) y Australia (9º) aparecen como posibles rivales en condición de visitante. A ellos se suman Bélgica (4º), Francia (10º), Países Bajos (13º) y Hungría (15º), selecciones cuyo cruce con la ‘bicolor’ quedaría determinado por el sorteo.

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De esta manera, son siete los posibles rivales que ya aparecen en el panorama del equipo capitaneado por Luis Horna. Sin embargo, la lista todavía no está completa.

Las seis plazas restantes entre las 13 cabezas de serie se definirán después de la Final 8 de la Copa Davis. Entre las selecciones que podrían ocupar esos lugares figuran Alemania (3º), España (2º), Canadá (8º), Italia (1º), Chequia (5º), Austria (6º), Gran Bretaña (11º) y Corea del Sur (14º).

No todas ellas terminarán formando parte del grupo de cabezas de serie: su posición final dependerá de los resultados que obtengan en la fase decisiva de la Copa Davis, que se disputará en noviembre. Una vez concluida la Final 8, quedará definida la nómina de 13 selecciones sembradas y, posteriormente, el sorteo determinará el rival de Perú para la primera ronda de los Qualifiers 2027.

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Así está el panorama

- Perú sería visitante ante:

Estados Unidos (7º)

Australia (9º)

- Perú sería local ante:

Argentina (12º)

- Rivales que se definirían por sorteo:

Bélgica (4º)

Francia (10º)

Países Bajos (13º)

Hungría (15º)

- Selecciones pendientes de la Final 8:

Alemania (3º)

España (2º)

Canadá (8º)

Italia (1º)

República Checa (5º)

Austria (6º)

Gran Bretaña (11º)

Corea del Sur (14º)

Posibles rivales de Perú en los Qualifiers de la Copa Davis 2027. Crédito: Captura X

¿Cuándo conocerá Perú a su rival?

El sorteo de los Qualifiers 2027 se realizará en noviembre, una vez concluida la Final 8. Allí quedarán definidos los enfrentamientos de la primera ronda y las condiciones correspondientes para cada serie.

La primera ronda se disputará en febrero de 2027. Perú llegará a esta instancia después de haber superado a Paraguay en una serie que tuvo un cierre dramático en el Jockey Club. Con el marcador igualado 2-2, Juan Pablo Varillas derrotó a Hernando Escurra por 6-2 y 6-4 y consiguió el tercer punto que selló la clasificación peruana.

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Así, mientras el equipo nacional espera el sorteo, el panorama ya permite identificar a varios de los posibles adversarios. Argentina, Estados Unidos, Australia, Bélgica, Francia, Países Bajos y Hungría son, por ahora, los siete nombres que aparecen en el escenario; la Final 8 determinará cuáles serán las otras seis cabezas de serie.