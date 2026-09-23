Perú

Francis Allison reta a Rafael López Aliaga y advierte sobre candidatos cuestionados en las elecciones: “Que acepte”

El candidato de Avanza País también manifestó dudas sobre la fiabilidad de las últimas encuestas municipales y presidenciales

El candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison, se pronunció sobre la posible participación de Rafael López Aliaga en el debate electoral. Además, criticó a las autoridades y retó a su principal contendor a un debate aparte. (Crédito: Canal N)
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El candidato de Avanza País a la alcaldía de Lima, Francis Allison, se pronunció sobre la posible presencia de Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, en el debate municipal 2026. A su llegada al evento, Allison afirmó dar por segura la participación de su contendor, luego de notar que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reservó una silla con el símbolo de su partido en el escenario del debate.

“Es evidente que es para él, tampoco somos tontos los limeños”, declaró Allison ante la prensa, al comentar sobre la disposición del mobiliario en el debate. El candidato remarcó que la eventual llegada de López Aliaga le genera satisfacción, en un contexto donde el frontrunner de las encuestas municipales no había confirmado públicamente su asistencia al certamen.

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Un hombre de camisa blanca habla rodeado de micrófonos frente a una imagen circular superpuesta de un hombre sonriente con gorra azul.
Francis Allison cuestionó que dos aspirantes a alcaldes distritales recluidos participen como invitados en el debate. (Crédito: Infobae Perú/Captura video: Canal N) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuestiona candidatos con antecedentes penales

El candidato de Avanza País también se refirió a la participación, como invitados en el debate, de dos aspirantes a alcaldes distritales que actualmente se encuentran recluidos. Según Allison, esta situación se originó por la falta de un pronunciamiento oportuno de las autoridades electorales sobre la elegibilidad de este tipo de postulantes.

El candidato advirtió sobre las consecuencias que podría generar esta falta de definición previa a los comicios. “Sería también muy grave que luego de que alguien gane, más de cien casos en el Perú digan que tú no has ganado porque no podías postular”, sostuvo Allison, en referencia al riesgo de impugnaciones judiciales tras la jornada electoral.

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Francis Allison

Francis Allison cuestiona encuestas

Consultado sobre los resultados de las últimas encuestas difundidas antes del debate, Allison manifestó dudas sobre su precisión, tanto en el ámbito presidencial como en el municipal. El candidato señaló que los distintos sondeos no coinciden entre sí y consideró que esa disparidad distorsiona la realidad del proceso electoral.

En ese mismo momento, ante la consulta directa de un periodista sobre si retaría a López Aliaga a un debate por separado, Allison respondió de forma inmediata. “Me encantaría hacerlo y me encantaría que acepte”, afirmó el candidato, entre risas, al tiempo que formalizó el reto a través de los medios de comunicación presentes en el lugar.

El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, ratificó su decisión de participar como candidato a la Alcaldía de Lima en los comicios municipales de 2026.
El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, ratificó su decisión de participar como candidato a la Alcaldía de Lima en los comicios municipales de 2026. Foto: América TV

El candidato de Avanza País llegó al debate acompañado de su familia y remarcó que la seguridad constituye la principal demanda de la población limeña de cara a las elecciones municipales. Sobre la controversia por la exclusión de candidatos con procesos judiciales, Allison indicó que el Jurado Nacional de Elecciones mantiene una posición de no adelantar opinión sobre este tipo de casos hasta que se resuelvan por la vía correspondiente.

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