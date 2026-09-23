Escolares agreden a un compañero y luego amenazan de muerte a otro por WhatsApp: “Te voy a meter plomo”, denunciaron sus padres

Un grupo de escolares fue víctima de una brutal agresión por parte de otros estudiantes, dejando a uno de ellos en una clínica. La violencia no terminó ahí; ahora, los agresores envían amenazas de muerte a través de WhatsApp a las víctimas y sus familias para evitar la denuncia. Latina Noticias

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Una pelea entre escolares de dos instituciones educativas de La Perla y San Miguel terminó con un menor trasladado a una clínica y abrió otro frente de preocupación para las familias involucradas. El caso no quedó limitado al enfrentamiento físico, pues después aparecieron mensajes intimidatorios dirigidos contra otro estudiante.

De acuerdo con la información proporcionada, el enfrentamiento involucró a dos grupos de escolares y comenzó cuando seis estudiantes abordaron a tres menores cerca de un colegio en La Perla. Uno de los alumnos terminó con lesiones que requirieron atención médica y posteriormente inició terapia.

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La situación tomó otra dimensión cuando un estudiante que no participó en la agresión recibió mensajes por WhatsApp. En esas comunicaciones apareció una amenaza relacionada con el uso de un arma de fuego. Los padres de familia señalaron que ya existe una denuncia y que las pruebas recopiladas fueron entregadas a las autoridades.

El caso también expone la preocupación de las familias por la seguridad de los estudiantes dentro y fuera de los colegios. Los padres acudieron a la institución educativa para informar sobre lo ocurrido, mientras que, según el material proporcionado, no se identificó presencia de patrulleros ni personal de serenazgo en los horarios de ingreso y salida.

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Una agresión que terminó con un menor en una clínica

Uno de los estudiantes fue sujetado mientras recibía golpes. Otro menor también quedó involucrado en la agresión, pese a que, según la versión familiar incluida en el material, se encontraba con su compañero cuando fueron interceptados.

La víctima terminó en una clínica. La familia informó que, después de la agresión, el menor presentó una recuperación física progresiva y comenzó terapia por el impacto emocional del episodio.

Los padres también recopilaron videos relacionados con el caso. En las imágenes aparecen más de cinco escolares, entre ellos una persona mayor de edad, según la información entregada por las familias.

Las amenazas aparecieron después del enfrentamiento

Según los padres, seis estudiantes abordaron a tres menores cerca de un colegio. La familia de uno de ellos también recopiló mensajes amenazantes enviados posteriormente a otro escolar.

El conflicto no terminó con la agresión física. Días después, otro estudiante que no estuvo presente durante la pelea recibió mensajes por WhatsApp con insultos y amenazas.

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Entre las expresiones enviadas aparece: “Te voy a meter plomo”. La comunicación también incluye otros mensajes intimidatorios dirigidos contra el menor.

La familia señaló que existe una denuncia y que las pruebas disponibles fueron entregadas. La preocupación se concentra en determinar quién se encuentra detrás de los mensajes y establecer si existe un riesgo real para el estudiante amenazado.

El material proporcionado también precisa que, debido a que los involucrados son menores de edad y existe una denuncia en investigación, no se identifican los colegios relacionados con el caso.

Padres piden medidas de protección para los estudiantes

Los familiares acudieron al colegio para informar sobre la agresión y las amenazas posteriores. Según el material, la institución indicó que activó sus protocolos, aunque esta respuesta no satisfizo a los padres.

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Una de las principales preocupaciones expresadas por las familias está relacionada con la seguridad durante el ingreso y la salida de los estudiantes. Según la información proporcionada, pese a las denuncias presentadas por la agresión, no se observó presencia de patrulleros ni de serenazgo en esos momentos.

La institución educativa a la que pertenecería el grupo señalado como agresor fue contactada para conocer su versión. De acuerdo con el material entregado, no se obtuvo respuesta hasta el cierre de la información.