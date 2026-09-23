Jefferson Farfán reveló que un club intentó sacarlo del retiro tras cuatro años de inactividad: “Me ofrecieron una cantidad importante de dinero”

Jefferson Farfán, emblemático futbolista de la selección peruana. - Crédito: AFP

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Jefferson Farfán, uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia de la selección peruana, lleva cerca de un lustro en el plano del retiro tras culminar su carrera en Alianza Lima. Sin embargo, esa situación no impide que tenga propuestas para retornar a los gramados.

Algunos clubes siguen considerando a la ‘Foquita’ un efectivo gravitante así se encuentra fuera de forma. Desde luego que su jerarquía y experiencia apoyan esa teoría. De ahí que una entidad se haya acercado formalmente para plantearle que vuelva a vestirse de corto en pleno 2026.

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Jefferson Farfán fue bicampeón con Alianza Lima entre el 2021 y 2022. - Crédito: Liga 1

Así lo ha desvelado en una conversación con el tenista Ignacio Buse, actual primera raqueta del país, en su canal de YouTube: “Ahorita un club me ofreció jugar, hace una semana. Me ofrecieron una cantidad importante de dinero y dije que no”.

Al hilo, Farfán aclaró que “ya cerré un ciclo y siempre prometí que si me retiraba era en Alianza Lima, no me veo jugando en otro equipo”.

El adiós en La Victoria

Achacado por problemas en la rodilla y comprendiendo que su experiencia en el extranjero había llegado a su final, después de más de una década entre Europa y Medio Oriente, Jefferson Farfán entendió que debía allanar el retiro. Para ello contempló su retorno al país incorporándose a Alianza Lima, el club de sus amores.

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“Esta decisión de volver a mi casa fue mía y en especial de mi familia que es muy hincha de este equipo”, dijo Farfán a finales de marzo del 2021 en una comparecencia con los medios de comunicación en el auditorio de prensa del estadio Alejandro Villanueva.

Jefferson Farfán, al día de hoy, está alejado del fútbol en sí. - Crédito: Liga 1

Conocidos los inconvenientes físicos que arrastraba, el comando técnico de la estructura ‘blanquiazul’ tenía muy en claro que solo podía echar mano del ‘10’ en situaciones capitales, concediéndole minutos de calidad. En ese ejercicio, la ‘Foquita’ cumplió más de la cuenta, sobre todo actuando en plazas limeñas.

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Con Farfán en los planes, Alianza Lima se consagró campeón nacional en el periodo 2021 y repitió la condecoración en la temporada siguiente, configurando un memorable bicampeonato, aunque en ese periodo ‘Jeffry’ apenas hizo apariciones esporádicas por lesión. Culminado el año, dio un paso al costado en medio del clamor de su público victoriano.

Una nueva vida

Alejado permanentemente de la actividad futbolística, Jefferson Farfán se enfocó de plano en los negocios, volviéndose un empresario de primer nivel. A finales del 2024, tras un arduo proceso de construcción que siempre vigiló con atención, dio a conocer a nivel nacional el lanzamiento del centro comercial KM40, ubicado en la Panamericana Sur.

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Su madre fue una piedra angular para echar andar aquel establecimiento. Cerca del 2018, en plena participación de la selección peruana en la Copa del Mundo, doña Charo descubrió un amplio terreno en la localidad de Lurín y le aconsejó a su hijo adquirirlo para impulsar el hoy conocido ‘Foquita Mall’.

Jefferson Farfán levantó KM40 a finales del 2024. - Crédito: Composición Infobae

Al tiempo, Jefferson Farfán incursionó en los programas Streaming creando su propio canal denominado ‘Enfocados’, nombre claramente en alusión a su sobrenombre. En ese espacio, en el que tiene como principal socio a Roberto Guizasola, entrevista semanalmente a personajes vinculados al fútbol peruano en horario estelar.

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Con el éxito alcanzado en esa plataforma, la ‘Foquita’ fue más allá e impulsó, durante los primeros compases del 2026, su propio canal digital con distintas secciones para atraer a toda clase de público, aunque no suele hacer acto de presencia.