Golazo de Hernán Da Campo tras gran jugada colectiva para empate de Sport Boys vs Melgar por Torneo Clausura 2026

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Sport Boys visitó a Melgar el sábado 19 de setiembre, por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El equipo ‘rosado’ comenzó en desventaja en Arequipa, pero Hernán Da Campo apareció sobre el cierre del primer tiempo para establecer el 1-1 parcial.

Ocurrió a los 47 minutos, en la última acción del primer tiempo. Jostin Alarcón condujo desde su propio campo y, antes de que un rival interceptara el balón, lo punteó para Pablo Erustes.

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La defensa arequipeña había quedado mano a mano y no esperaba que Erustes tocara de primera. El argentino envió una asistencia elevada que dejó solo a Hernán Da Campo, quien conectó la pelota en el aire con su pierna izquierda.

Da Campo venció al portero Jorge Cabezudo, que se estiró para intentar evitar el gol. La anotación desató el festejo de los hinchas rosados presentes en el estadio Monumental de la UNSA.

El volante argentino y sus compañeros lograron igualar el partido antes del descanso, un resultado que les permitió afrontar el complemento con mayor tranquilidad y trasladó la presión a Melgar.

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Hernán Da Campo anotó su quinto gol con Sport Boys en 2026 y el segundo en el Torneo Clausura. El volante argentino ya había marcado en el empate ante Sporting Cristal.

Hernán Da Campo marcó gol para el 1-1 de Sport Boys vs Melgar por fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Jhonny Vidales marcó el 1-0 en Melgar vs Sport Boys

El primer gol fue obra de Jhonny Vidales para Melgar. Los ‘rojinegros’ ejecutaron una contra precisa para establecer el 1-0 ante Sport Boys, con la participación de más de cinco futbolistas, a uno y dos toques.

La acción comenzó con un saque largo de un defensor del ‘león del sur’. Vidales recibió de espaldas por la izquierda, logró girar y condujo hacia el centro. Luego descargó con Cristian Bordacahar, quien jugó de primera con Bernardo Cuesta.

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‘Berni’ dejó atrás a un rival con un movimiento y esperó la proyección de Matías Lazo por la espalda para entregarle el balón. El lateral derecho controló hacia adentro y filtró un pase con la izquierda.

Vidales, quien había iniciado la jugada, apareció entre los centrales de la ‘misilera’ para definirla. Los defensores intentaron bloquear el remate con una barrida, pero no lo consiguieron. El delantero peruano cruzó su disparo ante la salida de Diego Melián y marcó el 1-0 parcial.

El delantero definió con mucha calidad ante la salida del portero chalaco - Crédito: L1MAX.

Partido por permanecer en los primeros puestos

Sport Boys y Melgar saben lo que está en juego y por eso disputaron con intensidad el primer tiempo. Ambos equipos se ubican en la parte alta de la tabla y mantienen opciones de pelear por el Torneo Clausura.

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Una derrota en Arequipa podría complicar sus aspiraciones. Carlos Desio y Miguel Rondelli deberán ajustar sus planteamientos durante el entretiempo para buscar los tres puntos. La presión, de todos modos, recae sobre el local, que cuenta con la altura y el respaldo de su hinchada.

Con la igualdad, Sport Boys ocupa el séptimo puesto con 18 puntos. Melgar tiene la misma cantidad, pero figura sexto por diferencia de goles. Una victoria permitiría que cualquiera de los dos llegue a 20 unidades, las mismas que suma Universitario de Deportes, segundo en la clasificación.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura con el empate parcial de Sport Boys y Melgar en Arequipa. Créditos: Sofascore.

Además, el ganador quedaría a dos puntos del líder, Deportivo Garcilaso, antes del receso por la fecha FIFA de amistosos internacionales. Un empate solo beneficiaría a sus rivales directos en la pugna por la segunda fase de la Liga 1 2026.

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