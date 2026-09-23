Doménico Benavides, conductor de Zaca TV, rompe su silencio tras acusaciones de joven y muestra chats. YouTube: Zaca TV

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Doménico Benavides negó la versión de Pierina Guerrero, quien lo acusó en redes sociales de haberla dejado sola luego de que ambos acordaran que ella tomaría una píldora anticonceptiva de emergencia.

El conductor de Zaca TV se pronunció durante una transmisión y afirmó que decidió mostrar conversaciones privadas para responder a los señalamientos.

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Benavides sostuvo que no habría optado por exponer detalles de su intimidad con ninguna mujer, pero señaló que decidió hacerlo después de que Guerrero lo mencionara públicamente y le pidiera que difundiera los chats que mantuvieron durante el periodo en que salieron.

La joven relató en TikTok que conoció a Doménico Benavides en 2022, a través de un amigo, y que ambos iniciaron un vínculo afectivo. Según su versión, tras su único encuentro íntimo, él no habría querido acompañarla a comprar ni a tomar la píldora de emergencia.

“Nos volvimos más cercanos, él decide besarme y confesarme que yo le gustaba desde hace mucho tiempo. Empezamos a salir y poco a poco se transformó en una relación, me dijo ‘te amo’, que quería tener una relación formal conmigo, que nunca había tenido una novia y quería que yo sea su novia. Yo confiaba en él”, contó Guerrero.

Pierina Guerrero relató su versión en TikTok

En su testimonio, Pierina Guerrero aseguró que le pidió a Benavides que fuera a su casa para acompañarla en ese momento, pero que él se habría negado. La joven indicó que incluso le ofreció pagarle el taxi para que pudiera estar presente.

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“La primera y única vez que tuvimos intimidad, me veo en la obligación de tomar la pastilla. Cuando le digo que venga a mi casa a acompañarme a comprar la pastilla, me dice que no. Yo le ofrezco pagarle el taxi para que venga a mi casa y solamente acompañarme al momento en el que me la tome”, manifestó.

Guerrero sostuvo que el conductor le habría respondido que no tenía dinero y que no iría. “Yo solo necesitaba que viniera a acompañarme. Me dijo: ‘Ya verás tú cómo chu... resuelves’”, afirmó en su video.

Según su relato, la actitud de Benavides habría cambiado cuando le confirmó que ya había tomado la píldora. “Cuando le digo que ya me la había tomado, empezó a actuar con amor, me dijo que me extrañaba, que me amaba y que ya quería verme”, expresó.

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La joven señaló que ese mismo día él asistió a una reunión con amigas de ella. “A mí lo que me dolió fue que pudiera ir a la reunión y no acompañarme a tomar la pastilla”, agregó.

Exsaliente de Doménico Benavides afirmó que se sintió afectada por la falta de acompañamiento que denunció en redes sociales. TikTok

Doménico Benavides mostró chats y negó la acusación

Doménico Benavides se pronunció durante una transmisión de Zaca TV y sostuvo que el relato difundido por Guerrero no representa, desde su perspectiva, lo que ocurrió entre ambos. El conductor afirmó que conserva las conversaciones de aquel periodo y que decidió leer parte de ellas para brindar su versión.

“Me han estado mencionando en un video que salió hace dos días. Si dependiera de mí, nunca hubiera escogido exponer ninguna intimidad con ninguna mujer porque esa no es la manera en la que me manejo. Sin embargo, se ha subido un video donde se me señala como protagonista de una historia que no es fiel a la verdad”, manifestó.

El hijo de los Benavides señaló que Guerrero lo habría invitado a publicar los chats después de que él comentara en el video donde ella contó su experiencia. “Me hubiera encantado no tener que aclarar esto, pero ayer le comenté a Pierina su propio video y ella invitó a que sea yo quien publique las conversaciones que mantuvimos en este pequeño periodo de tiempo en el que salimos”, sostuvo.

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El conductor también se refirió al momento posterior al encuentro íntimo. Según su versión, ambos conversaron sobre la posibilidad de un embarazo y llegaron a un acuerdo respecto a que ella tomaría la píldora de emergencia.

“Cuando tuvimos intimidad, tuvimos la conversación de que los dos individualmente teníamos miedo, después de la situación, de un posible embarazo o lo que sea, y se llegó al acuerdo de que sí iba a tomar una pastilla. Ahí todo claro”, dijo.

Benavides afirmó que cuenta con las conversaciones de esos días y que el vínculo entre ambos continuó de manera amistosa después del episodio. También sostuvo que hablaron hasta el 11 de junio y que el 15 de ese mes Guerrero habría enviado un mensaje a un grupo que compartían con otras personas.

Doménico Benavides, conductor de Zaca TV, rompe su silencio tras acusaciones de joven y muestra chats. ZACA TV

El conductor dijo que el tema ya había sido aclarado en privado

El integrante de Zaca TV contó que, tras el final de su vínculo con Guerrero, una amiga de ella se contactó con él para escuchar su versión. Benavides afirmó que le mostró las conversaciones completas y que, luego de esa charla, el tema quedó aclarado dentro de su círculo cercano.

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“Su amiga me invitó a su casa. Tuve una conversación con ella, le conté absolutamente todo, le mostré absolutamente todos los chats y me dijo: ‘Guau, a mí eso no me llegó. A mí esto no me llegó de la manera en la que tú me lo estás mostrando’”, relató.

El conductor señaló que no esperaba que esa situación volviera a exponerse públicamente. Asimismo, indicó que actualmente mantiene una relación y que le resulta incómodo tener que referirse a una experiencia personal ocurrida años atrás.

“Para mí esto es horrible, porque a mí me da vergüenza tener que aclarar estas cosas. Me da vergüenza el hecho de que ahorita mismo yo estoy en una relación y me da cosa tener que aclarar cosas que ya dentro de un círculo pequeño ya tuve que aclarar”, expresó.

Benavides afirmó que no busca retomar amistades ni cambiar los vínculos que Guerrero mantenga con otras personas. “Yo primero que nada no vengo a simplemente dar este punto y que volvamos a ser amigos todos. Yo normal con el hecho de que ustedes no pierdan la amistad con la persona que supuestamente es la amiga de ustedes de hace años”, sostuvo.

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Por ahora, Pierina Guerrero mantiene su versión sobre lo ocurrido, mientras Doménico Benavides rechaza que el relato difundido en redes represente los hechos y asegura que las conversaciones que mostró respaldan su postura.

Doménico Benavides, conductor de Zaca TV, rompe su silencio tras acusaciones de joven y muestra chats. ZACA TV