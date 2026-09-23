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La paleta frontón, deporte creado en Perú, se estrena fuera del país en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La delegación nacional llegó al Monumento a la Bandera en Rosario para defender las preseas doradas que consiguió en Lima 2019 y Ayacucho 2025

Paleta frontón hizo su estreno por primera vez en una competencia fuera del Perú.
Paleta frontón hizo su estreno por primera vez en una competencia fuera del Perú. Crédito: Instagram Juegos Suramericanos 2026.
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El frontón peruano se disputa por primera vez de manera oficial fuera de las fronteras de Perú, un hito para una disciplina nacida en territorio peruano que hasta ahora solo había tenido escenario propio en competencias internacionales. La sede es el Monumento a la Bandera, en Rosario, un espacio emblemático de Argentina que alberga los andamios de asientos y las paredes que reciben las tres modalidades de la pelota vasca durante los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El recinto, ubicado a orillas del río Paraná, se levanta en el punto histórico donde el general Manuel Belgrano enarboló por primera vez la bandera argentina, el 27 de febrero de 1812, y ahora funciona como marco de esta cita continental.

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La delegación peruana ya se instaló en el lugar junto al resto del equipo nacional de pelota vasca, que compite también en frontball y trinquete. En la modalidad de paleta frontón participan además deportistas de Bolivia, Chile y Venezuela, junto a los anfitriones argentinos, en un cuadro que revive el circuito continental para esta disciplina tras varios años de ausencia en el calendario internacional.

El antecedente inmediato de la actuación peruana remite a los Juegos Panamericanos Lima 2019, cuando Kevin Martínez y Claudia Suárez se quedaron con las medallas de oro y aportaron una cuota decisiva a las 11 preseas doradas que el país sumó en aquella edición. Aquel resultado consolidó al frontón como una de las disciplinas de mayor rendimiento para el deporte peruano en competencias regionales.

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La delegación peruana en el Monumento a la Bandera, en Rosario.
La delegación peruana en el Monumento a la Bandera, en Rosario. Crédito: COP.

Pese a ese desempeño, la modalidad no fue incluida en el programa de los siguientes Juegos Panamericanos, disputados en Santiago en 2023, lo que dejó a la disciplina sin una cita internacional durante cuatro años, hasta su reaparición ahora en Rosario, donde por primera vez se juega fuera del territorio que la vio nacer.

En Santa Fe 2026, Kevin Martínez y Valeria Garcés llevan la representación nacional en la cancha. La expectativa entre los dirigentes apunta a que el frontón regrese al programa de los próximos Juegos Panamericanos, que se celebrarán nuevamente en territorio peruano el año entrante, lo que devolvería a la disciplina un escenario de mayor jerarquía después de este debut internacional fuera de fronteras. Perú, además, llega a Santa Fe con el antecedente reciente de los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2025, donde también sostuvo su condición de referente en la disciplina.

Los resultados de la primera jornada favorecieron a la delegación peruana. Martínez ganó ayer lunes sus dos partidos: venció 2-0 a Guillermo Osorio, de Argentina, y 2-0 a Daniel Condori, de Bolivia. El domingo, Garcés había superado 2-0 a Rocío Rengifo, de Bolivia; hoy venció a la argentina Melina Spahn y sacó boleto a la final por el oro.

Kevin Martínez, principal exponente de la paleta frontón en el Perú.
Kevin Martínez, principal exponente de la paleta frontón en el Perú. Crédito: COP.

Equipo de Perú en pelota vasca para los Juegos Suramericanos 2026

• Frontball Masculino: Jesús Poma

• Frontball Femenino: Cristina Núñez

• Paleta Frontón Masculino: Kevin Martínez

• Paleta Frontón Femenino: Valeria Garcés

• Paleta de Goma Trinquete Masculino: André Bellido, David Yupanqui

• Paleta de Goma Trinquete Femenino: Jesenia Bernal, Grecia Febres, Valeria Garcés

• Entrenadores: José Luis Caballero, Eduardo Rubianes

• Jefe de Delegación: José Álvaro Quiroga

Dónde ver los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

En Perú, los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se pueden seguir en vivo por la señal de Movistar Deportes. La programación incluye las competencias de las distintas disciplinas del certamen.

La transmisión también está disponible de forma gratuita a través del canal oficial de YouTube de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), que emite pruebas y jornadas de los Juegos desde Argentina.

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