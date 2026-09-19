Mano Menezes aseguró que Felipe Chávez no fue convocado a la selección por lesión, pero peruano jugó con su equipo: ¿Cuál es la verdad?

Mano Menezes aseguró que Felipe Chávez no fue convocado a la selección peruana por lesión. Sin embargo, el mediocampista jugó con su equipo en el ascenso alemán.

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Una nueva controversia surgió en la selección peruana tras conocerse la convocatoria de Mano Menezes para los amistosos ante México, Estados Unidos, Colombia y Canadá. Felipe Chávez, una de las promesas peruanas que juega en Europa, no fue incluido en la nómina.

La ausencia de ‘Pippo’ no habría generado mayor discusión si se tratara de una decisión técnica. No obstante, Menezes afirmó en una entrevista con América Deportes que el mediocampista de 19 años estaba lesionado, situación que impedía su incorporación a la ‘bicolor’.

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“Los dos estarían con nosotros, Felipe Chávez y Alejandro Hohberg. Lo saben porque hablamos con ellos. Infelizmente, sus lesiones nos imposibilitaron traerlos”, declaró al ser consultado.

Un día después de aquella entrevista, Chávez ingresó a los 65 minutos en el empate 1-1 de Magdeburg ante Greuther Fürth, por la Segunda División de Alemania. Su participación reavivó las dudas sobre si su ausencia de la convocatoria se debe a una lesión o a una decisión técnica.

El técnico de la selección peruana habló de la ausencia del joven de 19 años. Créditos: América Deportes.

¿Cuál es la verdad?

Felipe Chávez sufrió un golpe en la rodilla durante los últimos días. Por ese motivo, el área médica de la selección peruana decidió no incluirlo en la convocatoria para los próximos amistosos. Magdeburg, en cambio, optó por utilizarlo en su último partido.

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El periodista deportivo Paul Pérez dio detalles sobre la situación tras consultar con el entorno del mediocampista. “Felipe Chávez está sentido, tiene un golpe en la rodilla. Este golpe ha llevado a que se junten y conversen las áreas médicas de su equipo y de la selección peruana. Han decidido que por este golpe, que no se sabe si se recuperará rápido, que no sea convocado”, explicó en la más reciente edición de Modo Fútbol.

Todo indica que Felipe Chávez se recuperó de su lesión a último momento, lo que le permitió disputar un nuevo compromiso con Magdeburgo. Aunque la dolencia no era de gravedad, la selección peruana optó por no arriesgarlo y evitó su viaje a Estados Unidos, donde su participación en los amistosos no estaba asegurada.

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Felipe Chávez ingresó en el segundo tiempo del Magdeburgo vs Greuther Furth por la Bundesliga 2.

Lista de convocados de Perú para fecha FIFA

Arqueros

Pedro Gallese (Deportivo Cali)

Diego Romero (Universitario de Deportes)

Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

Defensas

César Inga (Universitario de Deportes)

Erick Noriega (Gremio)

Fabio Gruber (Mainz 05)

Marco Huamán (Alianza Lima)

Marcos López (FC Copenhague)

Matías Zegarra (Melgar)

Miguel Araujo (Sporting Cristal)

Oliver Sonne (Burnley)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

Volantes

André Carrillo (Corinthians)

Jairo Concha (Universitario de Deportes)

Jairo Vélez (Alianza Lima)

Jesús Pretell (LDU de Quito)

Oslimg Mora (Sport Boys)

Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)

Wilder Cartagena (Orlando City)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Delanteros

Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona)

Alex Valera (Universitario de Deportes)

Bassco Soyer (Gil Vicente)

Gianluca Lapadula (Universitario de Deportes)

Jhonny Vidales (Melgar)

Piero Magallanes (Sport Huancayo)

Lista de convocados de Perú para amistosos fecha FIFA

Todos los amistosos de Perú

Perú vs Estados Unidos (sábado 26 de setiembre / 15:30 horas / Interco Stadium / América TV)

Perú vs México (martes 29 de setiembre / 20:00 horas / Sports Illustrated Stadium / América TV)

Perú vs Canadá (sábado 3 de octubre / 13:00 horas / Saputo Stadium / América TV)

Perú vs Colombia (martes 6 de octubre / 18:00 horas / Niu Stadium / América TV)