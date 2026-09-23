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Entradas de Sport Boys vs Alianza Atlético: precio y venta para la semifinal ida de la Copa de la Liga 2026

Los boletos para el duelo en el Estadio Miguel Grau ya están a la venta. Revisa las localidades, promociones y todos los detalles para asistir a este duelo trascendental

Sport Boys recibirá a Alianza Atlético en la semifinal ida de la Copa de la Liga 2026.
Sport Boys recibirá a Alianza Atlético en la semifinal ida de la Copa de la Liga 2026. Crédito: LFP
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Sport Boys y Alianza Atlético se enfrentarán este domingo 27 de septiembre por la semifinal de ida de la Copa de la Liga 2026. El encuentro se disputará desde la 1:00 p. m. en el Estadio Miguel Grau del Callao, donde el conjunto ‘rosado’ buscará conseguir una ventaja importante antes de afrontar el partido de vuelta en Sullana.

De cara a este trascendental compromiso, los hinchas del elenco chalaco ya pueden adquirir sus entradas para asistir al duelo. Los boletos se encuentran a la venta a través de la plataforma oficial de Ticketmaster, por lo que los aficionados podrán asegurar su presencia con anticipación para acompañar al equipo chalaco en el primer capítulo de esta serie.

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Entradas para Sport Boys vs Alianza Atlético: precio y venta

Los precios establecidos por la organización van desde S/ 30 hasta S/ 240, dependiendo de la tribuna, localidad o experiencia que elija cada aficionado para asistir al Estadio Miguel Grau. La relación de precios para este partido es la siguiente:

  • Norte: S/ 30 soles
  • Sur: S/ 30 soles
  • Oriente: S/ 70 soles
  • Oriente niño: S/ 21 soles
  • Occidente: S/ 90 soles
  • Occidente niño: S/ 27 soles
  • Palco: S/ 120 soles
  • Palco niño: S/ 36 soles
  • Experiencia Apuesta Total: S/ 168 soles
  • Experiencia tiro al arco Forli: S/ 216 soles
  • Hospitality Marathon: S/ 240 soles

De esta manera, las opciones más económicas corresponden a las tribunas Norte y Sur, ambas con un valor de S/ 30. También existen localidades para menores de edad en Oriente, Occidente y Palco, con precios diferenciados.

Entradas para el partido Sport Boys vs Alianza Atlético de Sullana, que se jugará en el Callao.
Entradas para el partido Sport Boys vs Alianza Atlético de Sullana, que se jugará en el Callao. Crédito: Prensa SBA

Promociones para el partido

Los aficionados también tienen la posibilidad de acceder a promociones especiales para el duelo ante Alianza Atlético. Estas ofertas estarán disponibles hasta el viernes 25 de septiembre o hasta agotar el stock, lo que ocurra primero. Las promociones anunciadas son:

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  • 2 entradas por S/ 105 en Oriente.
  • 2 entradas por S/ 135 en Occidente.

Estas alternativas permiten adquirir dos localidades por un precio promocional y estarán habilitadas durante los días previos al encuentro, siempre que queden entradas disponibles.

¿Dónde comprar las entradas de Sport Boys?

Los boletos para el partido entre Sport Boys y Alianza Atlético se pueden adquirir mediante la plataforma oficial de Ticketmaster. Para realizar la compra, el usuario deberá registrarse o iniciar sesión en la página antes de seleccionar la localidad que desea adquirir.

Según la información proporcionada por la organización, cada usuario podrá adquirir un máximo de siete entradas por transacción. Por ello, los aficionados que planeen asistir en grupo deberán considerar este límite al momento de realizar su compra.

¿Cuándo juegan Sport Boys vs Alianza Atlético?

El partido se disputará el domingo 27 de septiembre, desde la 1:00 p. m., en el Estadio Miguel Grau del Callao. El compromiso corresponde a la semifinal de ida de la Copa de la Liga 2026.

Sport Boys consiguió su clasificación a esta instancia después de superar a Atlético Grau en una definición por penales. El encuentro terminó 2-2 en el tiempo reglamentario y el cuadro chalaco se impuso 4-3 desde los doce pasos.

Por su parte, Alianza Atlético también necesitó de los penales para avanzar. El conjunto sullanense empató 1-1 con UTC y posteriormente ganó 5-4 en la definición.

Programación oficial de la semifinal ida entre Sport Boys y Alianza Atlético por la Copa de la Liga 2026.
Programación oficial de la semifinal ida entre Sport Boys y Alianza Atlético por la Copa de la Liga 2026. Crédito: Copa Caliente

¿Cuándo se juega la vuelta?

La serie entre Sport Boys y Alianza Atlético se definirá en el partido de vuelta, programado para el martes 6 de octubre en el estadio Campeones del 36 de Sullana.

Por ello, el encuentro en el Miguel Grau será el primer capítulo de una eliminatoria que tendrá su desenlace en territorio norteño. El equipo que logre imponerse en el global avanzará a la final de la Copa de la Liga 2026.

Con las entradas ya disponibles, Sport Boys espera contar con el respaldo de su hinchada en el Callao para afrontar uno de los partidos más importantes de su participación en el torneo. Los aficionados podrán elegir entre las diferentes localidades y experiencias disponibles, además de aprovechar las promociones vigentes antes de que finalicen o se agote el stock.

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