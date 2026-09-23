Candidato a la alcaldía de Lima por Fuerza Popular canta “Soy Provinciano” de Chacalón en pleno debate municipal

Antes de hablar sobre transporte y su trayectoria, Daza recordó que sus padres llegaron de Huánuco y Huancavelica y se asentaron en la tercera zona de Collique. Foto: composición Infobae Perú/TV Perú

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Samuel Daza Taype, candidato de Fuerza Popular a la alcaldía de Lima, utilizó parte de su presentación durante el debate municipal de este martes 22 de septiembre para interpretar algunos versos de “Soy Provinciano”, conocida canción de Lorenzo Palacios Quispe, Chacalón. El postulante vinculó la letra con la historia de sus padres y con las dificultades que, según señaló, afrontan sectores de la capital.

Antes de desarrollar su mensaje sobre transporte y su experiencia profesional, Daza recordó que su familia llegó a Lima desde Huánuco y Huancavelica y que se instaló en la tercera zona de Collique. Su intervención también estuvo marcada por una referencia a las carencias que, desde su perspectiva, persisten en distintos barrios de la ciudad.

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Daza abrió su intervención con una canción de Chacalón

“Soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano para ir con mis hermanos, ay, ay, ay, ay, a trabajar”, cantó Daza al inicio de su participación. Luego de esos versos, trasladó el contenido de la canción a su propia historia familiar y sostuvo que sus padres arribaron a Lima durante los años sesenta.

El candidato contó que su padre llegó desde Huánuco, específicamente desde Yate, mientras que su madre procedía de Huancavelica. Ambos, explicó, llegaron buscando oportunidades y terminaron en la tercera zona de Collique. Daza utilizó ese relato para referirse a una población que, según su planteamiento, continúa esperando mejoras en sus condiciones de vida.

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El postulante de Fuerza Popular apeló a su historia familiar y a las dificultades de los sectores populares para presentar su candidatura, antes de destacar su formación como especialista en transporte y plantear su visión para la capital (Crédito: JNE)

“Somos esa Lima invisible que nadie ve”

Tras recordar sus orígenes familiares, Daza cuestionó las condiciones que encontró en los sectores populares de la capital. Mencionó la informalidad, la falta de parques en distintos puntos y las carencias que afectan a los vecinos, para luego afirmar: “Somos esa Lima invisible que nadie ve”.

El postulante de Fuerza Popular sostuvo que esas dificultades explican parte de su decisión de participar en la contienda municipal. “Esos sueños nunca llegan porque los que menos tenemos siempre hemos sido ignorados”, afirmó durante su presentación. Su discurso estuvo centrado en la situación de quienes, según dijo, no han recibido respuestas suficientes a sus necesidades.

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Su experiencia profesional y propuesta sobre el transporte

Daza también dedicó parte de su tiempo a presentar su trayectoria académica. Se identificó como ingeniero de transportes y señaló que cursó estudios de maestría en esta especialidad en instituciones de España y Perú. Entre ellas mencionó la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica Pablo de Olavide, además de la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Antonio Orego de Trujillo.

El candidato sostuvo que su formación le permite plantear soluciones para uno de los principales problemas de Lima: el tráfico. “Soy experto en transportes y tengo la solución para el problema del tráfico”, manifestó durante el debate. También indicó que es padre de Valentino, de 14 años, y de Luciana, y vinculó su participación electoral con la expectativa de que la ciudad experimente cambios.

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El candidato de Fuerza Popular afirma haber cursado algunas materias en la UNI. Foto: Business Empresarial

Segunda jornada reunió a 13 candidatos

La intervención de Daza ocurrió durante la segunda jornada del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El organismo electoral programó para este martes la participación de otros 13 postulantes a la Alcaldía de Lima, después de una primera jornada realizada el lunes 21 de septiembre.

El encuentro se desarrolla en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja, y contempla bloques de presentación, interacción entre candidatos, preguntas ciudadanas, respuestas directas y un mensaje final. Daza fue incluido además en distintos cruces definidos previamente mediante sorteo, entre ellos uno con el representante de Renovación Popular.

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Daza figura entre los candidatos medidos por Datum

La participación del postulante de Fuerza Popular se produce a menos de dos semanas de las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre. En un simulacro de votación de Datum difundido por Cuarto Poder, Daza registró 7,1% de votos válidos y 6,2% considerando el total de votos emitidos.

El estudio fue realizado entre 1.700 electores de Lima y Callao, mediante entrevistas presenciales en hogares entre el 6 y el 12 de septiembre. El simulacro consignó un margen de error de 2,4 puntos porcentuales y un nivel de confianza de 95%. En esa medición también aparecieron otros postulantes que participan en la contienda por Lima.

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Última encuesta de Datum de las Elecciones Municipales 2026. Foto: Datum

Al finalizar su presentación, Daza hizo referencia al 4 de octubre como la fecha en la que, según expresó, espera que se produzcan cambios en la capital. Su intervención concluyó inmediatamente después de que el moderador le comunicara que su tiempo había terminado.