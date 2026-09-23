Alberto Tejada plantea recuperar la “dignidad” de los limeños con una ciudad segura, ordenada y con mejor transporte y servicios de salud

Crítica a la situación actual de Lima: Tejada cuestionó el tiempo que los ciudadanos pierden en el transporte público y el temor a sufrir robos o extorsiones. Captura de pantalla

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Alberto Tejada, candidato de Acción Popular a la Alcaldía de Lima, planteó durante la segunda jornada del debate municipal una propuesta centrada en recuperar la calidad de vida de los habitantes de la capital. Su exposición tomó como ejes la seguridad, el transporte, los servicios de salud y el orden urbano.

Tejada sostuvo que las dificultades cotidianas de los limeños no deben limitarse a problemas aislados, sino que forman parte de una realidad que requiere una transformación desde la gestión municipal. En ese marco, vinculó sus propuestas con la necesidad de reducir el tiempo que las personas destinan a sus desplazamientos y mejorar las condiciones de seguridad.

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El candidato también presentó parte de su experiencia profesional y política como sustento de su planteamiento. Señaló que es médico, que ejerció como ministro de Salud Pública y que ocupó en tres ocasiones la alcaldía del distrito donde desarrolló su gestión local.

Desde Acción Popular, Tejada propuso trasladar esa experiencia al gobierno metropolitano con una visión de Lima orientada hacia el orden, la seguridad y la generación de oportunidades. Su intervención ocurrió durante la jornada organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que reunió a 13 participantes en la Biblioteca Nacional del Perú.

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