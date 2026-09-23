Neumonía en Perú: vacunación contra el neumococo ayuda a prevenir casos graves en adultos mayores

Un adulto mayor se sujeta el pecho al sentir malestar, un síntoma asociado a complicaciones respiratorias como la neumonía.

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La neumonía suele asociarse con la población infantil, pero en los adultos mayores puede derivar en hospitalizaciones, complicaciones graves e incluso la muerte. En el Perú, hasta la semana epidemiológica 36 de este año se registraron 80.401 casos de la enfermedad, según datos de la Sala Situacional de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) del CDC Perú, dependiente del Ministerio de Salud (Minsa).

De ese total, 30.373 casos correspondieron a personas de 60 años a más, cerca del 38% del total nacional. En este grupo también se reportaron 10.892 hospitalizaciones y 1.789 defunciones, cifras que muestran el impacto de la neumonía entre los adultos mayores del país.

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Frente a este escenario, la vacunación constituye una de las principales herramientas de prevención. “No podemos prevenir todas las neumonías, pero sí un grupo importante de ellas”, explicó el médico infectólogo argentino Pablo Bonvehí, exmiembro del Grupo Técnico Asesor en Inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y coordinador de la Comisión de Recomendación Científica y Relaciones Institucionales de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología.

El infectólogo Pablo Bonvehí señala la importancia de la vacunación contra el neumococo en adultos mayores para prevenir complicaciones graves.

Vacuna tiene distinto impacto en niños y adultos

Un estudio publicado hace tres años analizó la mortalidad por neumonía en el Perú durante los seis años previos y los nueve posteriores a la introducción de la vacuna conjugada en niños. Los resultados mostraron una reducción de más del 22% en la mortalidad infantil asociada a la enfermedad.

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En los adultos, sin embargo, el panorama fue distinto. Durante el mismo periodo, comprendido entre 2009 y 2017, se registró un incremento de 19,6% en la mortalidad de este grupo. Los resultados evidencian un desafío pendiente en la prevención de las infecciones por neumococo entre la población adulta.

La diferencia entre ambos grupos plantea la necesidad de reforzar las estrategias de inmunización más allá de la infancia, especialmente ante el impacto que la neumonía mantiene entre las personas de mayor edad.

Un profesional de la salud administra una vacuna a un adulto mayor con mascarilla para prevenir la neumonía en el Perú.

Neumonía puede tener distintos orígenes

Cuando se habla de la vacuna “contra la neumonía”, generalmente se hace referencia a la que protege contra el neumococo, una bacteria capaz de provocar esta enfermedad y otras infecciones potencialmente graves. Sin embargo, no todas las neumonías tienen el mismo origen.

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La influenza también puede producir cuadros de neumonía, que en algunos casos pueden ser indistinguibles de los provocados por el neumococo o presentarse de manera asociada. “La vacuna contra influenza también previene neumonía”, señaló Bonvehí. El COVID-19 constituye otro factor de riesgo relevante, particularmente entre las personas de mayor edad y aquellas con determinadas condiciones de salud preexistentes.

Por ello, el especialista destacó la importancia de mantener actualizado el esquema de vacunación de acuerdo con la edad y los factores de riesgo de cada persona. Ninguna vacuna, explicó, protege por sí sola frente a todos los posibles orígenes de la enfermedad.

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Persisten barreras para vacunar a adultos

Pese a la disponibilidad de vacunas, la cobertura entre los adultos permanece muy por debajo de la registrada en la población infantil. Para Bonvehí, una de las causas es el mito instalado durante décadas de que la vacunación es una práctica exclusiva de la niñez. “Hoy hablamos de vacunación en el curso de la vida”, sostuvo el infectólogo.

A esta percepción se suman otras barreras identificadas por el especialista:

Muchos adultos no se consideran en riesgo frente a la enfermedad.

Algunos profesionales de la salud no están actualizados sobre las vacunas disponibles para este grupo etario.

Según Bonvehí, revertir esta situación requiere reforzar la información mediante la difusión en medios de comunicación y la capacitación de los equipos de salud que atienden a la población adulta.

Complicaciones van más allá de la fase aguda

El riesgo asociado a la neumonía no termina cuando el paciente supera la infección inicial. La enfermedad causada por neumococo puede derivar en complicaciones como meningitis y empiema, además de asociarse con problemas cardiovasculares en el mediano plazo.

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Según los estudios citados por el especialista, las personas que atraviesan una neumonía adquirida en la comunidad presentan durante el año siguiente casi cuatro veces más riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular y también un mayor riesgo de infarto de miocardio. La mortalidad tampoco se concentra únicamente en las primeras semanas: ronda el 12% durante el primer mes y llega al 25% al año, de acuerdo con las cifras mencionadas por Bonvehí.

En adultos mayores de 65 años, un estudio latinoamericano citado por el infectólogo encontró cifras aún más elevadas: 18% de mortalidad durante el primer mes y 37% al año. “El impacto no se limita al momento agudo de la neumonía”, resumió el especialista.

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A esto se suma una dificultad propia de la edad: la neumonía no siempre se presenta con fiebre y tos en los adultos mayores. En algunos casos, puede manifestarse únicamente mediante trastornos del estado de conciencia, lo que puede retrasar el diagnóstico y el inicio oportuno del tratamiento.

Vacuna gratuita y de una sola dosis

De cara a la temporada invernal, la recomendación del especialista es concreta. La vacuna contra el neumococo está disponible de forma gratuita en el Perú para la población que cumple con los criterios establecidos en el Esquema Nacional de Vacunación. A diferencia de la vacuna contra la influenza, no requiere una aplicación anual: “Es una vacuna de una sola aplicación”, subrayó Bonvehí.

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“Tenemos hoy en el Perú la posibilidad de proteger a muchas personas con riesgo de neumonía con una sola dosis, en un solo encuentro y sin costo”, concluyó el infectólogo.