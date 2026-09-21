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La selección peruana Sub 20 clasificó a las semifinales de los Juegos Suramericanos 2026 tras vencer 2-1 a Panamá

La ‘Bicolor’ llegó al duelo ante los ‘Canaleros’ con la obligación de ganar o quedar eliminada, y respondió con autoridad: dos goles de pelota parada bastaron para sellar el pase a la siguiente ronda

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La escuadra peruana Sub-20, conducida por Thiago Kosloski, superó este domingo a Panamá por 2-1 en el Grupo A de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y selló su boleto a las semifinales del torneo.

Con seis puntos acumulados en la fase de grupos, la ‘Bicolor’ se mantiene con vida en la competencia y ahora tiene en la mira una plaza en la final.

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El conjunto nacional llegó a este duelo necesitado de un triunfo para no comprometer su continuidad en el certamen, y respondió con carácter ante un rival que no se rindió hasta el pitazo final.

El primer tiempo: Perú se adelanta en el último suspiro

Selección Peruana – Juego ODESUR Santa Fe – Perú – deportes – 21 septiembre
La selección peruana Sub-20 encontró la ventaja ante Panamá en el tiempo añadido de la primera mitad. Jonathan García aprovechó un balón dentro del área y marcó el 1-0 que encaminó a la Bicolor hacia las semifinales. (Selección Peruana)

Durante los primeros 45 minutos, los dirigidos por Kosloski sostuvieron el control del encuentro, aunque sin lograr traducir esa superioridad en el marcador de manera inmediata. Panamá, por su parte, tuvo un par de aproximaciones al arco de Fabrisio Mesías sin mayor peligro concreto. La ‘Bicolor’ fue paciente y encontró el premio justo cuando el árbitro añadía tiempo al primer período.

A los 45+1 minutos, Jonathan García tomó la iniciativa tras un tiro de esquina. La pelota quedó a sus pies dentro del área y el atacante peruano no dudó: ejecutó un remate rasante y potente que atravesó la portería panameña sin que el guardameta pudiera hacer nada. El 1-0 llegó en el momento más oportuno y le dio al equipo nacional la posibilidad de administrar el resultado desde la ventaja durante la etapa complementaria.

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Panamá empató, pero Castillo sentenció el partido

Selección Peruana – Juego ODESUR Santa Fe – Perú – deportes – 21 septiembre
La selección peruana Sub-20 volvió a ponerse en ventaja ante Panamá gracias a Gerson Castillo. El atacante marcó de cabeza a los 77 minutos, después de que Raheen Cuello empatara el encuentro durante el segundo tiempo. (Selección Peruana)

El descanso no apaciguó las intenciones panameñas. El conjunto centroamericano salió con otra actitud al campo en la segunda mitad y presionó desde el inicio en busca de la igualdad. A los 59 minutos, una combinación colectiva terminó con un centro preciso al área; el balón rebotó dentro del sector defensivo peruano y Raheen Cuello aprovechó el caos para empujar la pelota al fondo de la red. El 1-1 encendió las alarmas en el bloque peruano y abrió un tramo de incertidumbre en el partido.

Sin embargo, la respuesta de Perú no tardó. A los 77 minutos, la ‘Bicolor’ volvió a recurrir a las pelotas detenidas para inclinar la balanza. Desde un nuevo córner, el balón llegó con precisión al primer palo, donde Gerson Castillo se elevó por encima de su marcador y conectó un cabezazo firme que no dejó reacción posible al arquero rival. El 2-1 quedó en el tablero y ya no se movió. Perú supo sostener la diferencia hasta el final con orden y concentración.

Semifinales: Paraguay espera a la ‘Bicolor’

Selección Peruana – Juego ODESUR Santa Fe – Perú – deportes – 21 septiembre
Perú Sub-20 aseguró su clasificación a las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras vencer a Panamá. El equipo de Thiago Kosloski enfrentará a Paraguay, líder del Grupo B, en busca de un lugar en la final. (Selección Peruana)

Con la victoria consumada, la selección peruana Sub-20 cerró su participación en el Grupo A con seis unidades y confirmó su presencia entre los cuatro mejores equipos del torneo. En la misma jornada, Chile también selló su clasificación al derrotar 3-2 a Colombia, por lo que ambas escuadras avanzaron desde ese sector de la llave.

En las semifinales, Perú medirá fuerzas ante Paraguay, que culminó como líder del Grupo B. La otra llave de la ronda semifinal enfrentará a Chile con Argentina. Los ganadores de ambos cruces disputarán la final del torneo, mientras que los perdedores competirán por la medalla de bronce.

La ‘Bicolor’ llega a esta instancia con la confianza que otorga haber remontado adversidades durante la fase grupal. El equipo de Kosloski había caído en su debut ante Colombia por 2-0, pero reaccionó con una victoria sobre Chile por 2-0 y ahora suma un nuevo triunfo ante Panamá. Tres resultados distintos que reflejan la irregularidad del grupo, pero también la capacidad del plantel para mantenerse en carrera cuando más importaba.

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