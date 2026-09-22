Peluchín envía condolencias a Lourdes Sacín por asesinato de ‘La China Polo’ y se disculpa por sus ofensas del pasado: “Te escribí”

Rodrigo González aprovechó su programa ‘Amor y Fuego’ para enviar sus condolencias a Lourdes Sacín, quien trabajó junto a ‘La China Polo’, y reconocer públicamente su trayectoria como reportera. Willax/ Amor y Fuego.

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La muerte de la periodista Susy Isabel Aponte Polo, conocida públicamente como ‘La China Polo’, generó diversas reacciones en el ámbito periodístico y televisivo. La comunicadora fue asesinada en Caraz, Áncash, hecho que provocó muestras de indignación y pedidos para que se esclarezcan las circunstancias del crimen y se identifique a los responsables.

Peluchín se quiebra por asesinato de ‘La China Polo’ y reconoce labor periodística de Lourdes Sacín. Captura: Willax.

En medio de estas reacciones, Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, utilizó parte de su programa para dirigirse públicamente a Lourdes Sacín, periodista que formó parte del equipo de trabajo de ‘La China Polo’. Peluchín aprovechó la situación para enviarle sus condolencias y, además, volver a disculparse por comentarios que realizó sobre ella años atrás, cuando la reportera atravesaba una etapa de su vida sentimental que terminó generando un enfrentamiento entre ambos.

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El conductor explicó que el trabajo realizado por Sacín junto a ‘China Polo Dominical’ fue importante y destacó su desempeño como periodista. Sus palabras tuvieron como punto de partida el mensaje privado que previamente le había enviado a la reportera, quien, según contó, recibió con sorpresa sus disculpas.

Peluchín se quiebra por asesinato de ‘La China Polo’ y reconoce labor periodística de Lourdes Sacín. Captura: Willax.

Rodrigo González se disculpó públicamente con Lourdes Sacín

Frente a las cámaras de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González recordó que Lourdes Sacín fue una integrante importante del equipo de ‘La China Polo’ y expresó su pesar por el asesinato de la comunicadora.

“Ella ha sido parte fundamental, pieza clave en ‘China Polo Dominical’ y desde aquí Lourdes, mis sinceras condolencias. Me conmovió mucho. Te lo dije ayer en un mensaje que seguramente te ha extrañado. Me conmovió mucho verte, ver que un día de celebración para ti terminó en esto”, arrancó diciendo.

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De esta manera, Peluchín hizo referencia al momento personal que atravesó Lourdes y a la relación profesional que mantenía con ‘La China Polo’. Para el conductor, la tragedia que golpeó a la periodista también hizo que reflexionara sobre los comentarios que había realizado anteriormente contra la reportera.

Peluchín se quiebra por asesinato de ‘La China Polo’ y reconoce labor periodística de Lourdes Sacín. Captura: Willax.

Rodrigo González explicó que, en el contexto de un programa de espectáculos, las bromas, la ironía y el sarcasmo pueden terminar teniendo consecuencias que no siempre son dimensionadas por quien las pronuncia. Por ello, decidió reiterar públicamente sus disculpas a Sacín.

“A veces, como parte de un programa de espectáculo, de la ironía, del sarcasmo, uno no puede darse cuenta o medir el dolor que uno puede causar en otro. Así como te pedí disculpas ayer, independientemente de los resultados del juicio porque yo fui absuelto, uno no debe llegar ni cargar nada. Te ofrezco disculpas por todo el dolor que te pude haber causado comentarios míos por la coyuntura en tu vida sentimental”, agregó.

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Peluchín se quiebra por asesinato de ‘La China Polo’ y reconoce labor periodística de Lourdes Sacín. Captura: Willax.

Peluchín destaca el trabajo periodístico de Lourdes Sacín

Uno de los puntos centrales del mensaje de Rodrigo González fue el reconocimiento a la trayectoria de Lourdes Sacín como periodista. El conductor dejó de lado la antigua disputa entre ambos para resaltar las labores que la reportera ha desarrollado en el ámbito de la investigación y la denuncia.

“Nosotros nos fuimos a juicio por palabras y un momento que se dio aquí en el show, que fueron dichas en momentos en que ella tenía una pareja, momentos que ya pasaron. Eso no quita y no tiene nada que ver con que reconozca en Lourdes Sacín una periodista que siempre ha sido muy profesional y muy buena en lo que hace”, sentenció.

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Peluchín se quiebra por asesinato de ‘La China Polo’ y reconoce labor periodística de Lourdes Sacín. Captura: Willax.

Rodrigo González recuerda a ‘La China Polo’ tras su asesinato

La reacción de Rodrigo González no se limitó a sus palabras durante ‘Amor y Fuego’. El conductor también utilizó sus redes sociales para pronunciarse directamente sobre el asesinato de Susy Isabel Aponte Polo, conocida como ‘La China Polo’.

A través de su cuenta personal de Instagram, Peluchín publicó un mensaje en memoria de la comunicadora y destacó el carácter de sus investigaciones y denuncias.

Peluchín se quiebra por asesinato de ‘La China Polo’ y reconoce labor periodística de Lourdes Sacín. Captura: Willax.

“Descansa en paz periodista valiente. Sabemos a quiénes desenmascarabas y lo incómoda que fuiste para los mafiosos (...) Es bueno saber que la gente que te sigue y trabaja contigo continúen tu legado. Esa boca no la callaba nadie, solo podían hacerlo matándote”, escribió.

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El mensaje de González estuvo acompañado de un pedido para que las autoridades no dejen de investigar las denuncias que la periodista había realizado durante su trayectoria. El conductor puso especial énfasis en que se determine quiénes estuvieron detrás del crimen y que los responsables sean identificados.

Peluchín se quiebra por asesinato de ‘La China Polo’ y reconoce labor periodística de Lourdes Sacín. Captura: Willax.

Peluchín pide investigar a quienes fueron denunciados por ‘La China Polo’

En la parte final de su mensaje, Rodrigo González fue enfático al pedir que las investigaciones por el asesinato de la periodista no se detengan y que las autoridades revisen las denuncias que ella había realizado.

“Que se investigue a todos los que siempre denunciaste y evidenciaste, y paguen por esto”, finalizó.

Peluchín se quiebra por asesinato de ‘La China Polo’ y reconoce labor periodística de Lourdes Sacín. Captura: Willax.