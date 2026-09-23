López Aliaga se ríe tras frase de candidata: “Nos contaron que los chanchos vuelan y que Lima sería potencia mundial”

Las cámaras captaron la reacción del candidato de Renovación Popular durante la intervención de su rival en el debate municipal

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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, fue captado riéndose este martes mientras la candidata a la alcaldía de Lima por el Frente de la Esperanza 2021, Elizabeth León, lanzaba críticas contra las promesas de la anterior campaña municipal.

“En la elección pasada nos contaron un cuento. Nos contaron que los chanchos vuelan y que Lima sería potencia mundial”, afirmó la aspirante durante su intervención inicial, en alusión a las iniciativas formuladas en los comicios anteriores.

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López Aliaga, que escuchaba el discurso desde su ubicación en el debate municipal, sonrió ante las palabras de la candidata, quien expuso su visión de Lima como una ciudad “hermosa, moderna, resiliente”, con servicios públicos adecuados, agua segura, reciclaje y calles limpias.

“Esa es la visión y ese es el plan que el Frente Esperanza está entregando a Lima para el beneficio de las futuras generaciones”, señaló la candidata.

El político Rafael López Aliaga ajusta su saco mientras camina acompañado por personal de seguridad frente a una reja exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras cuestionar las promesas de la pasada elección, León sostuvo que la tecnología y el desarrollo de la inteligencia artificial deben convertirse en herramientas centrales para la gestión municipal.

“Hoy he venido aquí a recoger las propuestas y decirles que la tecnología, el desarrollo, la evolución de la inteligencia artificial hoy tiene que ser la punta de lanza que tiene que llevar adelante un gobierno realmente...”, expresó antes de que se agotara el tiempo asignado para su intervención.

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La primera ronda del debate cerró con Carlos Gallardo, candidato del Partido del Buen Gobierno, quien calificó a López Aliaga como el gran “Iscariote” por, según afirmó, haber asegurado que no renunciaría a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y finalmente dimitir en octubre del año pasado para postular a la Presidencia, candidatura que no prosperó.

El líder deRenovación Popular arribó al debate municipal organizado por el Jurado Nacional de Elecciones(JNE) entre las ovaciones de sus simpatizantes y el rechazo de seguidores de otras agrupaciones políticas, después de haber desafiado públicamente al organismo electoral y asegurar que acudiría “con permiso o sin permiso”.

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El candidato a primer regidor de su agrupación a la MML llegó cuatro minutos antes del inicio del evento, precedido por una concentración de sus seguidores en los exteriores de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja, donde se desarrolla la segunda jornada del encuentro de cara a las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

Elizabeth León afirmó que en la elección pasada “nos contaron un cuento” y aludió a promesas como convertir a Lima en una “potencia mundial”

López Aliaga estuvo al frente del consistorio capitalino hasta su renuncia, el año pasado, para postular al Gobierno en las elecciones de abril último, en las que no resultó elegido y obtuvo un escaño en el Senado, aunque no aceptó ese cargo y decidió presentarse como candidato a primer concejal de Lima, junto a Luis Rubio como líder de la fórmula de su partido.

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Los peruanos han sido convocados para elegir el próximo 4 de octubre a 25 gobernadores y vicegobernadores regionales, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes y 1.724 regidores (concejales) provinciales, y a 1.696 alcaldes y 9.188 regidores de distritos del país.

Esos comicios cerrarán un año que comenzó con las generales del 12 de abril y continuó con la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, en la que se impuso Keiko Fujimori.