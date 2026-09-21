Mauricio Arrasco rompe esquemas: la gran amenaza ofensiva que sostiene a FC Cajamarca en la Liga 1 2026

Mauricio Arrasco, de 22 años, se ha despuntado como una grata revelación en la temporada. - Crédito: FC Cajamarca

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Hay futbolistas que no logran ocupar un espacio en la Liga 1. Pasa más por una cuestión de edad que de capacidad. Los clubes nacionales, en su mayoría aquellos de renombre, consideran una apuesta —como si de una moneda al aire se tratase— darle pista a sus puntuales emergentes y por la necesidad de una integración inmediata los relegan para darle mayor enfoque a refuerzos foráneos.

Entendiendo que la situación los ha sobrepasado y que necesitan de un escenario que no solo confíen en ellos, también que los acojan en el tramo final de su formación, los jugadores aceptan dar un paso atrás como impulso para así lanzarse hacia el futuro. Así le está sucediendo a un Mauricio Arrasco, cuyo movimiento a FC Cajamarca le ha resultado tan beneficioso que semana a semana su nombre aparece en las primeras planas de la región.

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Mauricio Arrasco, surgido en Alianza Lima, no para de golear en FC Cajamarca. - Crédito: Difusión

Al no tener cabida en los planes pasados y actuales en Alianza Lima, club en el que despuntó en sus categorías menores, el mediocentro, de 22 años, aceptó su salida a través de una finalización de su vínculo e inmediatamente puso marcha al proyecto luminoso —hoy más que oscurecido— del nuevo inquilino de la Liga 1 2026.

Fue más que clave que un viejo conocido como Hernán Barcos fuera el faro de esa institución. Así como Arrasco, otros futbolistas con pasado en La Victoria pusieron pie en tierras cajamarquinas para reforzar a la entidad que se había proclamado campeón de la división de plata al remontarle a CD Moquegua.

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Tras un error en la salida de Sport Boys, José Arrasco recupera el balón, encara al área y con un potente remate vence al arquero para marcar el 2-0 a favor de FC Cajamarca. Una jugada individual brillante que desató la euforia en el estadio.

Arrasco, auge descomunal

Estando en obras, por así decirlo, Mauricio empezó su periplo en FC Cajamarca estacionándose en la banca de suplentes. Durante las primeras fechas del Apertura 2026 entró de cambio, sumando minutos de enorme importancia. Entremedias, como un comodín en ataque, sumó su primera asistencia en el triunfo 3-1 contra FBC Melgar.

A partir de ahí, Arrasco comenzó a llenarle los ojos a Carlos Silvestri, entrenador de turno, y fue ganándose un sitio entre los titulares, aunque también cumplió con rol de suplente. Llegada a la J-13, ya con un líder de tropa distinto, logró agitar por primera vez las redes de un arco en la Liga 1 en la derrota 2-3 a manos del Sport Boys.

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Mauricio Arrasco rompe moldes en su primera incursión en la Liga 1. - Crédito: FC Cajamarca

Para aquel entonces, el peruano era inicialista indiscutible y sus aptitudes no pasaban inadvertidas, pero se encontraban eclipsadas por el elocuente declive del ‘azul y oro’ en la tabla de ubicaciones. Ante ese sombrío contexto, el surgido en las canteras de Alianza Lima sacó su máximo potencial, encarrilando la resurrección con exhibiciones soberbias.

Si para la primera parte de la temporada asombró por sus intenciones, en la segunda impresionó de una manera categórica por su despunte en cuanto a estadísticas. Y ello comenzó a atestiguarse nada más arrancando el Torneo Clausura al marcar en el empate a dos frente a Juan Pablo II College. En adelante, su potencial goleador creció a raudales a tal punto que su apellido ha estado en voz de los relatores constantemente. A la fecha, Mauricio Arrasco totaliza en el ciclo 7 goles y 5 asistencias en 28 partidos, demostrando su mejor estado de forma.

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