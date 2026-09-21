Perú Deportes

Mauricio Arrasco rompe esquemas: la gran amenaza ofensiva que sostiene a FC Cajamarca en la Liga 1 2026

Sin espacio en Alianza Lima, forjó su propio camino en el interior del país al unirse al proyecto ‘azul y oro’. En su primera temporada en la máxima categoría, ha sobresalido ya sea como un goleador incontestable o como asistente lúcido en una institución que busca zafar de los últimos lugares del campeonato

Mauricio Arrasco, de 22 años, se ha despuntado como una grata revelación en la temporada. - Crédito: FC Cajamarca
Mauricio Arrasco, de 22 años, se ha despuntado como una grata revelación en la temporada. - Crédito: FC Cajamarca
Guardar

Hay futbolistas que no logran ocupar un espacio en la Liga 1. Pasa más por una cuestión de edad que de capacidad. Los clubes nacionales, en su mayoría aquellos de renombre, consideran una apuesta —como si de una moneda al aire se tratase— darle pista a sus puntuales emergentes y por la necesidad de una integración inmediata los relegan para darle mayor enfoque a refuerzos foráneos.

Entendiendo que la situación los ha sobrepasado y que necesitan de un escenario que no solo confíen en ellos, también que los acojan en el tramo final de su formación, los jugadores aceptan dar un paso atrás como impulso para así lanzarse hacia el futuro. Así le está sucediendo a un Mauricio Arrasco, cuyo movimiento a FC Cajamarca le ha resultado tan beneficioso que semana a semana su nombre aparece en las primeras planas de la región.

PUBLICIDAD

Mauricio Arrasco, surgido en Alianza Lima, no para de golear en FC Cajamarca. - Crédito: Difusión
Mauricio Arrasco, surgido en Alianza Lima, no para de golear en FC Cajamarca. - Crédito: Difusión

Al no tener cabida en los planes pasados y actuales en Alianza Lima, club en el que despuntó en sus categorías menores, el mediocentro, de 22 años, aceptó su salida a través de una finalización de su vínculo e inmediatamente puso marcha al proyecto luminoso —hoy más que oscurecido— del nuevo inquilino de la Liga 1 2026.

Fue más que clave que un viejo conocido como Hernán Barcos fuera el faro de esa institución. Así como Arrasco, otros futbolistas con pasado en La Victoria pusieron pie en tierras cajamarquinas para reforzar a la entidad que se había proclamado campeón de la división de plata al remontarle a CD Moquegua.

PUBLICIDAD

Tras un error en la salida de Sport Boys, José Arrasco recupera el balón, encara al área y con un potente remate vence al arquero para marcar el 2-0 a favor de FC Cajamarca. Una jugada individual brillante que desató la euforia en el estadio.

Arrasco, auge descomunal

Estando en obras, por así decirlo, Mauricio empezó su periplo en FC Cajamarca estacionándose en la banca de suplentes. Durante las primeras fechas del Apertura 2026 entró de cambio, sumando minutos de enorme importancia. Entremedias, como un comodín en ataque, sumó su primera asistencia en el triunfo 3-1 contra FBC Melgar.

A partir de ahí, Arrasco comenzó a llenarle los ojos a Carlos Silvestri, entrenador de turno, y fue ganándose un sitio entre los titulares, aunque también cumplió con rol de suplente. Llegada a la J-13, ya con un líder de tropa distinto, logró agitar por primera vez las redes de un arco en la Liga 1 en la derrota 2-3 a manos del Sport Boys.

Mauricio Arrasco rompe moldes en su primera incursión en la Liga 1. - Crédito: FC Cajamarca
Mauricio Arrasco rompe moldes en su primera incursión en la Liga 1. - Crédito: FC Cajamarca

Para aquel entonces, el peruano era inicialista indiscutible y sus aptitudes no pasaban inadvertidas, pero se encontraban eclipsadas por el elocuente declive del ‘azul y oro’ en la tabla de ubicaciones. Ante ese sombrío contexto, el surgido en las canteras de Alianza Lima sacó su máximo potencial, encarrilando la resurrección con exhibiciones soberbias.

Si para la primera parte de la temporada asombró por sus intenciones, en la segunda impresionó de una manera categórica por su despunte en cuanto a estadísticas. Y ello comenzó a atestiguarse nada más arrancando el Torneo Clausura al marcar en el empate a dos frente a Juan Pablo II College. En adelante, su potencial goleador creció a raudales a tal punto que su apellido ha estado en voz de los relatores constantemente. A la fecha, Mauricio Arrasco totaliza en el ciclo 7 goles y 5 asistencias en 28 partidos, demostrando su mejor estado de forma.

Temas Relacionados

Mauricio ArrascoFC CajamarcaLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La contundente opinión de Jean Ferrari de cara a los amistosos de Perú: “Ganar siempre será importante, así sea una pichanga”

El Director General de Fútbol de la FPF habló desde Orlando sobre los objetivos de la Bicolor en su gira norteamericana, donde enfrentará a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre

La contundente opinión de Jean Ferrari de cara a los amistosos de Perú: “Ganar siempre será importante, así sea una pichanga”

Lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia 2026

Mano Menezes presentó una nómina de 26 jugadores en la que destacan el regreso de Gianluca Lapadula y la inclusión de Oslimg Mora. Todo esto para los choques que se jugarán entre septiembre y octubre

Lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia 2026

Héctor Cúper despierta dudas en Universitario: cónclave inminente entre plantel y administración tras ruinosa goleada en Torneo Clausura 2026

Los integrantes de la disciplina ‘crema’ han quedado muy tocados luego de caer con estrépito a manos del Deportivo Garcilaso. Los problemas, desvelados en Fútbol Satélite, radican en las posturas del veterano entrenador tanto en el vestuario como en los entrenamientos

Héctor Cúper despierta dudas en Universitario: cónclave inminente entre plantel y administración tras ruinosa goleada en Torneo Clausura 2026

Jefferson Farfán encaró a Christian Cueva por asegurar que los ‘4 Fantásticos’ “no existieron”: “Eso es soberbia, respeta la trayectoria”

La ‘Foquita’ no dudó en confrontar a ‘Aladino’, quien alegó que hizo más en la selección peruana que Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y Juan Manuel Vargas

Jefferson Farfán encaró a Christian Cueva por asegurar que los ‘4 Fantásticos’ “no existieron”: “Eso es soberbia, respeta la trayectoria”

Periodista mexicano advirtió a Juan Reynoso de su principal reto en Necaxa: “Es un proyecto complicado”

El comunicador de FOX Sports, Rodolfo Landeros, habló de la situación del conjunto ‘electricista’ en la Liga MX y de lo que tiene para salir de la parte baja de la tabla con el DT peruano

Periodista mexicano advirtió a Juan Reynoso de su principal reto en Necaxa: “Es un proyecto complicado”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Te están apuntando”: seguridad interrumpe mitin y retira al alcalde streamer Franco Vidal ante posible peligro

“Te están apuntando”: seguridad interrumpe mitin y retira al alcalde streamer Franco Vidal ante posible peligro

Miguel Torres defiende a César Astudillo y pide al Congreso priorizar herramientas contra el crimen antes que la censura

‘China’ Polo: bancada de Juntos por el Perú anuncia moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo

Ministro Luis Galarreta sobre el asesinato de la ‘China’ Polo: “El sistema no funcionó”

‘China’ Polo: Bancadas de oposición exigen cambio en el Mininter por el asesinato de la periodista y candidata al GORE Áncash

ENTRETENIMIENTO

Rodrigo González tras asesinato de ‘La China Polo’: “Esa boca no la callaba nadie, solo podían hacerlo matándote”

Rodrigo González tras asesinato de ‘La China Polo’: “Esa boca no la callaba nadie, solo podían hacerlo matándote”

Lourdes Sacín revela su última conversación con ‘La China’ Polo horas antes de su asesinato: “Me estaba hablando de algunas fuentes”

Mario Cortijo y su duro testimonio sobre el bullying tras caso en Liceo Naval: “Soy un sobreviviente de violencia física, psicológica y sexual”

Panamericana TV se disculpa y reconoce el error de Milagros Leiva: usuarios cuestionan el comunicado y exigen su salida

Kingteka podría pagar hasta 27,5 millones de soles tras disparar contra un gallinazo

DEPORTES

Lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia 2026

Lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia 2026

Héctor Cúper despierta dudas en Universitario: cónclave inminente entre plantel y administración tras ruinosa goleada en Torneo Clausura 2026

Paola Villegas anhela su primer título en Brasil: clasificó a semifinales del Campeonato Paulista con Pinheiros

Juan Reynoso perdió en su debut con Necaxa y explicó las dificultades: “No es tan fácil, uno quisiera tener la pretemporada”

Jefferson Farfán encaró a Christian Cueva por asegurar que los ‘4 Fantásticos’ “no existieron”: “Eso es soberbia, respeta la trayectoria”