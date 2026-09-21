La contundente opinión de Jean Ferrari de cara a los amistosos de Perú: “Ganar siempre será importante, así sea una pichanga”

El directivo considera que el rendimiento colectivo y las victorias son objetivos complementarios para afianzar la idea de Mano Menezes durante los amistosos programados en Estados Unidos y Canadá en septiembre (L1 MAX)

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Jean Ferrari llegó a Orlando con una convicción que no admite matices: la victoria no es opcional, ni siquiera en los amistosos. El Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) dejó en claro, desde el primer campamento de la Bicolor en Florida, que el triunfo es el punto de partida de cualquier proyecto deportivo serio.

La selección peruana, bajo la conducción del técnico brasileño Mano Menezes, afronta una serie de cuatro partidos ante rivales que disputaron el último Mundial: Estados Unidos, México, Canadá y Colombia.

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La victoria como principio irrenunciable

Jean Ferrari aseguró que ganar siempre será importante para la Selección Peruana, incluso en los amistosos. El directivo de la FPF señaló que la gira también permitirá consolidar el sistema táctico y evaluar el rendimiento individual y colectivo. (L1 MAX)

Ferrari no dejó espacio para la ambigüedad cuando fue consultado sobre si la prioridad de esta gira era el resultado o la consolidación del esquema táctico. Para el directivo, esa disyuntiva es falsa: ganar y construir identidad no son objetivos excluyentes, sino complementarios.

“El ganar siempre va a ser importante, siempre. Así sea una pichanga de barrio, todos queremos ganar”, afirmó el funcionario. Y añadió: “A partir de ello es que lo que acá tenemos que buscar, en la parte deportiva, consolidar la idea, fortalecer el sistema, ver el comportamiento y variables de la individualidad y del colectivo”.

Esa postura no es nueva en Ferrari. Días antes el dirigente había trazado con precisión el vínculo entre los triunfos y la construcción de un proyecto sostenible: “Para ello es importante ganar, porque los triunfos permiten fortalecer, creer y ganar confianza. Tenemos que empezar a ser un equipo que pueda competir y, a partir de ahí, obtener resultados”.

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El directivo distingue, sin embargo, dos planos de su responsabilidad. Uno es el deportivo —donde el cuerpo técnico evalúa variables tácticas e individuales—, y otro es el de la dirección, que él asume como propio: la conformación del grupo. “Desde mi lado, que es más tema de dirección, conformación de grupo. Eso para mí es clave”, subrayó.

Una nómina de 26 con regresos y novedades

La convocatoria de Perú para la gira norteamericana incluye el regreso de Gianluca Lapadula y las primeras citaciones de Matías Córdova, Oslimg Mora y Rodrigo Vilca. Fabio Gruber quedó fuera por lesión y fue reemplazado por Alfonso Barco. (Selección Peruana)

Mano Menezes presentó una lista de 26 convocados que combina experiencia internacional con nombres surgidos del fútbol local. El regreso más resonante es el de Gianluca Lapadula, delantero de Universitario de Deportes, quien vuelve a la Bicolor tras un período de ausencia. Entre las primeras citaciones figuran el arquero Matías Córdova, de Comerciantes Unidos, y los volantes Oslimg Mora, de Sport Boys, y Rodrigo Vilca, también de Comerciantes Unidos.

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La lista sufrió una modificación de último momento: el defensor Fabio Gruber, del FSV Mainz 05 de Alemania, quedó desafectado por lesión. En su lugar fue convocado Alfonso Barco, del HNK Rijeka de Croacia. La FPF comunicó la baja a través de sus canales oficiales.

El plantel quedó conformado por tres arqueros —Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Romero (Universitario) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos)—, nueve defensores, ocho volantes y seis atacantes. Entre los nombres con mayor proyección internacional se destacan Oliver Sonne (Sparta Praga), Marcos López (FC Copenhague), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre) y André Carrillo (Corinthians).

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Ferrari también respondió con firmeza a las versiones que vinculaban a Beto da Silva con una posible convocatoria. “Entiendo que siempre hay mala leche y tienen que generar polémica donde no la hay, parece que eso es lo que vende, pero no es real”, señaló el directivo ante las cámaras de Jax Latin Media. Explicó que la solicitud de documentación a un jugador es un trámite institucional de rutina y no equivale a una inclusión en la nómina.

Cuatro partidos, cuatro rivales mundialistas

Perú afrontará una exigente gira internacional con partidos en Estados Unidos, México y Canadá, antes de cerrar ante Colombia en Miami. Ferrari confirmó que la Federación contempla organizar amistosos en altura para noviembre (Selección Peruana)

La agenda de la Bicolor en esta gira es la más exigente de los últimos ciclos preparatorios. El primer compromiso se disputará el sábado 26 de septiembre ante Estados Unidos en el Inter&Co Stadium de Orlando, desde las 3:30 p.m. (hora peruana). Tres días después, el martes 29, el equipo viajará a Nueva Jersey para medirse con México en el Sports Illustrated Stadium, con inicio a las 8:00 p.m.

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En octubre, la delegación cruzará la frontera hacia Canadá: el sábado 3, la Bicolor jugará ante el combinado local en el Saputo Stadium de Montreal, a la 1:00 p.m. El cierre de la serie tendrá lugar el martes 6 en Miami, donde Colombia será el último rival, en el estadio Niu, desde las 6:00 p.m.

Ferrari adelantó además que la FPF evalúa disputar amistosos en Cusco y Arequipa durante noviembre. “La intención, las ganas y la necesidad nos está llevando a que en noviembre esté la posibilidad de poder jugar en Cusco y en Arequipa”, indicó, aunque aclaró que los rivales aún no están definidos. El objetivo de largo plazo, según el directivo, es que Perú sea “una selección dura y difícil de enfrentar” en todas las categorías, con miras a las próximas Eliminatorias Mundialistas.

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