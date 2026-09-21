Perú

Huancayo: ANA evaluará dique de la laguna Lazo Huntay ante menor disponibilidad de agua

La Autoridad Administrativa del Agua Mantaro pidió a Sedam Huancayo detallar las medidas de contingencia previstas para enfrentar el próximo periodo de estiaje

Laguna turquesa frente a un glaciar con rocas, una presa de concreto, un vehículo blanco y varias personas en la orilla.
El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Mantaro abordó la situación de las lagunas reguladas de la subcuenca Shullcas. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Autoridad Nacional del Agua (ANA) realizará una evaluación especializada de la infraestructura asociada a la laguna Lazo Huntay, ubicada en la subcuenca Shullcas, provincia de Huancayo. La medida busca mejorar el conocimiento de las condiciones de almacenamiento y contribuir a la seguridad hídrica de la población, en un contexto de menor disponibilidad de agua en las lagunas reguladas que abastecen a la ciudad.

La intervención fue anunciada durante una sesión extraordinaria del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Mantaro (CRHCIM), instancia donde se abordó la situación de las lagunas reguladas de la subcuenca Shullcas, según informó Andina Noticias. Especialistas de la ANA en seguridad de presas efectuarán la evaluación técnica del dique y de la infraestructura vinculada a Lazo Huntay, con el acompañamiento de profesionales de la Secretaría Técnica del CRHCIM.

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Personas sentadas alrededor de una mesa azul observan una gran pantalla con mapas y gráficos en una sala de reuniones.
La evaluación especializada busca mejorar el conocimiento sobre el almacenamiento de agua y reforzar la seguridad hídrica de Huancayo. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evaluación para regular el agua

La revisión permitirá contar con información precisa sobre el estado y el funcionamiento de la infraestructura de la laguna, un dato necesario para orientar futuras acciones preventivas. Con estos resultados, las autoridades esperan evaluar alternativas que mejoren la regulación y la disponibilidad del recurso hídrico en toda la subcuenca Shullcas.

El diagnóstico se produce en un escenario de reducción del almacenamiento. A fines de abril de este año, las diez lagunas reguladas administradas por Sedam Huancayo registraron un almacenamiento promedio de 6,8 hm³, frente a los 8,6 hm³ que se registraban en promedio durante años anteriores. Ante esta merma, la Autoridad Administrativa del Agua Mantaro solicitó a Sedam Huancayo que informe sobre las medidas preventivas y de contingencia que viene implementando para enfrentar el periodo de estiaje.

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Ocho personas de pie conversan cerca de una laguna turquesa con un glaciar y montañas nevadas en el fondo.
La ANA evaluará el dique y la infraestructura de la laguna Lazo Huntay en la subcuenca Shullcas, provincia de Huancayo. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Unidad para gestionar lagunas

Como parte de los acuerdos adoptados en la sesión, la Autoridad Administrativa del Agua Mantaro remitirá al Gobierno Regional de Junín un documento técnico que sustente la creación de una Unidad Operativa encargada de la operación y el mantenimiento de las diez lagunas reguladas de la subcuenca Shullcas. La propuesta contempla labores específicas de operación, mantenimiento y monitoreo bajo una gestión especializada.

El CRHCIM también acordó solicitar al Gobierno Regional de Junín un informe sobre el avance de los acuerdos adoptados en la mesa de trabajo del 26 de agosto de 2026, junto con la presentación del respectivo plan de trabajo. Este seguimiento permitirá conocer el estado de las medidas vinculadas a la gestión y seguridad hídrica de la subcuenca.

Exterior de un edificio que muestra los logotipos y nombres de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)
La sede de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en Perú, entidad que ejecuta medidas preventivas por el fenómeno El Niño 2026-2027. (Andina Noticias )

De acuerdo con la información difundida por Andina Noticias, la ANA y las entidades integrantes del CRHCIM apuntan a generar información técnica que permita anticipar posibles escenarios de menor disponibilidad de agua. El objetivo final es contribuir a una gestión más segura y sostenible de los recursos hídricos que abastecen a la población de Huancayo, en un contexto de vigilancia reforzada sobre las fuentes reguladas de la cuenca.

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