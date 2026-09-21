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El arquero de UTC debutó como delantero en la Liga 1: crisis del club obligó a Ignacio Barrios a jugar de ‘9′ ante Sport Huancayo

Con apenas seis suplentes disponibles y sin opciones ofensivas reales, el técnico Cristian Molins envió al campo al guardameta uruguayo como delantero centro en los descuentos del partido ante el ‘Rojo Matador’

Cristian Molins recurrió a una alternativa prevista ante las bajas de UTC en la derrota 3-2 frente a Sport Huancayo durante la fecha 10 del Clausura en Huancayo (L1 MAX)
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El estadio IPD de Huancayo fue escenario, en la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1, de una de las imágenes más atípicas de la temporada 2026: el guardameta de UTC, Ignacio “Nacho” Barrios, abandonó su posición bajo los tres palos e ingresó al terreno de juego con la camiseta número 29 para ocupar el frente de ataque.

El cuadro cajamarquino perdía 3-2 ante Sport Huancayo y ya no tenía reemplazos convencionales disponibles. La escena duró apenas un par de minutos, pero bastó para que las redes sociales se encendieran y para que el episodio quedara registrado como uno de los momentos más singulares del fútbol peruano reciente.

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La decisión que tomó Molins en el banco de suplentes

Ignacio Barrios – UTC – Sport Huancayo – Liga 1 – Perú – deportes – 20 septiembre
La falta de alternativas ofensivas llevó a Cristian Molins a utilizar al arquero Ignacio Barrios como delantero ante Sport Huancayo. UTC contaba con apenas seis suplentes y afrontaba el tramo final con recursos limitados (L1 MAX)

Al minuto 88, con el marcador desfavorable y el tiempo extinguiéndose, el director técnico de UTC, Cristian Molins, ordenó el ingreso de Barrios en lugar del defensor Gilmar Paredes. La sustitución no fue caprichosa: fue la única salida disponible dentro de un banco de suplentes con recursos mínimos.

El plantel alternativo que UTC presentó ese día incluyó apenas seis futbolistas: los arqueros Ignacio Barrios y Ángelo Campos, más Dylan Caro, Adolfo Muñoz, Santiago Gálvez y Jhosep Núñez. Una nómina considerablemente más reducida que la exhibida por el equipo local, y que dejaba al cuerpo técnico cajamarquino con márgenes de maniobra casi nulos para modificar el esquema en busca de la igualdad.

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l propio Molins explicó la situación en conferencia de prensa: Lo habíamos hablado antes con algunos compañeros de ustedes, un contexto difícil, con tres jugadores forzados, jugadores lesionados. Igualmente, viajaron algunos lesionados, como Dylan Caro, que venía de un desgarro y recién hoy cumplía 20 días. Decidimos traer a Nacho Barrios como jugador de campo, ya que teníamos solamente a Galvez y Núñez como cambios directos y el 100% de estar bien. Así que bueno, después del planteo del partido, por ahí al primer tiempo nos encontramos rápido con el gol. Eso quizá nos confundió un poco en el plan de juego”.

La declaración del técnico reveló que la presencia de Barrios como delantero no fue una improvisación de último segundo, sino una alternativa contemplada con anterioridad ante la escasez de efectivos. El guardameta, sin embargo, no logró modificar el resultado: UTC cayó 3-2 y el pitazo final llegó sin que el marcador se moviera.

Un partido que se escapó en los últimos minutos

Ignacio Barrios – UTC – Sport Huancayo – Liga 1 – Perú – deportes – 20 septiembre
Sport Huancayo remontó el marcador ante UTC y se quedó con el triunfo por 3-2 en el estadio IPD. La derrota llegó tras un cierre intenso, en el que Cristian Molins apostó por Ignacio Barrios como atacante (UTC)

El encuentro tuvo un arranque favorable para el conjunto visitante. Marlon de Jesús abrió el marcador apenas al primer minuto de juego y UTC pareció encaminarse hacia una tarde prometedora en el estadio IPD. Sin embargo, Sport Huancayo reaccionó antes del descanso: Marcelo Gaona empató a los 43 minutos y Javier Sanguinetti convirtió de penal en el tiempo adicionado del primer tiempo para darle vuelta al resultado.

En el complemento, De Jesús volvió a aparecer desde los doce pasos a los 83 minutos para establecer el 2-2 y devolverle la esperanza al equipo cajamarquino. Pero un minuto después, Daniel Porozo sentenció el 3-2 definitivo para los locales. Fue en ese contexto de urgencia extrema cuando Molins recurrió a la alternativa más inusual de su banco y mandó al campo al arquero con funciones de atacante.

Los futbolistas de Sport Huancayo, al término del partido, se acercaron a saludar y abrazar a Barrios en reconocimiento al esfuerzo que el guardameta realizó por el club en un momento de penurias.

El antecedente de Johnny Vegas y la situación institucional de UTC

Ignacio Barrios – UTC – Sport Huancayo – Liga 1 – Perú – deportes – 20 septiembre
El ingreso de Ignacio Barrios como delantero evocó otros casos de arqueros utilizados en posiciones ofensivas, como el de Johnny Vegas. La decisión de Cristian Molins también expuso las limitaciones de UTC en una temporada marcada por dificultades. (Descentraliretro)

La imagen de un portero desempeñándose como delantero no es completamente inédita en el fútbol peruano. El caso más recordado en la historia local es el de Johnny Vegas, arquero histórico de Sport Boys, quien también llegó a actuar como atacante durante su carrera. Registros periodísticos sitúan uno de esos episodios en un partido entre Sport Boys y Alianza Atlético en 1998, aunque las fuentes disponibles no permiten confirmar esa fecha con total precisión.

Lo que sí queda claro es que el episodio protagonizado por Barrios no es solo una anécdota futbolística: refleja el estado crítico que atraviesa UTC en esta temporada. El club cajamarquino recibió una deducción de diez puntos en la tabla acumulada por incumplimientos administrativos, según se supo tras la actualización de sanciones de la Liga 1. Las penalizaciones llegaron a ubicar al equipo con -3 puntos en el Clausura, aunque distintas clasificaciones publicadas presentan cifras que no siempre contemplan la totalidad de las deducciones aplicadas.

En ese marco institucional y deportivo, UTC volverá a la competencia el 10 de octubre, cuando reciba a Sporting Cristal en su estadio. Será la próxima oportunidad para que Molins cuente con un plantel más completo y para que Ignacio Barrios regrese, sin más urgencias, a custodiar el arco que es su lugar natural.

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