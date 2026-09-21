La selección peruana inicia su gira norteamericana: la ‘blanquirroja’ partió para jugar con Estados Unidos, México, Canadá y Colombia

El plantel se concentrará primero en Orlando, luego cruzará a New Jersey, después subirá a Montreal y cerrará en Miami. Esa ruta de once días arrancó este domingo cuando el grupo abordó el vuelo desde Lima. (Selección Peruana)

Guardar

El plantel blanquirrojo emprendió vuelo hacia territorio estadounidense con la mayoría de los futbolistas que actúan en el campeonato local peruano. Los jugadores que se desempeñan en clubes del exterior se incorporarán directamente en Norteamérica.

La excepción entre los convocados del fútbol doméstico fue el delantero Piero Magallanes, de Sport Huancayo, quien debía disputar un compromiso pendiente con su club antes de sumarse al grupo. El plantel se presentó en el aeropuerto internacional con indumentaria oficial: casaca roja y buzo negro.

PUBLICIDAD

Los viajeros y la única baja

La selección peruana viajó a Estados Unidos con una convocatoria que incluye el regreso de Gianluca Lapadula y nuevas citaciones del fútbol local. Fabio Gruber quedó desafectado por lesión y Alfonso Barco ocupará su lugar. (Selección Peruana)

Entre las novedades del grupo figura el regreso de Gianluca Lapadula a la convocatoria, además de las primeras citaciones de nombres como el arquero Matías Córdova, de Comerciantes Unidos, y los volantes Oslimg Mora y Rodrigo Vilca, ambos también provenientes del fútbol local. La lista definitiva quedó conformada de la siguiente manera:

Porteros: Diego Romero (Universitario de Deportes), Matías Córdova (Comerciantes Unidos) y Pedro Gallese (Deportivo Cali).

Defensas: César Inga (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Alfonso Barco (HNK Rijeka), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (FC Copenhague), Matías Zegarra (FBC Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga) y Renzo Garcés (Alianza Lima).

PUBLICIDAD

Volantes: André Carrillo (Corinthians), Jairo Concha (Universitario de Deportes), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU Quito), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Wilder Cartagena (Orlando City SC) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Delanteros: Adrián Ugarriza (Hapoel Be’er Sheva), Alex Valera (Universitario de Deportes), Bassco Soyer (Gil Vicente), Gianluca Lapadula (Universitario de Deportes), Jhonny Vidales (FBC Melgar) y Piero Magallanes (Sport Huancayo).

El único contratiempo antes del viaje llegó desde Alemania. La Federación Peruana de Fútbol comunicó a través de sus canales oficiales que Fabio Gruber, defensor del FSV Mainz 05, quedó desafectado de la convocatoria por una lesión. “La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informa que el jugador Fabio Gruber del FSV Mainz 05 de Alemania ha sido desafectado de la presente convocatoria de la Bicolor debido a una lesión”, precisó el comunicado institucional. En su lugar fue llamado Alfonso Barco, quien actualmente defiende los colores del HNK Rijeka de Croacia.

PUBLICIDAD

El fixture completo de la gira

La selección peruana ya tiene definida su agenda para la gira norteamericana, que contempla cuatro encuentros en menos de dos semanas. Estados Unidos será el primer rival, mientras que Colombia cerrará la serie en Miami. (Selección Peruana)

La agenda de compromisos abarca cuatro encuentros distribuidos entre finales de septiembre e inicios de octubre. El primero tendrá lugar el sábado 26 de septiembre a las 3:30 p.m., cuando Perú enfrente a la selección local en el Interco Stadium de Orlando, Florida. Tres días más tarde, el martes 29, el conjunto dirigido por Mano Menezes medirá fuerzas con México a las 8:00 p.m. en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey.

La gira luego cruzará la frontera hacia Canadá: el sábado 3 de octubre, a la 1:00 p.m., la bicolor disputará su tercer amistoso ante el combinado canadiense en el Saputo Stadium de Montreal. El cierre de la serie llegará el martes 6 de octubre, cuando Perú se mida ante Colombia a las 6:00 p.m. en el estadio Niu de Miami, ciudad que también pertenece al circuito floridano.

PUBLICIDAD

Una fecha clave en el calendario anual

Con cuatro compromisos internacionales en el calendario, la selección peruana afrontará una etapa importante de preparación bajo el mando de Mano Menezes. La convocatoria reúne futbolistas del torneo local y de clubes extranjeros. (Selección Peruana)

Esta convocatoria corresponde a la penúltima fecha FIFA del año, lo que le otorga un carácter estratégico para el cuerpo técnico. Menezes dispondrá de cuatro partidos consecutivos para evaluar variantes, probar esquemas y consolidar el funcionamiento del equipo.

La posibilidad de enfrentar a selecciones de distinto nivel competitivo —el anfitrión norteamericano, el eterno rival mexicano, el sólido bloque canadiense y la potente Colombia— ofrece un abanico de situaciones tácticas difícil de reproducir en un solo contexto.

La presencia de futbolistas que actúan en ligas de Europa, Brasil, Costa Rica, Ecuador e Israel junto a los del torneo peruano también representa una oportunidad para medir el estado de forma del plantel en su conjunto. Desde las redes sociales oficiales de la Federación Peruana de Fútbol, el mensaje que acompañó las imágenes del embarque sintetizó el espíritu del viaje: “Nos vamos a Orlando. Que comience la gira de la Bicolor”.

PUBLICIDAD