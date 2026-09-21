El plan de Deportivo Garcilaso para recargar energías y llegar a la recta final del Torneo Clausura 2026 con el liderato intacto

Tras recuperar la punta con una goleada sobre Universitario, Garcilaso tendrá unos días de descanso y luego volverá a entrenar. Greppo remarcó que el plantel debe mantener los pies sobre la tierra y avanzar partido a partido (Deportivo Garcilaso)

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Deportivo Garcilaso recuperó la punta del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Te Apuesto luego de imponerse por 4-0 ante Universitario de Deportes en la décima jornada. Con 22 unidades en su casillero, el conjunto imperial del Cusco aprovechará el receso para recuperar fuerzas antes de afrontar los siete compromisos que restan en la competencia.

El director técnico argentino Lisandro Greppo llamó a la calma y subrayó que el grupo avanzará con los pies sobre la tierra, sin que el liderato altere la hoja de ruta trazada desde el inicio de la temporada.

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El plan de Greppo para no ceder la cima

Deportivo Garcilaso aprovechará el receso para recuperar energías antes de afrontar las siete fechas restantes del Clausura 2026. Lisandro Greppo pidió humildad y aseguró que el liderato no cambiará el enfoque del equipo. (Deportivo Garcilaso)

El entrenador fue claro sobre cómo administrará el período sin actividad oficial. El plantel tendrá jornadas libres para recuperarse físicamente antes de retomar los entrenamientos, una decisión que Greppo consideró necesaria tras el esfuerzo desplegado frente al vigente tricampeón peruano. “Hay días de descanso para recuperar fuerzas y en el club estamos contento por el momento. Quedan siete partidos y vamos con humildad. Paso a paso. La realidad es tener los pies sobre la tierra y confiar en lo que se hace. Vamos a descansar un par de días y luego retomaremos los trabajos”, sostuvo el técnico ante las cámaras de Entre Bolas.

La victoria sobre la escuadra merengue no fue producto de la casualidad. Garcilaso salió decidido desde el arranque y llegó al descanso con una diferencia de tres goles: Aldair Salazar, Kevin Sandoval y Agustín González convirtieron en el primer tiempo. En el complemento, Facundo Castelli cerró la cuenta para sellar el resultado más contundente del cuadro cusqueño en lo que va del certamen.

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El técnico también dejó en claro que el primer lugar en la tabla no cambiará la manera en que conduce al grupo. Antes de la goleada sobre Universitario, Garcilaso ya había vencido a Atlético Grau por 4-2, lo que evidencia una capacidad real para imponerse ante los equipos de la zona alta. La continuidad en los resultados, según Greppo, se sostiene en una premisa que repite en cada conferencia: no dejarse llevar ni por los elogios ni por las críticas.

Un triunfo que despeja dudas

Deportivo Garcilaso reforzó sus aspiraciones en el Clausura 2026 con una contundente victoria sobre Universitario en Cusco. Para Greppo, el resultado confirma el trabajo del equipo y debe servir como impulso para el tramo decisivo. (Deportivo Garcilaso)

Para Greppo, el partido ante Universitario tenía un peso específico dentro del calendario. No era un duelo más: era la chance de posicionarse con autoridad en la lucha por el campeonato. “Era un partido bisagra para ponernos en una posición expectante. Somos conscientes que tenemos que asumir la posición en la que estamos y enfrentarla. Era como una cábala que siempre están esperando que Garcilaso se caiga. No nos mueve los halagos y las críticas”, indicó el director técnico.

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El resultado también tiene un valor simbólico. Vencer al tricampeón por cuatro goles de diferencia en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega refuerza la idea de que el conjunto cusqueño no está en la cima por inercia, sino por rendimiento colectivo sostenido a lo largo de la competencia. El cuerpo técnico busca que esa goleada funcione como un impulso para la recta final, no como un motivo para relajar la concentración del plantel.

La solidez defensiva y la eficacia en ataque que mostró el equipo ante Universitario son los pilares sobre los que Greppo pretende construir el cierre del Clausura. Los siete partidos que restan representan una oportunidad concreta para el club cusqueño de consagrarse campeón por primera vez en esta instancia del torneo.

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Beto da Silva, fuera de la selección peruana

La ausencia de Beto da Silva en la convocatoria de Mano Menezes para los próximos amistosos de Perú fue comentada tras la goleada de Garcilaso. Lisandro Greppo reconoció que el delantero esperaba un llamado, pero evitó cuestionar la decisión. (Deportivo Garcilaso)

Uno de los temas que sobrevoló la conferencia posterior al partido fue la ausencia de Beto da Silva en la lista de convocados que el entrenador Mano Menezes anunció para los próximos cuatro amistosos de la Selección Peruana. El delantero fue titular en la victoria sobre Universitario y atraviesa un buen nivel durante el Clausura, lo que generó sorpresa entre los hinchas y analistas al conocerse su exclusión.

Greppo prefirió no cuestionar los criterios del comando técnico de la Bicolor, aunque reconoció que el propio atacante aguardaba con expectativa una posible citación. “Él estaba esperanzado con un llamado, pero como dije antes, no me compete opinar sobre quién está y quién no. Solo que estoy agradecido con la calidad de jugadores que tengo”, dijo el entrenador, quien optó por destacar el nivel general de su plantel antes que entrar en polémica.

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Con el receso en marcha, Deportivo Garcilaso volverá a la actividad el viernes 9 de octubre, cuando reciba a Sport Huancayo por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido comenzará a las 20.00 horas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y se podrá ver a través de la señal de L1 MAX.