Perú

Jefe de la PNP no descarta pesquisa sobre altos mandos por crimen de ‘La China Polo’: “Las investigaciones nos van a llevar a ello”

El comandante general Fredy López indicó que las pesquisas avanzan en una fase intermedia y que todavía no se puede vincular el crimen con una persona u organización criminal determinada

a PNP busca identificar a los intermediarios y autores intelectuales del asesinato de Susy Aponte, conocida como la ‘China Polo’
a PNP busca identificar a los intermediarios y autores intelectuales del asesinato de Susy Aponte, conocida como la ‘China Polo’
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El jefe de la Policía Nacional (PNP), Fredy López, afirmó este lunes que las investigaciones por el asesinato de la candidata al Gobierno Regional de Áncash Susy Aponte, conocida como la ‘China Polo’, permitirán determinar quiénes fueron los intermediarios y autores intelectuales del crimen, por lo que no descartó que las pesquisas alcancen a altos mandos policiales tras las amenazas que había denunciado la víctima.

“(Las pesquisas) nos van a llevar en algún momento a determinar quiénes fueron los intermediarios y quiénes fueron también los que ordenaron la muerte”, declaró al ser consultado sobre las denuncias previas de la comunicadora, asesinada durante un acto de campaña en un mercado.

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El comandante general señaló que la investigación se encuentra todavía en una fase intermedia y que, por el momento, no se puede orientar la pesquisa hacia una persona determinada. “Todavía no llegamos ni al intermediario ni al autor o a la persona que ordenó, pero las investigaciones, de todas maneras, nos van a llevar a ello”, sostuvo.

Indicó además que la Policía aún no ha establecido un vínculo directo entre el asesinato y las organizaciones criminales ‘La Jauría’ y ‘Los Pulpos’, ambas con presencia en la ciudad de Trujillo. “Hasta este momento aún no hemos determinado que haya algún vínculo directo con algunas de esas organizaciones criminales”, afirmó.

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Familiares y amigos asisten al funeral de la periodista y candidata al gobierno regional Susy Aponte Polo, conocida como "La China Polo", asesinada a tiros por un hombre armado durante un acto de campaña en Caraz, en la región de Ancash, el 19 de septiembre, mientras su ataúd es trasladado a un campo de fútbol en Lima, Perú. 21 de septiembre de 2026. REUTERS/Sebastián Castañeda
Familiares y amigos asisten al funeral de la periodista y candidata al gobierno regional Susy Aponte Polo, conocida como "La China Polo", asesinada a tiros por un hombre armado durante un acto de campaña en Caraz, en la región de Ancash, el 19 de septiembre, mientras su ataúd es trasladado a un campo de fútbol en Lima, Perú. 21 de septiembre de 2026. REUTERS/Sebastián Castañeda

En ese sentido, explicó que la ampliación por 15 días de la detención preliminar de los implicados permitirá realizar nuevas diligencias para avanzar en el esclarecimiento del crimen.

El jefe policial confirmó también que Aponte había solicitado protección después de presentar un documento ante el jefe de la Región Policial Áncash para pedir seguridad durante sus actividades políticas en Chimbote.

Aunque precisó que el procedimiento formal para solicitar garantías corresponde a la subprefectura, señaló que la División Policial de Chimbote mantuvo un acompañamiento permanente a la candidata durante sus actividades y realizó patrullajes en los exteriores de sus domicilios.

“Han tenido un contacto permanente con ella”, afirmó al precisar que los agentes también acompañaron a Aponte durante su última actividad política, realizada la noche del 18 de septiembre, un día antes de su asesinato.

Consultado sobre un pedido de garantías que la víctima habría presentado ante la Prefectura de Lima, el jefe policial dijo desconocer el trámite específico que recibió esa solicitud. No obstante, señaló que la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en Lima también había mantenido contacto con Aponte por asuntos relacionados con su seguridad.

Susy Isabel Aponte Polo, conocida como ‘La China’ Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash por Socios por Áncash, fue asesinada este sábado durante una actividad de campaña en Caraz. La Policía investiga el crimen y reportó la detención preliminar de un presunto implicado. Fuente: TV Perú

‘La China Polo’ se encontraba realizando una visita al mercado de Caraz, en la provincia de Huaylas, acompañada por integrantes de su campaña política, cuando fue atacada por un presunto sicario que le disparó en la cabeza y causó heridas a otras personas que se encontraban en el lugar.

Antes del ataque, la aspirante acusó al exdirector de Investigación Criminal de la PNP, Víctor Revoredo, de ordenar un atentado en su contra, luego de denunciar presuntos vínculos entre jefes policiales y la banda criminal ‘Los Pulpos’, y afirmó que internos de tres prisiones le habían advertido sobre esa amenaza.

También había anunciado un reportaje sobre el candidato a la alcaldía de Huaraz, capital de Áncash, Lalo Villa, como representante del partido Alianza para el Progreso (APP) del exgobernador regional de La Libertad y poderoso César Acuña.

El Ministerio Público inició las investigaciones por feminicidio, pero luego recalificó el caso como presunto crimen por encargo, cuya investigación quedó a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas.

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