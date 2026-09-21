Perú

Perú asume la Presidencia Rotativa del Consenso de Brasilia tras traspaso con Uruguay

Ambos cancilleres se reunieron en Nueva York durante la Semana de Alto Nivel de la ONU y acordaron priorizar la gestión de desastres y la lucha contra el crimen organizado transnacional

Fachada rosa de un edificio colonial con balcones de madera, portada de piedra y el logotipo del Consenso de Brasilia en la esquina superior.
Perú asumió la Presidencia Rotativa del Consenso de Brasilia tras un traspaso formal con Uruguay en la Asamblea General de la ONU. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Perú tomó oficialmente la conducción del Consenso de Brasilia tras un traspaso formal con Uruguay, en un encuentro bilateral realizado en el marco de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El canciller peruano y su par uruguayo se reunieron para consumar el cambio de mando de este mecanismo de diálogo sudamericano, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú a través de un comunicado.

El anuncio se produjo luego de que ambos países coincidieran en destacar la importancia del Consenso de Brasilia como espacio de concertación regional, sustentado en el respeto a la diversidad de sus miembros y en la búsqueda de acuerdos con resultados concretos. La reunión permitió, además, hacer un balance del ciclo cumplido por la gestión uruguaya y delinear las prioridades que marcarán la nueva etapa bajo liderazgo peruano.

PUBLICIDAD

Fachada de piedra gris con letras en relieve que componen la frase MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES sobre tres ventanas
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú anunció la asunción de la conducción del Consenso de Brasilia tras una reunión bilateral con Uruguay. (Agencia Andina)

Uruguay destacó avances en infraestructura y conectividad

Durante el encuentro, Uruguay presentó un repaso de su gestión al frente del organismo, en la que impulsó un enfoque técnico, flexible y pragmático. La delegación uruguaya subrayó que se dio continuidad a los trabajos de presidencias anteriores, con énfasis en áreas donde existieron condiciones para lograr progresos tangibles: infraestructura y transporte, conectividad digital, gestión del riesgo de desastres, educación, cultura, integración productiva, defensa y cooperación penitenciaria frente al crimen organizado transnacional.

Ambas partes valoraron también los esfuerzos realizados por la administración saliente para fortalecer la articulación con organismos regionales y subregionales, con el objetivo de evitar duplicaciones y aprovechar las capacidades ya instaladas. En ese sentido, se resaltó el respaldo brindado por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y el Centro de Formación para la Integración Regional (Cefir), tanto en apoyo técnico como financiero y logístico, entidades que confirmaron su disposición a continuar acompañando los trabajos del Consenso durante la nueva presidencia.

PUBLICIDAD

Un edificio histórico de fachada terracota con ventanas tradicionales, balustradas de piedra y personas caminando y en bicicleta por la acera
La fachada del Palacio Santos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, exhibe un cartel conmemorativo frente a la acera por donde transitan peatones y ciclistas.

Perú priorizará tres ejes en su gestión

De cara a los próximos meses, la cancillería peruana anunció que su administración concentrará los esfuerzos en tres ejes considerados de mayor potencial para profundizar la integración regional: la gestión del riesgo de desastres, el transporte y la integración física, y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Según el comunicado, estas líneas de trabajo buscan generar resultados concretos en beneficio de los ciudadanos sudamericanos.

Perú felicitó a Uruguay por su gestión al frente del bloque y remarcó que buscará dar continuidad a los avances alcanzados, al tiempo que definió su propia hoja de ruta para el período que inicia. La cancillería peruana señaló que ambos países acordaron preservar una lógica de acumulación entre las sucesivas presidencias rotativas, evitando así que cada cambio de mando implique un reinicio de las agendas de trabajo previamente consensuadas.

Un comunicado oficial con el título Comunicado conjunto e insignia del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú emite un comunicado conjunto sobre el traspaso de la presidencia rotativa del Consenso de Brasilia por parte de Uruguay. (@CancilleriaPeru)

IA se suma a la agenda de Perú

La nueva gestión peruana incorporará, además, un proceso de reflexión sobre la articulación del Consenso de Brasilia con los diversos foros regionales y subregionales de concertación política e integración existentes en Sudamérica. A esto se sumará el desarrollo de la cooperación en inteligencia artificial, orientada a impulsar la transformación digital de los Estados miembros, según detalló el documento oficial difundido por la cancillería.

Ambos países coincidieron en la necesidad de profundizar la reflexión sobre el futuro del mecanismo, sus modalidades de trabajo y la identificación de ámbitos con suficiente convergencia para avanzar hacia resultados visibles para las sociedades de la región, de acuerdo con lo consignado por la agencia Andina.

Documento con texto en fondo blanco, detalles rojos y el logotipo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú en la parte inferior
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú emitió un comunicado oficial sobre el traspaso de la Presidencia Rotativa del Consenso de Brasilia desde Uruguay. (@CancilleriaPeru)

Al cierre del encuentro, Uruguay felicitó a Perú por la asunción de la Presidencia Rotativa y reiteró su plena disposición a acompañar y apoyar los trabajos de la nueva gestión. La declaración conjunta de ambas cancillerías cerró así el ciclo uruguayo al frente del Consenso de Brasilia y dio paso formal al período que conducirá el Gobierno peruano en los próximos meses, cuya duración y agenda detallada aún no fueron precisadas por ninguna de las partes.

Temas Relacionados

Consenso de BrasiliaPerúUruguayCancilleríaperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Arma usada en asesinato de la ‘China Polo’ estuvo involucrada en otros cinco hechos criminales, confirma PNP

El jefe de la institución, Fredy López, informó que la pericia balística vinculó los ocho casquillos hallados en la escena del crimen con robos, lesiones y homicidios cometidos entre 2025 y 2026

Arma usada en asesinato de la ‘China Polo’ estuvo involucrada en otros cinco hechos criminales, confirma PNP

Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: 13 candidatos confrontan hoy sus propuestas rumbo a las elecciones del 4 de octubre

La primera jornada comenzará a las 8:00 p. m. en la Biblioteca Nacional del Perú. Los postulantes discutirán sobre seguridad, limpieza pública, comercio ambulatorio, infraestructura, gestión de desastres, corrupción y ejecución presupuestal, además de responder preguntas formuladas por vecinos de Lima

Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: 13 candidatos confrontan hoy sus propuestas rumbo a las elecciones del 4 de octubre

Caso de ‘La China Polo’: las pistas que sigue la Fiscalía para revelar quién estuvo detrás del asesinato

El arma incautada al presunto tirador, las cámaras del hotel donde uno de los investigados se habría alojado días antes del crimen, pericias y testimonios forman parte de la investigación por el asesinato de Susy Aponte Polo

Caso de ‘La China Polo’: las pistas que sigue la Fiscalía para revelar quién estuvo detrás del asesinato

Oslimg Mora aclara que replicará su función en Sport Boys durante su periplo con la selección peruana: “Vengo jugando de ‘5′; Mano Menezes me ve ahí”

El puntual revelación de la ‘misilera’, uno de los aspirantes al título del Torneo Clausura 2026, ha reconocido que el seleccionador nacional está decidido a emplearlo como ancla en los amistosos en Norteamérica

Oslimg Mora aclara que replicará su función en Sport Boys durante su periplo con la selección peruana: “Vengo jugando de ‘5′; Mano Menezes me ve ahí”

Colegio de Chachapoyas recibe multa de S/ 105 mil por cobros de libros y uniformes e intereses moratorios por encima del límite legal

La sanción de 19.14 UIT fue impuesta en primera instancia a la Empresa Educativa Grupo Horna S.A.C. por seis infracciones detectadas durante una supervisión

Colegio de Chachapoyas recibe multa de S/ 105 mil por cobros de libros y uniformes e intereses moratorios por encima del límite legal
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: 13 candidatos confrontan hoy sus propuestas rumbo a las elecciones del 4 de octubre

Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: 13 candidatos confrontan hoy sus propuestas rumbo a las elecciones del 4 de octubre

Renzo Reggiardo critica a candidatos a la MML: “Estar en campaña no significa mentir (...) hablan de una serie de barbaridades”

Cuatro bancadas piden destitución del defensor Josué Gutiérrez por sugerir a Keiko Fujimori el cierre del Congreso

Gobierno de Keiko Fujimori recurrirá a decretos de urgencia si el Congreso no le otorga facultades, afirma ministro

Senador de Renovación Popular, cuyos hijos estudian en Liceo Naval, cuestiona protesta por justicia tras agresión sexual

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón se suma a 'El Sultanato' y volverá a convivir con Renato Rossini Jr.

Samahara Lobatón se suma a 'El Sultanato' y volverá a convivir con Renato Rossini Jr.

La madre del adolescente del Liceo Naval perdona a Milagros Leiva y descarta denunciarla: "No iniciaré acciones en su contra"

Rodrigo González tras asesinato de ‘La China Polo’: “Esa boca no la callaba nadie, solo podían hacerlo matándote”

Lourdes Sacín revela su última conversación con ‘La China’ Polo horas antes de su asesinato: “Me estaba hablando de algunas fuentes”

Mario Cortijo y su duro testimonio sobre el bullying tras caso en Liceo Naval: “Soy un sobreviviente de violencia física, psicológica y sexual”

DEPORTES

Oslimg Mora aclara que replicará su función en Sport Boys durante su periplo con la selección peruana: “Vengo jugando de ‘5′; Mano Menezes me ve ahí”

Oslimg Mora aclara que replicará su función en Sport Boys durante su periplo con la selección peruana: “Vengo jugando de ‘5′; Mano Menezes me ve ahí”

El plan de Deportivo Garcilaso para recargar energías y llegar a la recta final del Torneo Clausura 2026 con el liderato intacto

Stefano Peschiera se proclama bicampeón suramericano después de colgarse la medalla de oro en vela en los Juegos ODESUR Santa Fe 2026

La selección peruana Sub 20 clasificó a las semifinales de los Juegos Suramericanos 2026 tras vencer 2-1 a Panamá

La contundente opinión de Jean Ferrari de cara a los amistosos de Perú: “Ganar siempre será importante, así sea una pichanga”