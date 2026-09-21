Perú asume la Presidencia Rotativa del Consenso de Brasilia tras traspaso con Uruguay

Perú asumió la Presidencia Rotativa del Consenso de Brasilia tras un traspaso formal con Uruguay en la Asamblea General de la ONU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Perú tomó oficialmente la conducción del Consenso de Brasilia tras un traspaso formal con Uruguay, en un encuentro bilateral realizado en el marco de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El canciller peruano y su par uruguayo se reunieron para consumar el cambio de mando de este mecanismo de diálogo sudamericano, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú a través de un comunicado.

El anuncio se produjo luego de que ambos países coincidieran en destacar la importancia del Consenso de Brasilia como espacio de concertación regional, sustentado en el respeto a la diversidad de sus miembros y en la búsqueda de acuerdos con resultados concretos. La reunión permitió, además, hacer un balance del ciclo cumplido por la gestión uruguaya y delinear las prioridades que marcarán la nueva etapa bajo liderazgo peruano.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú anunció la asunción de la conducción del Consenso de Brasilia tras una reunión bilateral con Uruguay. (Agencia Andina)

Uruguay destacó avances en infraestructura y conectividad

Durante el encuentro, Uruguay presentó un repaso de su gestión al frente del organismo, en la que impulsó un enfoque técnico, flexible y pragmático. La delegación uruguaya subrayó que se dio continuidad a los trabajos de presidencias anteriores, con énfasis en áreas donde existieron condiciones para lograr progresos tangibles: infraestructura y transporte, conectividad digital, gestión del riesgo de desastres, educación, cultura, integración productiva, defensa y cooperación penitenciaria frente al crimen organizado transnacional.

Ambas partes valoraron también los esfuerzos realizados por la administración saliente para fortalecer la articulación con organismos regionales y subregionales, con el objetivo de evitar duplicaciones y aprovechar las capacidades ya instaladas. En ese sentido, se resaltó el respaldo brindado por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y el Centro de Formación para la Integración Regional (Cefir), tanto en apoyo técnico como financiero y logístico, entidades que confirmaron su disposición a continuar acompañando los trabajos del Consenso durante la nueva presidencia.

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La fachada del Palacio Santos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, exhibe un cartel conmemorativo frente a la acera por donde transitan peatones y ciclistas.

Perú priorizará tres ejes en su gestión

De cara a los próximos meses, la cancillería peruana anunció que su administración concentrará los esfuerzos en tres ejes considerados de mayor potencial para profundizar la integración regional: la gestión del riesgo de desastres, el transporte y la integración física, y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Según el comunicado, estas líneas de trabajo buscan generar resultados concretos en beneficio de los ciudadanos sudamericanos.

Perú felicitó a Uruguay por su gestión al frente del bloque y remarcó que buscará dar continuidad a los avances alcanzados, al tiempo que definió su propia hoja de ruta para el período que inicia. La cancillería peruana señaló que ambos países acordaron preservar una lógica de acumulación entre las sucesivas presidencias rotativas, evitando así que cada cambio de mando implique un reinicio de las agendas de trabajo previamente consensuadas.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú emite un comunicado conjunto sobre el traspaso de la presidencia rotativa del Consenso de Brasilia por parte de Uruguay. (@CancilleriaPeru)

IA se suma a la agenda de Perú

La nueva gestión peruana incorporará, además, un proceso de reflexión sobre la articulación del Consenso de Brasilia con los diversos foros regionales y subregionales de concertación política e integración existentes en Sudamérica. A esto se sumará el desarrollo de la cooperación en inteligencia artificial, orientada a impulsar la transformación digital de los Estados miembros, según detalló el documento oficial difundido por la cancillería.

Ambos países coincidieron en la necesidad de profundizar la reflexión sobre el futuro del mecanismo, sus modalidades de trabajo y la identificación de ámbitos con suficiente convergencia para avanzar hacia resultados visibles para las sociedades de la región, de acuerdo con lo consignado por la agencia Andina.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú emitió un comunicado oficial sobre el traspaso de la Presidencia Rotativa del Consenso de Brasilia desde Uruguay. (@CancilleriaPeru)

Al cierre del encuentro, Uruguay felicitó a Perú por la asunción de la Presidencia Rotativa y reiteró su plena disposición a acompañar y apoyar los trabajos de la nueva gestión. La declaración conjunta de ambas cancillerías cerró así el ciclo uruguayo al frente del Consenso de Brasilia y dio paso formal al período que conducirá el Gobierno peruano en los próximos meses, cuya duración y agenda detallada aún no fueron precisadas por ninguna de las partes.