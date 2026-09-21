Keiko Fujimori lleva a Nueva York una agenda de seguridad e inversiones: estos son los temas que abordará ante la ONU

La presidenta Keiko Fujimori ya se encuentra en Nueva York, Estados Unidos, para participar en la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). | Canal N

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La llegada de Keiko Fujimori a Nueva York abre una agenda que irá más allá de su participación en el Debate General de la Asamblea de las Naciones Unidas. Durante los próximos días, la mandataria combinará reuniones políticas, encuentros vinculados con seguridad y cooperación internacional y actividades destinadas a promover inversiones en el Perú.

Su primera actividad prevista para este lunes 21 de septiembre es una reunión con las máximas autoridades de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), organismo que trabaja, entre otros temas, en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional. La cita marca uno de los ejes que el Gobierno llevará durante la Semana de Alto Nivel: la cooperación frente al crimen organizado.

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Fujimori permanecerá fuera del país entre el 21 y el 25 de septiembre, periodo autorizado por el Senado. La agenda presentada al Parlamento contempla reuniones bilaterales con jefes de Estado y representantes de organismos internacionales, además de actividades sobre inversiones, sostenibilidad y cooperación. Durante su ausencia, el primer vicepresidente queda encargado del despacho presidencial.

Keiko Fujimori estrecha la mano de autoridades diplomáticas a su llegada a Nueva York para cumplir con su agenda oficial en las Naciones Unidas. (Presidencia del Perú)

Crimen organizado, uno de los primeros puntos de la agenda

La seguridad aparece desde el inicio de la visita. Además de la reunión con la UNODC, está prevista la participación de Fujimori en el encuentro presidencial “Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, convocado por Chile para el miércoles 23 de septiembre.

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La agenda presentada por el Ejecutivo al Senado también señala que Perú buscará reforzar la cooperación internacional frente a redes criminales que operan entre distintos países. La delincuencia organizada transnacional figura, además, entre los asuntos previstos para una reunión con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Keiko Fujimori llegó a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. (Presidencia del Perú)

Fujimori hablará este martes ante la Asamblea General

El punto político central de la visita llegará el martes 22 de septiembre, cuando la presidenta intervenga en el Debate General del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General.

Según la lista provisional de oradores difundida previamente por el Gobierno, Perú tiene asignado el octavo turno de la sesión de la mañana. Antes están previstas las intervenciones de Brasil, Estados Unidos, Jordania, Turquía, Kirguistán, Qatar y Lituania.

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El Ejecutivo adelantó al Senado que Fujimori utilizará su participación para presentar las prioridades del nuevo Gobierno y los lineamientos de la política exterior peruana. También se prevé que reafirme posiciones vinculadas con el multilateralismo, el derecho internacional, la solución pacífica de controversias y la cooperación frente al crimen transnacional.

El Debate General de este año se desarrolla bajo el lema “Restaurar la confianza y gestionar la transformación a fin de que las Naciones Unidas generen resultados para todos” y se extenderá del 22 al 28 de septiembre.

Keiko Fujimori se reúne en Nueva York con autoridades de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para reforzar la cooperación contra el crimen organizado. (Presidencia del Perú)

El Niño también estará sobre la mesa

La visita coincide con la preocupación en Perú por la evolución del Fenómeno El Niño 2026-2027, asunto que también aparece en la agenda internacional de Fujimori.

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Entre los temas propuestos para el encuentro con António Guterres figura el fortalecimiento de la cooperación con Naciones Unidas en gestión del riesgo de desastres y preparación frente a El Niño, junto con la lucha contra la delincuencia organizada.

El asunto se encuentra actualmente dentro de la agenda pública nacional: tanto el Senado como la Cámara de Diputados aprobaron este mes la conformación de comisiones especiales para supervisar las medidas de prevención y respuesta frente al fenómeno.

Perú buscará reforzar la cooperación internacional contra redes criminales en el encuentro regional convocado por Chile en el contexto de la Asamblea General de la ONU. EFE/Sarah Yenesel

Inversiones y una visita a la Bolsa de Nueva York

El componente económico ocupará otra parte de la visita. Fujimori participará el miércoles en el foro “Invirtiendo en el Perú del Futuro: Sostenibilidad, Competitividad y Liderazgo Climático Global a través de sus Comunidades Campesinas e Indígenas”, desarrollado durante la Semana del Clima de Nueva York.

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Para el jueves 24 está programada además una visita a la Bolsa de Valores de Nueva York, que incluirá la tradicional ceremonia de toque de campana. La agenda contempla asimismo su participación en un diálogo de alto nivel organizado por CAF sobre nuevas oportunidades de cooperación entre Australia, América Latina y el Caribe.

La presencia de los ministros de Economía y Finanzas y de Comercio Exterior y Turismo dentro de la delegación acompaña ese componente económico. La comitiva también incluye a los titulares de Relaciones Exteriores y Ambiente.

La presidenta permanecerá fuera del Perú del 21 al 25 de septiembre, mientras el primer vicepresidente queda encargado del despacho presidencial.

Reuniones bilaterales y encuentros con otros mandatarios

La Semana de Alto Nivel concentra en Nueva York a jefes de Estado, representantes gubernamentales y autoridades de organismos multilaterales, por lo que la agenda incluye también reuniones bilaterales y encuentros diplomáticos.

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Este martes, Fujimori tiene prevista su asistencia a la recepción que ofrecerá el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con Melania Trump a los jefes de delegación que participan en la Asamblea General.

La agenda oficial se mantendrá hasta el 25 de septiembre. Durante esos días, seguridad, promoción de inversiones, cooperación internacional, gestión del riesgo ante El Niño y la exposición de las prioridades del nuevo Gobierno concentrarán la participación peruana en Nueva York.