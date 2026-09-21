Renzo Reggiardo critica a candidatos a la MML: “Estar en campaña no significa mentir (...) hablan de una serie de barbaridades”

El alcalde capitalino cuestionó las afirmaciones de sus posibles sucesores sobre las finanzas, las obras y los resultados de su administración y defendió la gestión municipal

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El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, pidió este lunes a los candidatos que aspiran a sucederlo en el cargo que informen con rigor durante la campaña para las elecciones municipales de octubre y cuestionó las afirmaciones que, según dijo, presentan a la capital en una situación distinta de la actual.

“Con todo el respeto por cada uno de ellos (...), tengan el cuidado del caso de informar de forma adecuada. Yo sé que están en campaña, pero el estar en campaña no significa mentir, no significa poner a la ciudad en un escenario completamente distinto al que hoy se encuentra”, afirmó en una rueda de prensa.

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Reggiardo respondió así a las críticas de algunos aspirantes sobre el supuesto endeudamiento de la comuna capitalina y sostuvo que los recursos obtenidos mediante la emisión de bonos están destinados a financiar obras de infraestructura. “Hablan de endeudamientos, hablan de una serie de barbaridades. Lima tiene cualquier cantidad de obras de infraestructura”, señaló.

El alcalde cifró en cerca de 4.000 millones de soles la inversión en infraestructura vial y urbana durante su gestión y afirmó que se han habilitado más de 50 kilómetros de nuevas vías. También aseguró que actualmente hay 34 obras en ejecución, entre parques, avenidas, vías rápidas y puentes, en distintos sectores de la capital.

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Asegura que su gestión ha invertido cerca de S/4.000 millones en infraestructura, con más de 50 kilómetros de nuevas vías y 34 obras actualmente en ejecución

Según Reggiardo, el financiamiento mediante bonos no representa un nivel de deuda que comprometa las finanzas municipales, ya que, afirmó, equivale a entre el 20 % y el 30 % de los flujos de la Municipalidad de Lima durante los próximos años. “No es deuda, es inversión”, insistió.

En materia de movilidad, destacó además un financiamiento de 205 millones de dólares para un proyecto de semaforización y modernización del tránsito en la capital, que, según la municipalidad, contempla la implementación de un sistema de semaforización inteligente con financiamiento del Banco Mundial.

Reggiardo también defendió los resultados de su administración en seguridad ciudadana y destacó la implementación de la denominada Guardia Metropolitana, así como la adquisición de 200 pistolas eléctricas, 200 cámaras corporales y 15 drones.

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La Municipalidad de Lima ya había informado este año de la incorporación de pistolas eléctricas y cámaras corporales para el serenazgo, con una inversión superior a los 6 millones de soles.

Anuncia un próximo C5 con capacidad para integrar inicialmente 4.500 cámaras y sostiene que su gestión dejará encaminados proyectos de infraestructura, seguridad y movilidad para su sucesor

El alcalde afirmó, además, que Lima pasó de contar con 179 cámaras de videovigilancia al inicio de su gestión a disponer actualmente de unas 1.000 operativas y conectadas a los centros de control municipales.

Puso especial énfasis en el próximo Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo y Coordinación (C5), ubicado en la zona de Las Malvinas, que prevé integrar inicialmente unas 4.500 cámaras de videovigilancia y compartir información con la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

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“Primera vez en la historia de nuestro país que vamos a tener un centro de control como el que hemos venido anunciando y que lo vamos a entregar pronto”, afirmó.

El alcalde señaló que su administración dejará encaminados proyectos de infraestructura, seguridad y movilidad para quien asuma la Alcaldía de Lima el próximo año. “Espero que quien me suceda en el cargo continúe con lo que hemos venido haciendo. Hemos venido trabajando muy duro y los resultados saltan a la vista”, concluyó.