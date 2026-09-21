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Stefano Peschiera se proclama bicampeón suramericano después de colgarse la medalla de oro en vela en los Juegos ODESUR Santa Fe 2026

El máximo representante de la vela nacional ha vuelto a subirse al podio tras ganar la presea dorada en la categoría ILCA 7 masculino. Hace cuatro años también ganó la medalla. “Bicampeón suramericano”, posteó

Stefano Peschiera ganó medalla de oro en vela en los Juegos Suramericanos 2026. - Crédito: IPD
Stefano Peschiera ganó medalla de oro en vela en los Juegos Suramericanos 2026. - Crédito: IPD
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Stefano Peschiera sigue ofreciéndole alegrías al Perú. El último medallista olímpico se ha colgado la medalla de oro en la disciplina de vela (categoría ILCA 7 masculino) en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Su experiencia y liderazgo en aguas argentinas fue vital para que subiera a la parte más alta del podio.

Conseguido el éxito, que supone un récord para el renombrado velerista, el IPD externó su alegría en sus canales sociales oficiales: “Felicitaciones, Stefano. El Perú celebra contigo este gran triunfo. ¡A seguir navegando hacia nuevos desafíos y más victorias!”.

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Stefano Peschiera, proclamado campeón en los Juegos ODESUR 2026. - Crédito: IPD
Stefano Peschiera, proclamado campeón en los Juegos ODESUR 2026. - Crédito: IPD

Lo hecho por Peschiera es un enorme logro, dado que en la edición pasada de los Juegos ODESUR, también se hizo de una presea dorada, tras ganar cinco regatas en Asunción. En tal sentido, el velerista nacional es, actualmente, bicampeón suramericano y con ese registro llegará lanzado a los Juegos Panamericanos 2027.

Aunque la conquista de Stefano Peschiera es la más resonante, no debe ignorarse que otros representantes en vela han sumado medallas de gran relieve para el Team Perú. María Belén Bazo ganó el oro en Tabla a vela-iQFoil femenino, y Sophie Zimmermann, fue ganadora de la medalla de oro en Sunfish femenino. También Jean Paul de Trazegnies subió al podio con la presea de plata Sunfish masculino y Caterina Romero hizo lo propio en Bote-ILCA 6.

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Peschiera, orgulloso por bicampeonato

Un día después de la consecución de la medalla de oro, Stefano Peschiera se dirigió al público peruano para poner en valor su ganancia, pero sobre todo para dejar muy en claro que seguirá dedicándose a lo que más ama y así continuar elevando la bandera nacional en cualquier territorio.

Todavía con muchas energías para seguir representando al Perú con compromiso, disciplina, e ilusión. No se si llegará el día en el que ya no sienta esa motivación”, apuntó el deportista peruano en su cuenta oficial de Instagram.

Stefano Peschiera, otro grito de campeón. - Crédito: IPD
Stefano Peschiera, otro grito de campeón. - Crédito: IPD

Para Peschiera, por otro lado, los secretos que han hecho que la disciplina que lidera con orgullo triunfe en las últimas dos décadas pasan por la determinación de los deportistas y el respaldo irrestricto del Instituto Peruano del Deporte.

“Los buenos resultados de la vela Peruana, que la convierten en el deporte más exitoso del siglo 21 en nuestro país, se deben al profesionalismo, la garra, y la transferencia de conocimientos mediante deportistas y técnicos. Todo eso, de la mano con el apoyo incondicional del IPD”, cerró Stefano.

Perú destaca en Santa Fe 2026

Con mucho carácter competitivo en distintas disciplinas, el Team Perú ha salido a demostrar su mejor versión en los Juegos ODESUR 2026. De ahí que se ubique en la parte alta del medallero con 56 preseas conseguidas.

Hasta el momento, la delegación peruana acumula 17 medallas de oro, 20 medallas de plata y 19 medallas de bronce, lo que supone un enorme rendimiento a nivel regional.

La delegación peruana en Santa Fe.
La delegación peruana en Santa Fe. Crédito: Instagram COP.

Perú buscará superar su registro en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, después de reunir 74 medallas con una delegación de 377 deportistas en Asunción 2022. La referencia para la campaña peruana es la actuación de Cochabamba 2018, cuando alcanzó 92 preseas.

En el medallero histórico del certamen, el país andino figura en el séptimo lugar, con 897 metales: 209 de oro, 288 de plata y 400 de bronce. La meta de la delegación será elevar su producción respecto de la edición anterior y reducir la distancia con aquella cifra obtenida cuatro años antes, en Bolivia, en aquella edición.

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