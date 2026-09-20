ERM 2026: más de 142 mil miembros de mesa participaron en primera jornada de capacitación de la ONPE

La ONPE realizó la primera jornada de capacitación para miembros de mesa de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en más de 4.000 instituciones educativas del país. (Fuente: ONPE) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó este domingo la primera jornada de capacitación dirigida a los ciudadanos seleccionados para ejercer como miembros de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM). La actividad se desarrolló en más de 4.000 instituciones educativas del país.

Según los registros de la ONPE, con corte a la 1:20 p. m., un total de 142.136 personas participaron en la jornada. Los ciudadanos fueron seleccionados mediante sorteos públicos realizados el pasado 24 de julio y recibieron orientación sobre las tareas que deberán cumplir durante los comicios del próximo 4 de octubre.

PUBLICIDAD

Integrantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales acondicionan un aula para el proceso de votación en Perú. (Fuente: ONPE) (Imagen Ilustrativa Infobae)

ONPE capacitó sobre funciones y tareas

Durante las sesiones, realizadas entre las 8 a. m. y la 1 p. m., especialistas de la ONPE explicaron a los participantes las funciones que tendrán durante las distintas etapas de la jornada electoral: instalación de la mesa de sufragio, votación y escrutinio.

Los asistentes también pudieron practicar los procedimientos con materiales similares a los que utilizarán el día de las elecciones. Asimismo, recibieron manuales y guías para consultar durante el desarrollo de sus funciones. El jefe (i) de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, supervisó el desarrollo de la actividad en Lima Metropolitana y destacó la importancia de que los miembros de mesa conozcan los procedimientos electorales.

PUBLICIDAD

La capacitación de la ONPE explicó las tareas de los miembros de mesa en la instalación de la mesa de sufragio, la votación y el escrutinio. (Fuente: ONPE) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 142 mil asistieron a la jornada

La convocatoria comprendió a los nueve integrantes de cada mesa de sufragio: tres miembros titulares y seis suplentes. En total, la ONPE cuenta con 89.935 mesas de sufragio, en las que están llamados a votar más de 26 millones de peruanos.

Pachas Serrano señaló que uno de los aspectos importantes de la capacitación es la elaboración del acta de escrutinio, debido a que un error material podría ocasionar que el documento sea observado. La primera jornada presencial forma parte del proceso de capacitación que el organismo electoral desarrolla de manera presencial y virtual desde el 5 de septiembre.

Un grupo de ciudadanos seleccionados como miembros de mesa revisa el material de votación durante una jornada de capacitación de la ONPE en Perú. (ONPE)

Segunda jornada será el 27 de septiembre

La ONPE informó que una segunda jornada presencial se realizará el próximo domingo 27 de septiembre, en los mismos locales habilitados para la primera actividad. Los miembros de mesa podrán acudir a cualquiera de estos establecimientos, sin importar el lugar donde tengan que votar o ejercer el cargo.

PUBLICIDAD

Además de las jornadas presenciales, el organismo electoral ofrece cursos y materiales para miembros de mesa, electores y personeros de organizaciones políticas mediante la plataforma ONPEduca. Las 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) también realizan sesiones educativas de manera permanente para los diferentes actores que participarán en el proceso electoral.

Especialistas de la ONPE capacitan a miembros de mesa en un aula con material electoral para las Elecciones Regionales y Municipales en Perú. (ONPE)

ONPE distribuye material electoral

De manera paralela, la ONPE continúa con el despliegue del material electoral necesario para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El traslado se realiza desde los almacenes ubicados en el distrito limeño de Lurín hacia las diferentes ODPE instaladas en el interior del país.

El jefe (i) de la ONPE supervisó la salida de los vehículos que transportan material electoral hacia zonas de Cusco, Ayacucho, Apurímac, La Libertad, Junín, Cajamarca, Tumbes y Piura. De acuerdo con el organismo electoral, los trayectos hacia estos destinos tendrán una duración de entre dos y tres días.

PUBLICIDAD