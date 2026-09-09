Carlos Zambrano habla de renovar con Sport Boys y advierte sobre el duelo ante Garcilaso: “Puede definir muchas cosas”

El ‘Kaiser’ lamentó la reciente polémica arbitral, pidió no decaer por errores externos y puso la mira en el duelo ante el líder del Torneo Clausura. (Video: TV Perú)

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Carlos Zambrano volvió a referirse a la polémica arbitral que protagonizó Sport Boys en su reciente derrota ante Sport Huancayo y reconoció la molestia que existe dentro del plantel tras la publicación de los audios del VAR. El defensor aseguró que este tipo de situaciones se han vuelto recurrentes en el fútbol peruano y lamentó que su equipo haya perdido una oportunidad importante para seguir acercándose a los primeros lugares del Torneo Clausura.

“Queda impotencia. Después del partido la calentura estaba de todo el plantel. Lamentablemente son cosas recurrentes que están pasando en el fútbol peruano, no solamente con el Boys, sino viendo la última fecha en varios partidos ha pasado eso”, señaló el ‘Kaiser’ en diálogo con ‘En Pared’ de TVPerú.

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El defensor de Sport Boys también cuestionó el funcionamiento del VAR y dejó claro que, desde su perspectiva, el principal problema no está en la herramienta tecnológica, sino en las personas encargadas de interpretar las jugadas.

“Se están equivocando demasiado, encima que tienen la tecnología del VAR. Yo no estoy de acuerdo con el VAR ni un momento, porque son las personas que están mirando el VAR, no la tecnología. Hay tecnología, pero las personas son las que deciden y tienen distintas perspectivas, piensan distinto. Eso perjudica mucho el fútbol peruano”, manifestó.

Zambrano consideró que la situación fue todavía más dolorosa porque Sport Boys atravesaba un buen momento y venía sumando resultados que le permitían ilusionarse con pelear en la parte alta de la tabla.

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“Es una pena, lamentablemente, sobre todo para nosotros, ya que veníamos en un buen momento. Creo que con un empate eso es totalmente distinto. Llegas al próximo partido con otro envión anímico. Nosotros pensamos en nosotros mismos, creo que venimos haciendo una gran temporada, pero no podemos quedarnos ahí”, sostuvo.

Carlos Zambrano tiene contrato con Sport Boys hasta finales del 2026. Crédito: Rodil Boza

Sport Boys enfrentará al líder Garcilaso

El próximo desafío de Sport Boys será ante Deportivo Garcilaso, actual líder del Torneo Clausura con 19 puntos. El conjunto rosado, que suma 14 unidades y viene de caer 2-1 ante Sport Huancayo, buscará recuperarse en la novena fecha y volver a meterse en la pelea por los primeros lugares.

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Para Zambrano, el encuentro tendrá una importancia especial debido a la posición que ocupa su próximo rival. El partido se disputará este domingo 13 de septiembre en el estadio Miguel Grau del Callao.

“Todavía vienen partidos más duros. Justo jugamos contra el puntero, que va a ser un partido muy duro y esperamos sacarlo adelante. Puede definir muchas cosas para nosotros, con una victoria nos metemos nuevamente a la pelea, pero vamos paso a paso. Tenemos una semana larga para prepararnos y tratar de alistar el partido de la mejor manera”, explicó.

El ‘Kaiser’ también destacó el respaldo que viene recibiendo Sport Boys por parte de sus hinchas y pidió que el plantel no pierda el enfoque por situaciones externas.

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“La gente está apoyando. Creo que está viendo la entrega de todo el plantel, de todo el grupo. Creo que allá en Huancayo también se presentó mucha gente de visita, la gente rosada y eso nos alienta mucho. Falta bastante, así que no podemos decaernos por errores de otras personas”, afirmó.

Sport Boys ha experimentado una notable mejora y ahora lucha por el Torneo Clausura 2026. - créditos: Liga 1

¿Carlos Zambrano renovará con Sport Boys?

Uno de los temas que también abordó Zambrano fue su futuro en Sport Boys. El defensor, cuyo vínculo con el cuadro chalaco está vigente hasta finales de 2026, evitó adelantar una decisión sobre su continuidad y aseguró que prefiere concentrarse en la recta final de la temporada.

Consultado sobre la posibilidad de renovar pensando en el centenario del club, el ‘Kaiser’ fue claro: “Yo estoy tranquilo, jugando partido a partido, semana a semana, como lo he dicho. Quiero esperar que acabe el torneo y de ahí pensarlo bien qué voy a hacer con mi carrera”.

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De esta manera, Zambrano dejó abierta la posibilidad de continuar en Sport Boys, aunque por ahora su prioridad está puesta en terminar de la mejor manera la temporada. El próximo objetivo será el duelo ante Garcilaso, un encuentro que podría marcar un punto de inflexión para las aspiraciones del conjunto rosado en el Clausura.