El Senamhi prevé radiación ultravioleta extremadamente alta durante el verano en Perú

El Senamhi prevé que la radiación UV alcance niveles extremadamente altos durante el verano en Perú por las alteraciones meteorológicas asociadas a El Niño. (Andina)

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) prevé que la radiación ultravioleta (UV) alcance niveles “extremadamente altos” durante el verano en distintas zonas del país, en un escenario vinculado a las alteraciones meteorológicas que provoca el fenómeno El Niño en la costa y la región andina.

La menor presencia de nubes y los cielos despejados permiten un mayor paso de la radiación solar hacia la superficie. Los índices ya se ubican entre las categorías “muy alta”, con valores de ocho a 10, y “extremadamente alta”, desde 11 en adelante, según la escala mundial utilizada para medir este fenómeno.

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Orlando Ccora, especialista en Radiación UV del Senamhi, advirtió que la exposición requiere medidas preventivas por los efectos acumulativos que puede ocasionar en la salud. El funcionario explicó a la Agencia Andina que la radiación ultravioleta forma parte de la energía emitida por el sol, junto con la radiación infrarroja y la luz visible.

La menor presencia de nubes y los cielos despejados permiten un mayor paso de la radiación solar y elevan el índice UV en distintas zonas del país. (Andina)

La nubosidad y el ozono

El ingreso de la radiación UV a la superficie terrestre depende, sobre todo, de la concentración de ozono en la atmósfera y de la densidad de las nubes. Cuando estas barreras son escasas, los rayos solares llegan con mayor intensidad al suelo.

En el caso de Perú, la cercanía a la línea ecuatorial y la altitud de su territorio contribuyen a que se registren niveles de radiación superiores a los de otras zonas del planeta. Esta combinación geográfica expone a la población a índices elevados, sobre todo cuando disminuye la cobertura nubosa.

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Ccora señaló que en el país predomina la población con piel trigueña, que tiene una protección intermedia de melanina. Aun así, frente a valores muy altos o extremadamente altos de radiación, este tipo de piel solo soporta entre cinco y 10 minutos de exposición directa al sol antes de sufrir daños.

Superar ese lapso puede causar quemaduras, envejecimiento prematuro y lesiones acumulativas en las células. De acuerdo con el especialista, esa exposición también puede favorecer la aparición de cataratas y cáncer de piel. Esta enfermedad registra más de 5.000 casos anuales en el país, afirmó.

La cercanía de Perú a la línea ecuatorial y la altitud de su territorio favorecen niveles de radiación UV superiores a los de otras regiones. (Senamhi)

El sur andino

Los reportes del Senamhi indican que en la sierra norte, centro y sur ya se presentan índices muy altos y extremadamente altos de radiación UV. El sur andino concentra las cifras más elevadas del territorio nacional, de acuerdo con la información oficial.

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Para los próximos meses, la previsión meteorológica ubica los valores nacionales dentro de la franja alta. Con la llegada del verano, los índices podrían alcanzar “niveles extremadamente altos (categoría máxima de la escala mundial)”, según indicó el organismo.

El especialista precisó que existe una creencia equivocada que vincula de forma directa la sensación de calor con una mayor radiación UV. La intensidad de estos rayos no depende de la temperatura ambiental, sino de la cantidad de ozono y de la nubosidad presentes en la atmósfera.

Las altas temperaturas sí pueden incrementar la vulnerabilidad de las personas por otra razón: llevan a usar prendas más ligeras y a dejar una mayor superficie corporal expuesta al sol. Por ese motivo, el Senamhi planteó que la protección debe reforzarse durante los meses de mayor radiación.

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Continúa la ola de calor en Lima y otras regiones del Perú. El Senamhi ha pronosticado hasta cuándo seguirán las altas temperaturas en el país | Foto composición: Infobae Perú / La Razón.

Mayor protección

Los bebés, los niños y los adultos mayores están entre los grupos con mayor vulnerabilidad ante la exposición solar directa. Según Ccora, sus sistemas inmunológicos son menores que los de un adulto sano, por lo que requieren cuidados específicos frente a los índices elevados.

El Senamhi recomendó evitar que bebés, niños pequeños y adultos mayores permanezcan directamente bajo el sol. La medida forma parte de las acciones destinadas a reducir las posibles secuelas en la salud y evitar una mayor demanda en los centros médicos.

El horario de mayor intensidad de la radiación se extiende entre las 9:00 y las 16:00. Durante ese período, el organismo aconsejó no permanecer bajo el sol por más de 10 minutos continuos y buscar zonas con sombra.

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Recomendaciones

Entre las medidas sugeridas figura el uso de sombreros o gorros de ala ancha, sombrillas y prendas de manga larga confeccionadas con telas delgadas. Estas barreras físicas permiten cubrir una mayor parte del cuerpo sin generar bochorno.

Ola de calor en Lima. (Crédito: Infobae Perú/Paula Elizalde)

La entidad también pidió utilizar lentes de sol con filtro UV certificado para proteger la vista ante el riesgo de cataratas. Para las zonas de piel expuestas, recomendó aplicar protector solar como parte de la fotoprotección cutánea.

El Senamhi indicó que la población debe consultar los pronósticos diarios de radiación UV en su portal oficial antes de organizar actividades al aire libre. Esa información permite conocer los niveles previstos y tomar decisiones de protección según las condiciones de cada jornada.

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La recomendación central es limitar la exposición solar directa durante las horas de mayor intensidad, con especial atención a los grupos vulnerables y a las zonas donde los índices ya alcanzan las categorías más altas de la escala.