Perú

El Senamhi prevé radiación ultravioleta extremadamente alta durante el verano en Perú

El organismo vinculó el escenario a alteraciones meteorológicas asociadas al fenómeno El Niño en la costa y la región andina, con cielos despejados que facilitan un mayor ingreso de energía solar

Radiación UV representa un grave riesgo en el Perú.
El Senamhi prevé que la radiación UV alcance niveles extremadamente altos durante el verano en Perú por las alteraciones meteorológicas asociadas a El Niño. (Andina)
Guardar

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) prevé que la radiación ultravioleta (UV) alcance niveles “extremadamente altos” durante el verano en distintas zonas del país, en un escenario vinculado a las alteraciones meteorológicas que provoca el fenómeno El Niño en la costa y la región andina.

La menor presencia de nubes y los cielos despejados permiten un mayor paso de la radiación solar hacia la superficie. Los índices ya se ubican entre las categorías “muy alta”, con valores de ocho a 10, y “extremadamente alta”, desde 11 en adelante, según la escala mundial utilizada para medir este fenómeno.

PUBLICIDAD

Orlando Ccora, especialista en Radiación UV del Senamhi, advirtió que la exposición requiere medidas preventivas por los efectos acumulativos que puede ocasionar en la salud. El funcionario explicó a la Agencia Andina que la radiación ultravioleta forma parte de la energía emitida por el sol, junto con la radiación infrarroja y la luz visible.

Rayos ultravioleta colocan en riesgo a la población peruana.
La menor presencia de nubes y los cielos despejados permiten un mayor paso de la radiación solar y elevan el índice UV en distintas zonas del país. (Andina)

La nubosidad y el ozono

El ingreso de la radiación UV a la superficie terrestre depende, sobre todo, de la concentración de ozono en la atmósfera y de la densidad de las nubes. Cuando estas barreras son escasas, los rayos solares llegan con mayor intensidad al suelo.

En el caso de Perú, la cercanía a la línea ecuatorial y la altitud de su territorio contribuyen a que se registren niveles de radiación superiores a los de otras zonas del planeta. Esta combinación geográfica expone a la población a índices elevados, sobre todo cuando disminuye la cobertura nubosa.

PUBLICIDAD

Ccora señaló que en el país predomina la población con piel trigueña, que tiene una protección intermedia de melanina. Aun así, frente a valores muy altos o extremadamente altos de radiación, este tipo de piel solo soporta entre cinco y 10 minutos de exposición directa al sol antes de sufrir daños.

Superar ese lapso puede causar quemaduras, envejecimiento prematuro y lesiones acumulativas en las células. De acuerdo con el especialista, esa exposición también puede favorecer la aparición de cataratas y cáncer de piel. Esta enfermedad registra más de 5.000 casos anuales en el país, afirmó.

La temperatura en Lima Metropolitana llegará cerca de los 30 grados y la sensación de calor incrementará considerablemente.
La cercanía de Perú a la línea ecuatorial y la altitud de su territorio favorecen niveles de radiación UV superiores a los de otras regiones. (Senamhi)

El sur andino

Los reportes del Senamhi indican que en la sierra norte, centro y sur ya se presentan índices muy altos y extremadamente altos de radiación UV. El sur andino concentra las cifras más elevadas del territorio nacional, de acuerdo con la información oficial.

Para los próximos meses, la previsión meteorológica ubica los valores nacionales dentro de la franja alta. Con la llegada del verano, los índices podrían alcanzar “niveles extremadamente altos (categoría máxima de la escala mundial)”, según indicó el organismo.

El especialista precisó que existe una creencia equivocada que vincula de forma directa la sensación de calor con una mayor radiación UV. La intensidad de estos rayos no depende de la temperatura ambiental, sino de la cantidad de ozono y de la nubosidad presentes en la atmósfera.

Las altas temperaturas sí pueden incrementar la vulnerabilidad de las personas por otra razón: llevan a usar prendas más ligeras y a dejar una mayor superficie corporal expuesta al sol. Por ese motivo, el Senamhi planteó que la protección debe reforzarse durante los meses de mayor radiación.

Continúa la ola de calor en Lima y otras regiones del Perú. El Senamhi ha pronosticado hasta cuándo seguirán las altas temperaturas en el país
Continúa la ola de calor en Lima y otras regiones del Perú. El Senamhi ha pronosticado hasta cuándo seguirán las altas temperaturas en el país | Foto composición: Infobae Perú / La Razón.

Mayor protección

Los bebés, los niños y los adultos mayores están entre los grupos con mayor vulnerabilidad ante la exposición solar directa. Según Ccora, sus sistemas inmunológicos son menores que los de un adulto sano, por lo que requieren cuidados específicos frente a los índices elevados.

El Senamhi recomendó evitar que bebés, niños pequeños y adultos mayores permanezcan directamente bajo el sol. La medida forma parte de las acciones destinadas a reducir las posibles secuelas en la salud y evitar una mayor demanda en los centros médicos.

El horario de mayor intensidad de la radiación se extiende entre las 9:00 y las 16:00. Durante ese período, el organismo aconsejó no permanecer bajo el sol por más de 10 minutos continuos y buscar zonas con sombra.

Recomendaciones

Entre las medidas sugeridas figura el uso de sombreros o gorros de ala ancha, sombrillas y prendas de manga larga confeccionadas con telas delgadas. Estas barreras físicas permiten cubrir una mayor parte del cuerpo sin generar bochorno.

Ola de calor en Lima.
Ola de calor en Lima. (Crédito: Infobae Perú/Paula Elizalde)

La entidad también pidió utilizar lentes de sol con filtro UV certificado para proteger la vista ante el riesgo de cataratas. Para las zonas de piel expuestas, recomendó aplicar protector solar como parte de la fotoprotección cutánea.

El Senamhi indicó que la población debe consultar los pronósticos diarios de radiación UV en su portal oficial antes de organizar actividades al aire libre. Esa información permite conocer los niveles previstos y tomar decisiones de protección según las condiciones de cada jornada.

La recomendación central es limitar la exposición solar directa durante las horas de mayor intensidad, con especial atención a los grupos vulnerables y a las zonas donde los índices ya alcanzan las categorías más altas de la escala.

Temas Relacionados

SenamhiFenómeno El NiñoClima en LimaOla de calorperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este es el top 10 de las canciones de K-pop más sonadas del momento en iTunes Perú

Dentro de la denominada segunda generación del K-pop destacan grupos como TVXQ, Super Junior, Big Bang, SS501, Girls Generation, KARA, Wonder Girls, entre otros

Este es el top 10 de las canciones de K-pop más sonadas del momento en iTunes Perú

Fiscalía recalifica asesinato de ‘La China’ Polo: pasó de feminicidio a presunto sicariato

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas asumió el caso y dispuso pericias, revisión de cámaras de seguridad y declaraciones de los heridos

Fiscalía recalifica asesinato de ‘La China’ Polo: pasó de feminicidio a presunto sicariato

Amigos de la ‘La China’ Polo revelan carta y últimos mensajes dejados un día antes del crimen

La grabación, atribuida a la periodista asesinada, fue difundida en una vigilia de Nuevo Chimbote; dirigentes dijeron que anticipaba la entrega pública de papeles vinculados con sus denuncias previas al crimen

Amigos de la ‘La China’ Polo revelan carta y últimos mensajes dejados un día antes del crimen

Caso Liceo Naval: Profesores en el bus donde se cometió la agresión sexual aún no son identificados por el colegio, según abogado

El defensor legal de la víctima, Jorge Petrozzi, afirmó que la familia no recibió contacto de los directivos del colegio para brindar apoyo al estudiante afectado

Caso Liceo Naval: Profesores en el bus donde se cometió la agresión sexual aún no son identificados por el colegio, según abogado

Candidatos a la alcaldía de San Martín de Porres en las Elecciones municipales 2026: conoce quiénes son y sus partidos

Las postulaciones para 2027-2030 coinciden en reforzar vigilancia, prevención y coordinación con la Policía, aunque cada plan cambia en alcance, herramientas tecnológicas y apoyo a la organización barrial

Candidatos a la alcaldía de San Martín de Porres en las Elecciones municipales 2026: conoce quiénes son y sus partidos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Candidatos a la alcaldía de San Martín de Porres en las Elecciones municipales 2026: conoce quiénes son y sus partidos

Candidatos a la alcaldía de San Martín de Porres en las Elecciones municipales 2026: conoce quiénes son y sus partidos

Lista de candidatos a la alcaldía de Trujillo en las Elecciones regionales 2026: perfiles y partidos por el que postulan

Lista de los 13 candidatos a la alcaldía de Cusco en las Elecciones regionales 2026: perfiles y planes de gobierno

‘China’ Polo: Exigen a Keiko Fujimori declarar en emergencia la región Áncash luego de asesinato de periodista y candidata

Asesinato de ‘La China’ Polo: todo lo que se sabe del crimen de la candidata en plena campaña electoral en Caraz

ENTRETENIMIENTO

Marina Gold muestra pruebas de como sufría hostigamiento por alumnas del Liceo Naval Almirante Guise

Marina Gold muestra pruebas de como sufría hostigamiento por alumnas del Liceo Naval Almirante Guise

Brando Gallesi, Cristorata y Shaggy son acusados de burlarse de víctima de presunto abuso sexual de Liceo Naval

Mario Cortijo y su duro testimonio sobre el bullying tras caso en Liceo Naval: “Soy un sobreviviente de violencia física, psicológica y sexual”

Perú avanza a la final del ‘Mundial de Comidas’ de Ibai Llanos y enfrentará a Venezuela, que busca la revancha

Tomás Suárez-Vértiz presenta “Dejarlo Todo”: la canción con la que busca abrirse paso más allá del legado de Pedro Suárez-Vértiz

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 20 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, domingo 20 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Fabio Gruber fue desconvocado de la selección peruana por lesión: su reemplazo viene de Europa para los amistosos en Norteamérica

Dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid HOY en Perú: canal tv online del derbi madrileño por LaLiga 2026-27

A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid HOY en Perú: partido por derbi de la fecha 7 de LaLiga 2026-27

Ángelo Caro se cuelga la medalla de oro en skateboarding y así va el Team Perú en los Juegos Suramericanos 2026