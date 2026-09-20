Nuevo caso de agresión en colegio: Madre denuncia que su hija fue golpeada por sus compañeras en Carabayllo

Una madre de familia denuncia que su hija de 15 años fue víctima de una brutal agresión por parte de sus compañeras dentro del colegio José María Arguedas, en Carabayllo. Un video muestra la violencia del ataque, mientras la madre acusa a las autoridades del plantel de no tomar ninguna medida. - Latoina Noticias

Guardar

Una madre denunció que su hija de 15 años fue atacada por un grupo de compañeras dentro del colegio José María Arguedas, en Carabayllo, durante el horario de clases. La mujer afirmó que la adolescente recibió golpes y patadas de al menos cuatro alumnas, un hecho que, según su versión, ocurrió el 15 de septiembre.

El caso quedó registrado en un video que muestra parte de la agresión dentro de un aula de segundo grado de secundaria. De acuerdo con el relato de la madre, una de las escolares sujetó a su hija por el cabello y luego varias jóvenes la golpearon.

PUBLICIDAD

Madre denuncia golpiza contra su hija de 15 años dentro de colegio de Carabayllo| Foto: Latina Noticias

La denunciante sostuvo que, durante el ataque, una de las agresoras le decía a la menor: “Muérete, muérete”. Tras el episodio, afirmó que su hija presenta dolor en la cabeza y en otras partes del cuerpo, además de temor para regresar a clases.

Según la madre, las involucradas serían compañeras de aula de la adolescente. Indicó que una de ellas tiene 16 años y que ya habría protagonizado incidentes previos el año pasado.

“Mi hija se quiere parar y le comienza a dar puñetes, patadas entre varias”, relató la mujer.

La denunciante cuestionó que las autoridades del plantel no hubieran adoptado medidas inmediatas después de conocer la agresión. Aseguró que el director, la subdirectora y un auxiliar del centro educativo estaban al tanto del caso.

PUBLICIDAD

La familia afirma que cuatro alumnas atacaron a la adolescente en un aula y cuestiona la falta de medidas tras llevar el caso ante la Policía y la UGEL 04| Foto: Latina Noticias

La mujer afirmó que el colegio solo le informó que convocaría a las madres de las alumnas involucradas. También aseguró que las presuntas agresoras continúan asistiendo a clases, mientras su hija no ha podido retornar al plantel.

Cifras elevadas

El departamento con mayor número de reportes de violencia sexual escolar en Perú es Lima Metropolitana, que concentra 599 casos entre enero y agosto de 2026, según datos de la plataforma SíSeVe, del Ministerio de Educación. Esta cifra representa casi el 30% del total nacional de 2.059 denuncias registradas en el período y triplica ampliamente al segundo lugar del listado.

En segundo lugar se ubica Piura, con 135 reportes, seguida por Arequipa, con 110 casos, y Junín, con 109. Completan el grupo de regiones con mayor incidencia La Libertad (94 casos), Áncash (89) y Cusco (82). Estas siete regiones concentran más de la mitad de las denuncias presentadas a nivel nacional.

PUBLICIDAD

En el otro extremo de la tabla se encuentran las regiones con menor cantidad de reportes. Huancavelica registra apenas nueve casos, la cifra más baja del país, seguida por Apurímac, con 16, y Tumbes, con 17. También presentan bajos niveles de denuncias Moquegua (18), Pasco (19) y Madre de Dios (21).

Otras regiones con población numerosa, como Lima Provincias (78 casos), Callao (63) y Ica (59), también figuran entre las que registran un volumen considerable de reportes durante el período analizado.

Canales de ayuda

Dirección del colegio y Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) La familia puede presentar un reclamo por escrito ante la dirección del plantel y exigir que se active el protocolo de atención y protección para la estudiante.

PUBLICIDAD

SíseVe del Ministerio de Educación Permite reportar casos de violencia física, psicológica, sexual, acoso y ciberacoso dentro o fuera del colegio.

Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Ofrece orientación, contención emocional e información ante casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Es gratuita y funciona las 24 horas.