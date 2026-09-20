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A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid HOY en Perú: partido por derbi de la fecha 7 de LaLiga 2026-27

El primer derbi de España se disputará en el Riyadh Air Metropolitano, fortín de unos ‘colchoneros’ que vienen lanzados al enlazar dos triunfos sin conceder goles. Al frente estará una entidad ‘blanca’ preparada para su más grande desafío del arranque del curso

Real Madrid se enfrenta a Atlético Madrid por la novena fecha de LaLiga 2025/26. - Crédito: EFE
Real Madrid se enfrenta a Atlético Madrid por la novena fecha de LaLiga 2025/26. - Crédito: EFE
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Real Madrid asume el rol de visitante en el primer derbi de la capital de la temporada. Hoy, domingo 20 de septiembre, visitará el estadio Riyadh Air Metropolitano para desafiar a Atlético Madrid, en el marco de la séptima fecha de LaLiga 2026/27. Aquel que se quede con la victoria, despegará en la parte alta de la clasificación, persiguiendo a un atronador Barcelona.

Así llega Real Madrid al derbi de LaLiga 2026/27

Real Madrid llega lanzado al derbi de la capital, luego de haber concatenado dos victorias ligueras. En la fecha pasada, con demasiado suspenso, se sacó de encima a Elche —de la mano de un rendimiento pletórico de Carlos Espí entrando desde el banquillo— y con anterioridad hizo lo propio frente a Rayo Vallecano no sin atravesar dificultades.

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Con un partido menos, la disciplina madridista se ubica en la segunda plaza de la clasificación de LaLiga 2026/27 por detrás del Barcelona, que avanza a un ritmo atronador aplastando a cualquier se ponga a su delante. El objetivo inmediato es que los de José Mourinho triunfen en el Riyadh Air Metropolitano para no perderle el paso a los líderes.

Real Madrid llega en una muy buena dinámica al derbi de la capital. - Crédito: AFP
Real Madrid llega en una muy buena dinámica al derbi de la capital. - Crédito: AFP

Así llega Atlético Madrid al derbi de LaLiga 2026/27

Después de unos tropiezos consecutivos entre LaLiga y la Champions League, Atlético Madrid ha logrado levantarse inmediatamente saldando goleadas de mucho respeto contra Real Sociedad y Osasuna. Lo mejor, eso sí, es que en 180° minutos no ha recibido goles, demostrando una solvencia defensiva enorme.

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De momento, la configuración de Diego Simeone aparece anclada en la cuarta casilla de la tabla de posiciones. La idea es hacer respetar el fortín con un fútbol agresivo, exigir al máximo a su oponente y encajarle un gran golpe que suponga su caída. Julián Álvarez, entretanto, sigue siendo una incógnita como inicialista.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, comparece en rueda de prensa previa al enfrentamiento contra el Real Madrid. El técnico responde a las preguntas de los medios de comunicación en la sala de prensa del club, ante un panel publicitario con patrocinios oficiales y pantallas informativas con datos de LaLiga EA Sports.

A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid por la fecha 7 de LaLiga 2026/27

El cotejo arrancará a las 16:15 horas de España y a las 09:15 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 08:15 horas de México; a las 09:15 horas de Estados Unidos, Colombia y Ecuador; a las 10:15 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 11:15 horas de Chile, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay.

Real Madrid visita a Atlético de Madrid por la séptima fecha de LaLiga 2026/27.
Real Madrid visita a Atlético de Madrid por la séptima fecha de LaLiga 2026/27. Crédito: Agencias

Canal TV del Real Madrid vs Atlético Madrid por la fecha 7 de LaLiga 2026/27

El derbi de la capital estará disponible en Perú y otros países de Latinoamérica a través de ESPN y Disney Plus. En México, entretanto, la transmisión correrá por cuenta de Sky Sports, y en España estará a cargo de Movistar+.

Árbitro del Real Madrid vs Atlético Madrid por la fecha 7 de LaLiga 2026/27

Miguel Ángel Ortiz es el silbante elegido para impartir justicia en el derbi de la capital de España. Por primera vez arbitrará al Real Madrid, aunque ya lo hizo antes con el Atlético Madrid. Lleva siete temporadas ininterrumpidas en LaLiga. Con 41 años, llevará las riendas del partido más importante de su trayectoria.

Alineaciones probables del Real Madrid vs Atlético Madrid por la fecha 7 de LaLiga 2026/27

- Real Madrid: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Dean Huijsen, Ibrahima Konate, Marc Cucurella; Federico Valverde, Bernardo Silva; Arda Güler, Jude Bellingham, Vinícius; Kylian Mbappé.

- Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Cristian Romero, Robin Le Normand, Grimaldo; Lee Kang-in, Johnny Cardoso, Koke, Ademola Lookman; Jonathan David, Alex Baena.

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