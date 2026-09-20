Dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid HOY en Perú: canal tv online del derbi madrileño por LaLiga 2026-27

Real Madrid visita a Atlético de Madrid por la séptima fecha de LaLiga 2026/27. Crédito: Agencias

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El Real Madrid y el Atlético de Madrid se preparan para protagonizar uno de los partidos más esperados de la séptima jornada de LaLiga 2026/27. El derbi madrileño se disputará hoy, domingo 20 de septiembre, en el Riyadh Air Metropolitano, donde ambos equipos buscarán quedarse con tres puntos importantes en la pelea por los primeros lugares del campeonato.

El encuentro tendrá como atractivo adicional el reencuentro entre Diego Simeone y José Mourinho, quienes volverán a enfrentarse en los banquillos más de una década después. El partido está programado para las 9:15 horas de Perú, mientras que en España comenzará a las 16:15 horas. Los aficionados en Perú podrán seguir el esperado duelo por televisión y streaming.

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Dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid por LaLiga 2026-27

El enfrentamiento entre Real Madrid y Atlético de Madrid podrá verse EN VIVO en Perú a través de ESPN, señal que tiene los derechos de transmisión de LaLiga en territorio peruano. Asimismo, el partido estará disponible vía streaming mediante Disney+, por lo que los usuarios que cuenten con el servicio podrán seguir el encuentro desde dispositivos móviles, computadoras, tablets o televisores compatibles.

En territorio nacional, ESPN puede encontrarse en diferentes operadores de televisión de paga, mientras que Disney+ ofrece la alternativa digital para seguir el partido por internet mediante el Plan Premium, con una suscripción.

El derbi madrileño por LaLiga estará disponible por ESPN Y Disney Plus. Crédito: ESPN

¿Cómo llega el Real Madrid al derbi?

El conjunto dirigido por José Mourinho llega al Metropolitano con 15 puntos de 18 posibles, producto de cinco victorias y una derrota en sus seis primeras jornadas de LaLiga. Su único tropiezo fue el 1-0 sufrido ante Real Betis en Sevilla.

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El cuadro ‘merengue’ llega, además, con dos triunfos consecutivos en el torneo. Primero derrotó 4-1 al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu y luego venció 3-2 al Elche en el estadio Martínez Valero. Frente al conjunto ilicitano, el Madrid llegó a ponerse 2-0 arriba, recibió el empate en el segundo tiempo y terminó consiguiendo la victoria en los minutos finales gracias al gol de Carlos Espí.

Con ese registro, el Real Madrid ocupa una de las primeras posiciones del campeonato y afrontará su primera gran prueba ante un rival directo en la parte alta de la tabla. Kylian Mbappé, Vinícius Jr. y Jude Bellingham aparecen nuevamente entre las principales armas ofensivas del equipo de Mourinho.

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¿Cómo llega el Atlético Madrid?

El Atlético Madrid suma 13 puntos antes del derbi y llega después de recuperar buenas sensaciones en sus dos últimos compromisos ligueros. El equipo de Diego Simeone venció 3-0 a la Real Sociedad y posteriormente goleó 4-0 a Osasuna en el Riyadh Air Metropolitano.

La goleada ante Osasuna fue especialmente importante para el cuadro ‘colchonero’, que consiguió imponerse con goles de Jonathan David, Kang-in Lee, Robin Le Normand y Álex Baena. Con este resultado, llegó a 13 unidades y se ubicó cuarto en la clasificación antes de recibir al Real Madrid.

Sin embargo, el conjunto de Simeone ya dejó puntos en el camino durante este inicio de campeonato. Empató 2-2 como local frente al Villarreal y sufrió una derrota por 3-0 ante el Athletic Club en San Mamés. Por ello, el derbi representa una oportunidad para acercarse al líderato y recortar la diferencia de dos puntos que actualmente existe con el Real Madrid.

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Real Madrid y Atlético de Madrid vuelven a encontrarse en el Metropolitano. Crédito: REUTERS/Violeta Santos Moura

¿Cuál fue el último derbi en el Metropolitano?

El antecedente más reciente entre ambos equipos en el Riyadh Air Metropolitano terminó con una contundente victoria del Atlético Madrid por 5-2, el 27 de septiembre de 2025, por la séptima jornada de LaLiga 2025/26.

El conjunto de Simeone tuvo una actuación dominante y marcó por intermedio de Robin Le Normand, Alexander Sørloth, Antoine Griezmann y un doblete de Julián Álvarez. El Real Madrid descontó con Kylian Mbappé y Arda Güler, pero no pudo evitar una de sus derrotas más abultadas en los últimos derbis madrileños. El propio Atlético recordó este antecedente en la previa del nuevo enfrentamiento.

El último enfrentamiento entre ambos clubes, sin embargo, se produjo en marzo de 2026 en el Santiago Bernabéu y terminó con triunfo del Real Madrid por 3-2. Por ello, el duelo de este domingo será el primero de la temporada que se dispute en territorio ‘colchonero’.

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