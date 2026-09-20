Perú Deportes

Dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid HOY en Perú: canal tv online del derbi madrileño por LaLiga 2026-27

El derbi madrileño se disputará este domingo 20 de septiembre en el Riyadh Air Metropolitano. Conoce todos los detalles para sintonizar este partidazo desde territorio peruano

Real Madrid visita a Atlético de Madrid por la séptima fecha de LaLiga 2026/27.
Real Madrid visita a Atlético de Madrid por la séptima fecha de LaLiga 2026/27. Crédito: Agencias
Guardar

El Real Madrid y el Atlético de Madrid se preparan para protagonizar uno de los partidos más esperados de la séptima jornada de LaLiga 2026/27. El derbi madrileño se disputará hoy, domingo 20 de septiembre, en el Riyadh Air Metropolitano, donde ambos equipos buscarán quedarse con tres puntos importantes en la pelea por los primeros lugares del campeonato.

El encuentro tendrá como atractivo adicional el reencuentro entre Diego Simeone y José Mourinho, quienes volverán a enfrentarse en los banquillos más de una década después. El partido está programado para las 9:15 horas de Perú, mientras que en España comenzará a las 16:15 horas. Los aficionados en Perú podrán seguir el esperado duelo por televisión y streaming.

PUBLICIDAD

Dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid por LaLiga 2026-27

El enfrentamiento entre Real Madrid y Atlético de Madrid podrá verse EN VIVO en Perú a través de ESPN, señal que tiene los derechos de transmisión de LaLiga en territorio peruano. Asimismo, el partido estará disponible vía streaming mediante Disney+, por lo que los usuarios que cuenten con el servicio podrán seguir el encuentro desde dispositivos móviles, computadoras, tablets o televisores compatibles.

En territorio nacional, ESPN puede encontrarse en diferentes operadores de televisión de paga, mientras que Disney+ ofrece la alternativa digital para seguir el partido por internet mediante el Plan Premium, con una suscripción.

El derbi madrileño por LaLiga estará disponible por ESPN Y Disney Plus.
El derbi madrileño por LaLiga estará disponible por ESPN Y Disney Plus. Crédito: ESPN

¿Cómo llega el Real Madrid al derbi?

El conjunto dirigido por José Mourinho llega al Metropolitano con 15 puntos de 18 posibles, producto de cinco victorias y una derrota en sus seis primeras jornadas de LaLiga. Su único tropiezo fue el 1-0 sufrido ante Real Betis en Sevilla.

PUBLICIDAD

El cuadro ‘merengue’ llega, además, con dos triunfos consecutivos en el torneo. Primero derrotó 4-1 al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu y luego venció 3-2 al Elche en el estadio Martínez Valero. Frente al conjunto ilicitano, el Madrid llegó a ponerse 2-0 arriba, recibió el empate en el segundo tiempo y terminó consiguiendo la victoria en los minutos finales gracias al gol de Carlos Espí.

Con ese registro, el Real Madrid ocupa una de las primeras posiciones del campeonato y afrontará su primera gran prueba ante un rival directo en la parte alta de la tabla. Kylian Mbappé, Vinícius Jr. y Jude Bellingham aparecen nuevamente entre las principales armas ofensivas del equipo de Mourinho.

¿Cómo llega el Atlético Madrid?

El Atlético Madrid suma 13 puntos antes del derbi y llega después de recuperar buenas sensaciones en sus dos últimos compromisos ligueros. El equipo de Diego Simeone venció 3-0 a la Real Sociedad y posteriormente goleó 4-0 a Osasuna en el Riyadh Air Metropolitano.

La goleada ante Osasuna fue especialmente importante para el cuadro ‘colchonero’, que consiguió imponerse con goles de Jonathan David, Kang-in Lee, Robin Le Normand y Álex Baena. Con este resultado, llegó a 13 unidades y se ubicó cuarto en la clasificación antes de recibir al Real Madrid.

Sin embargo, el conjunto de Simeone ya dejó puntos en el camino durante este inicio de campeonato. Empató 2-2 como local frente al Villarreal y sufrió una derrota por 3-0 ante el Athletic Club en San Mamés. Por ello, el derbi representa una oportunidad para acercarse al líderato y recortar la diferencia de dos puntos que actualmente existe con el Real Madrid.

Real Madrid y Atlético de Madrid vuelven a encontrarse en el Metropolitano. Crédito: REUTERS/Violeta Santos Moura
Real Madrid y Atlético de Madrid vuelven a encontrarse en el Metropolitano. Crédito: REUTERS/Violeta Santos Moura

¿Cuál fue el último derbi en el Metropolitano?

El antecedente más reciente entre ambos equipos en el Riyadh Air Metropolitano terminó con una contundente victoria del Atlético Madrid por 5-2, el 27 de septiembre de 2025, por la séptima jornada de LaLiga 2025/26.

El conjunto de Simeone tuvo una actuación dominante y marcó por intermedio de Robin Le Normand, Alexander Sørloth, Antoine Griezmann y un doblete de Julián Álvarez. El Real Madrid descontó con Kylian Mbappé y Arda Güler, pero no pudo evitar una de sus derrotas más abultadas en los últimos derbis madrileños. El propio Atlético recordó este antecedente en la previa del nuevo enfrentamiento.

El último enfrentamiento entre ambos clubes, sin embargo, se produjo en marzo de 2026 en el Santiago Bernabéu y terminó con triunfo del Real Madrid por 3-2. Por ello, el duelo de este domingo será el primero de la temporada que se dispute en territorio ‘colchonero’.

Temas Relacionados

Real MadridAtlético MadridLaLigaperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid HOY en Perú: partido por derbi de la fecha 7 de LaLiga 2026-27

El primer derbi de España se disputará en el Riyadh Air Metropolitano, fortín de unos ‘colchoneros’ que vienen lanzados al enlazar dos triunfos sin conceder goles. Al frente estará una entidad ‘blanca’ preparada para su más grande desafío del arranque del curso

A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid HOY en Perú: partido por derbi de la fecha 7 de LaLiga 2026-27

Ángelo Caro se cuelga la medalla de oro en skateboarding y así va el Team Perú en los Juegos Suramericanos 2026

El deportista peruano logró una marca de 260.01 puntos y se impuso al representante brasileño Farías y al argentino Iglesias

Ángelo Caro se cuelga la medalla de oro en skateboarding y así va el Team Perú en los Juegos Suramericanos 2026

Sport Boys vs Melgar 1-1: goles y resumen del empate en Arequipa por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Si bien el punto no era lo esperado, el resultado les permite a ambos equipos seguir en la lucha por los primeros lugares del segundo torneo del año. Y ahora se viene la para por fecha FIFA

Sport Boys vs Melgar 1-1: goles y resumen del empate en Arequipa por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Perú venció 3-2 a Paraguay y clasificó a los ‘Qualifiers’ de la Copa Davis: resumen de la intensa serie en Lima

Juan Pablo Varillas consiguió el punto decisivo ante Hernando Escurra y permitió que el equipo nacional cerrara la serie con una victoria ajustada

Perú venció 3-2 a Paraguay y clasificó a los ‘Qualifiers’ de la Copa Davis: resumen de la intensa serie en Lima

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos durante la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Alianza Lima venció a ADT el viernes 18. Hoy, sábado 19 de setiembre, Sporting Cristal superó a Atlético Grau; mientras que Universitario fue goleado por Deportivo Garcilaso en el Cusco

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos durante la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

MIMP rechaza que Milagros Leiva haya revelado nombre de víctima de agresión sexual en Liceo Naval: ¿Qué sanciones podría recibir?

MIMP rechaza que Milagros Leiva haya revelado nombre de víctima de agresión sexual en Liceo Naval: ¿Qué sanciones podría recibir?

Luis Galarreta asumirá la Presidencia de Perú durante el viaje de Keiko Fujimori a EE. UU.

¿Podría recibir una condena de prisión quien revele la identidad de una víctima de violación sexual?

Lista de candidatos a la alcaldía del Callao en las Elecciones municipales 2026: conoce quiénes son y los partidos por los cuales postulan

Candidatos a la alcaldía de Puente Piedra en las Elecciones municipales 2026: Lista completa y partidos por el que postulan

ENTRETENIMIENTO

Marina Gold muestra pruebas de como sufría hostigamiento por alumnas del Liceo Naval Almirante Guise

Marina Gold muestra pruebas de como sufría hostigamiento por alumnas del Liceo Naval Almirante Guise

Brando Gallesi, Cristorata y Shaggy son acusados de burlarse de víctima de presunto abuso sexual de Liceo Naval

Mario Cortijo y su duro testimonio sobre el bullying tras caso en Liceo Naval: “Soy un sobreviviente de violencia física, psicológica y sexual”

Perú avanza a la final del ‘Mundial de Comidas’ de Ibai Llanos y enfrentará a Venezuela, que busca la revancha

Tomás Suárez-Vértiz presenta “Dejarlo Todo”: la canción con la que busca abrirse paso más allá del legado de Pedro Suárez-Vértiz

DEPORTES

A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid HOY en Perú: partido por derbi de la fecha 7 de LaLiga 2026-27

A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid HOY en Perú: partido por derbi de la fecha 7 de LaLiga 2026-27

Ángelo Caro se cuelga la medalla de oro en skateboarding y así va el Team Perú en los Juegos Suramericanos 2026

Sport Boys vs Melgar 1-1: goles y resumen del empate en Arequipa por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Perú venció 3-2 a Paraguay y clasificó a los ‘Qualifiers’ de la Copa Davis: resumen de la intensa serie en Lima

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos durante la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada