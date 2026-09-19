Así va la intención de voto en algunos distritos de Lima Metropolitana rumbo a las Elecciones Municipales 2026

La medición recoge la intención de voto para las alcaldías distritales y para la Municipalidad Metropolitana de Lima - Créditos: Andina.

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La intención de voto para las Elecciones Regiones y Municipales 2026 muestra diferencias entre los distritos de Lima, según una encuesta de CPI publicada por RPP. El estudio recoge las preferencias de los electores para las respectivas alcaldías distritales en jurisdicciones como Cieneguilla, Comas, Los Olivos, San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Anita y Santiago de Surco.

El sondeo también mide las preferencias por la alcaldía de Lima Metropolitana entre los ciudadanos de estas jurisdicciones. Los resultados muestran las diferencias entre cada zona y permiten conocer el respaldo registrado por los postulantes, así como el porcentaje de electores que todavía no define su decisión y aquellos que optarían por el voto blanco o viciado.

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Cieneguilla

William Ronald Salazar Mateo (Renovación Popular): 26.4 %.

Edwin Subileti Areche (Somos Perú): 20.8 %.

Ortensia La Torre Cervantes (Podemos Perú): 20.5 %.

Ermelinda Lanazca Baltazar (Frepap): 4.5 %.

Wilber Ancco Mamani (Alianza para el Progreso): 0.9 %.

Indecisos: 24.6 %.

Blanco o viciado: 2.3 %.

Intención de voto para alcalde de Lima Metropolitana en Cieneguilla:

Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 23.4 %.

Daniel Urresti (Podemos Perú): 19.4 %.

Carlos Bruce (Somos Perú): 10.4 %.

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras): 10.3 %.

Francis Allison (Avanza País): 8.4 %.

Susel Paredes (Ahora Nación): 3.8 %.

Samuel Daza (Fuerza Popular): 1.3 %.

Alberto Tejada (Acción Popular): 1.0 %.

Oswaldo Vargas (Juntos por el Perú): 0.8 %.

Indecisos: 18.3 %.

Blanco o viciado: 2.7 %.

En Cieneguilla, William Ronald Salazar Mateo concentra 26,4 %, seguido por Edwin Subileti Areche con 20,8 % y Ortensia La Torre Cervantes con 20,5 % - Créditos: Andina.

Comas

Carmen Mónica Acuña Jara (Podemos Perú): 15.8 %.

Raúl Díaz Pérez (Avanza País): 15.2 %.

Jean Pool Granados Lazo (Renovación Popular): 10.4 %.

Samuel Horacio Guerrero Castillo (Fuerza Popular): 3.9 %.

Pierre Orlando Apian Castillo (Acción Popular): 3.5 %.

Roxana Marylia Ari Acuña (Alianza para el Progreso): 2.8 %.

Ana Yuriko Niño de Guzmán Tengan (Somos Perú): 2.4 %.

César Augusto Cosiche Tenorio (Ahora Nación): 1.4 %.

Juan Carlos Condori Chávez (PTE Perú Comunidad Política Inka Perú): 0.9 %.

Josmell Max Peralta Peña (Partido Morado): 0.9 %.

Indecisos: 35.2 %.

Blanco o viciado: 4.8 %.

Intención de voto para alcalde de Lima Metropolitana en Comas:

Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 31.0 %.

Francis Allison (Avanza País): 13.7 %.

Daniel Urresti (Podemos Perú): 11.5 %.

Carlos Bruce (Somos Perú): 9.3 %.

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras): 8.4 %.

Susel Paredes (Ahora Nación): 5.2 %.

Indecisos: 10.5 %.

Blanco o viciado: 4.8 %.

Los Olivos

Felipe Castillo Alfaro (Avanza País): 29.5 %.

Luis Milla (Renovación Popular): 15.7 %.

Felipe Castillo Oliva (Podemos Perú): 13.6 %.

Erick Melchor (Somos Perú): 9.5 %.

Heidelber Suyón (Juntos por el Perú): 3.9 %.

Indecisos: 16.3 %.

Blanco o viciado: 4.8 %.

Intención de voto para alcalde de Lima Metropolitana en Los Olivos:

Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 33.2 %.

Francis Allison (Avanza País): 14.5 %.

Carlos Bruce (Somos Perú): 10.3 %.

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras): 9.9 %.

Daniel Urresti (Podemos Perú): 8.0 %.

Susel Paredes (Ahora Nación): 4.7 %.

Samuel Daza (Fuerza Popular): 2.0 %.

Alberto Tejada (Acción Popular): 1.4 %.

Oswaldo Vargas (Juntos por el Perú): 1.4 %.

Indecisos: 12.3 %.

Blanco o viciado: 1.6 %.

En Los Olivos, Felipe Castillo Alfaro lidera las preferencias con 29,5 %, seguido por Luis Milla con 15,7 % - Créditos: Andina.

San Isidro

Javier Eduardo Paino Scarpati (Renovación Popular): 28.0 %.

Javier Eduardo Paino Scarpati (Somos Perú): 19.8 %.

Víctor Hugo Bazán Pastor (Somos Perú): 19.8 %.

César Augusto Combina Salvatierra (Avanza País): 11.5 %.

Carlomagno Chacón Gómez (Acción Popular): 6.2 %.

César Enrique Stuart Alvarado (Partido Popular Cristiano): 4.5 %.

Charles Adrián Zapata Vega (Podemos Perú): 2.1 %.

Zuleika Vannessa Benel Zevallos (Alianza para el Progreso): 1.6 %.

Blanco o viciado: 23.5 %.

Intención de voto para alcalde de Lima Metropolitana en San Isidro:

Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 47.8 %.

Carlos Bruce (Somos Perú): 26.7 %.

Francis Allison (Avanza País): 5.1 %.

Alberto Tejada (Acción Popular): 4.3 %.

Susel Paredes (Ahora Nación): 3.5 %.

Samuel Daza (Fuerza Popular): 1.7 %.

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras): 1.8 %.

Oswaldo Vargas (Juntos por el Perú): 0.8 %.

Daniel Urresti (Podemos Perú): 0.5 %.

Indecisos: 5.8 %.

San Juan de Lurigancho

Jesús Maldonado (Somos Perú): 50.6 %.

Juan Navarro (Alianza para el Progreso): 8.4 %.

Héctor Alejandro (Avanza País): 7.1 %.

José “Pepe” Luna (Podemos Perú): 6.9 %.

Américo Zegarra (Renovación Popular): sin porcentaje consignado.

Gino Blanco (Acción Popular): sin porcentaje consignado.

Indecisos: 19.4 %.

Blanco o viciado: 4.9 %.

Intención de voto para alcalde de Lima Metropolitana en San Juan de Lurigancho:

Rafael López Aliaga: 25.4 %.

Carlos Bruce: 14.4 %.

Daniel Urresti: 14.4 %.

Ricardo Belmont: 9.8 %.

Francis Allison: 8.7 %.

Susel Paredes: 5.5 %.

Samuel Daza: 3.2 %.

Indecisos: 13.4 %.

En San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado lidera la intención de voto para la alcaldía distrital con 50,6 %, seguido por Juan Navarro con 8,4 % - Créditos: Andina.

San Juan de Miraflores

Luis Dante Mendieta (Alianza para el Progreso): 29.3 %.

Mabel Karina Leandro (Renovación Popular): 17.9 %.

Eloy Chávez Hernández (Somos Perú): 12.1 %.

Martín Palomino Córdova (Podemos Perú): 11.6 %.

Javier Frías Reymundo (Partido Cívico Obras): 2.6 %.

Indecisos: 13.7 %.

Blanco o viciado: 9.6 %.

Intención de voto para alcalde de Lima Metropolitana en San Juan de Miraflores:

Rafael López Aliaga: 24.5 %.

Carlos Bruce: 12.5 %.

Daniel Urresti: 12.5 %.

Ricardo Belmont: 10.9 %.

Francis Allison: 8.4 %.

Susel Paredes: 7.9 %.

Alberto Tejada: 5.2 %.

Samuel Daza: 2.8 %.

Oswaldo Vargas: 0.5 %.

Indecisos: 11.1 %.

Blanco o viciado: 3.6 %.

San Martín de Porres

Peter Omar Jaime Cori (Renovación Popular): 16.2 %.

Luis Paul Cárdenas Sánchez (Somos Perú): 12.5 %.

Julio Abraham Chávez Chiong (Acción Popular): 8.0 %.

Adolfo Israel Mattos Piaggio (Avanza País): 7.9 %.

Alan Rudy Vásquez Dávila (País para Todos): 3.4 %.

Aquiles Cirilo Collasos (Ahora Nación): 2.9 %.

Enrique Amador Escalante Carpio (Perú Libre): 1.4 %.

Carlos Alberto Albujar Corazón (Perú Libre): 1.4 %.

Carlos Alberto Albujar Corazón (Partido Democrático Verde): 1.1 %.

Jiuliana Herrera (Sí Creo): 1.1 %.

Indecisos: 32.9 %.

Intención de voto para alcalde de Lima Metropolitana en San Martín de Porres:

Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 35.8 %.

Francis Allison (Avanza País): 11.4 %.

Carlos Bruce (Somos Perú): 10.6 %.

Daniel Urresti (Podemos Perú): 8.2 %.

Susel Paredes (Ahora Nación): 6.3 %.

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras): 5.8 %.

Samuel Daza (Fuerza Popular): 4.2 %.

Alberto Tejada (Acción Popular): 2.6 %.

Oswaldo Vargas (Juntos por el Perú): 1.6 %.

Indecisos: 10.6 %.

Blanco o viciado: 2.9 %.

San Miguel

Eduardo Bless (Avanza País): 30.3 %.

Marcos Cabrera (Renovación Popular): 25.9 %.

Carolina Mannucci (Somos Perú): 10.5 %.

Juan José Guevara (Acción Popular): 7.0 %.

Jorge Luis Moreno (Perú Moderno): 4.6 %.

Michael Paredes (Partido del Buen Gobierno): 4.3 %.

Roberto Martínez (Progresemos): 3.1 %.

Blanco o viciado: 12.1 %.

Intención de voto para alcalde de Lima Metropolitana en San Miguel:

Rafael López Aliaga: 31.1 %.

Francis Allison: 25.8 %.

Carlos Bruce: 14.6 %.

Ricardo Belmont: 5.4 %.

Daniel Urresti: 4.0 %.

Susel Paredes: 3.2 %.

Alberto Tejada: 2.9 %.

Samuel Daza: 2.0 %.

Santa Anita

Leonor Chumibimune (Podemos Perú): 25.2 %.

Eduardo Rimachi (Avanza País): 22.9 %.

Antero Pickmans (Renovación Popular): 13.2 %.

José Nole (Somos Perú): 10.9 %.

Manuel Mamani (Perú Primero): 3.8 %.

Ingrid Alcarraz (Juntos por el Perú): 3.3 %.

José Horna (Frente de la Esperanza 2021): 2.0 %.

Maribel Albornoz (Partido Cívico Obras): 1.6 %.

Indecisos: 14.5 %.

Blanco o viciado: 2.6 %.

Intención de voto para alcalde de Lima Metropolitana en Santa Anita:

Rafael López Aliaga: 36.6 %.

Ricardo Belmont: 12.5 %.

Francis Allison: 12.1 %.

Daniel Urresti: 10.5 %.

Carlos Bruce: 8.4 %.

Susel Paredes: 6.4 %.

Samuel Daza: 1.7 %.

Alberto Tejada: 1.1 %.

Oswaldo Vargas: 0.4 %.

Indecisos: 9.5 %.

Blanco o viciado: 0.8 %.

Santiago de Surco

Arturo Miguel Guillermo Bobbio Carranza (Somos Perú): 35.9 %.

Juan Alejandro Palma Aurazo (Renovación Popular): 29.3 %.

Omar David Montoro Castro (Avanza País): 3.7 %.

Oscar Mario Aco Miranda (Progresemos): 1.3 %.

José Manuel Fernández Chávez (Ahora Nación): 1.1 %.

Indecisos: 22.7 %.

Blanco o viciado: 2.3 %.

Intención de voto para alcalde de Lima Metropolitana en Santiago de Surco:

Carlos Bruce: 40.0 %.

Rafael López Aliaga: 39.1 %.

Francis Allison: 4.3 %.

Susel Paredes: 2.4 %.

Daniel Urresti: 2.2 %.

Ricardo Belmont: 2.1 %.

Samuel Daza: 2.0 %.

Indecisos: 3.6 %.