“Lo que ocurre en el bus queda en el bus”: el código de silencio que los agresores impusieron a la víctima del Liceo Naval

El programa 'Ocurre Ahora' revela en exclusiva el testimonio de la víctima de agresión sexual en el Liceo Naval Almirante Guise. Un estudiante de 15 años narra los aterradores momentos que vivió al ser atacado por diez de sus compañeros en un bus escolar. | ATV

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La investigación por la agresión sexual contra un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, continúa con la recopilación de testimonios de los menores que estuvieron en el bus durante el traslado de regreso al colegio. Un reporte del programa Ocurre Ahora, de ATV, difundió nuevos detalles de las declaraciones que forman parte de la investigación fiscal.

De acuerdo con el informe televisivo, el expediente contiene el testimonio del adolescente agraviado y las versiones de los menores investigados. Entre los elementos que deberán ser contrastados por el Ministerio Público aparece una frase que habría sido utilizada en relación con lo ocurrido dentro del vehículo: “Lo que ocurre en el bus queda en el bus”.

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Declaraciones de la víctima y victimarios

El adolescente agraviado declaró ante la Fiscalía que los hechos ocurrieron cuando los estudiantes regresaban de una actividad deportiva. El trayecto habría tomado entre 20 y 30 minutos y el menor se encontraba sentado en la parte posterior del bus.

En su testimonio, habría relatado que escuchó a algunos compañeros conversar previamente sobre lo que pretendían hacer. Cuando comenzó el ataque, intentó defenderse, pero posteriormente habría sido reducido por otros estudiantes.

El testimonio del menor forma parte de las diligencias fiscales y, debido a que se trata de un adolescente, las autoridades mantienen reserva sobre su identidad y otros datos que permitan identificarlo.

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“Lo que ocurre en el bus queda en el bus”. La frase fue destacada por el programa al presentar los detalles del expediente fiscal. Según el reporte, la expresión habría sido utilizada entre los estudiantes con la intención de que lo ocurrido dentro del vehículo no fuera contado a otras personas.

Otro de los detalles difundidos está relacionado con un objeto que habría estado dentro del vehículo y el cual habría sido utilizado durante el ataque denunciado.

Durante su declaración, el adolescente habría relatado que años atrás ocurrió un episodio similar en el que también habrían participado algunos de sus compañeros.

El menor habría señalado que en aquella oportunidad logró defenderse y evitar que el episodio llegara a concretarse. También habría mencionado insultos de carácter racista atribuidos por su color de piel.

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Las declaraciones de los demás estudiantes también forman parte del expediente. Según el reporte televisivo, las versiones presentan coincidencias en algunos puntos, pero también diferencias sobre lo que ocurrió dentro del bus.

Poder Judicial ordena internamiento de seis menores acusados

El Tercer Juzgado de Familia de Lima ordenó la noche del viernes cuatro meses de internamiento preventivo para seis de los diez adolescentes inicialmente retenidos por el caso del Liceo Naval Almirante Guise. La medida fue solicitada por la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro y los seis menores fueron trasladados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita. El Poder Judicial precisó que los cuatro meses corresponden al plazo máximo establecido por ley.

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Los otros cuatro adolescentes fueron liberados luego de cumplirse el plazo de 48 horas de retención policial y no fueron incluidos en el pedido de internamiento preventivo presentado por la Fiscalía. Su liberación no implica el cierre de las diligencias respecto de ellos, pues la investigación continúa para determinar individualmente la participación que habría tenido cada menor en los hechos denunciados. La medida de internamiento dictada contra los seis restantes es preventiva y no constituye una sentencia ni una declaración de responsabilidad.