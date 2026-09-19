Abogado de la víctima del Liceo Naval pide 8 años de internamiento contra acusados: “Serían 35 años si fueran adultos”

Solo seis adolescente fueron trasladados al juzgado de familia, mientras que cuatro de sus compañeros fueron liberados en la comisaría. (Foto: Poder Judicial)

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El abogado Jorge Petrozzi, defensa legal de la víctima del caso de agresión sexual en el Liceo Naval Almirante Guise, afirmó que espera una condena de ocho años de internamiento para los seis adolescentes acusados de agredir sexualmente a un compañero de 16 años dentro de un bus escolar en San Borja. “Los ocho años de condena, eso es lo que espero, no menos, eso es lo que debería de ocurrir”, declaró en entrevista con Beto a Saber.

El letrado precisó que esa pena constituye el límite máximo que contempla el sistema de responsabilidad penal juvenil peruano para menores infractores. “Que le llamen internamiento, perfecto, porque son menores, pero son ocho años privado de su libertad y eso es lo que esperamos”, explicó.

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Petrozzi contrastó la sanción aplicable a los menores con la que enfrentarían de ser mayores de edad. “Si fueran mayores de edad, les correspondería entre treinta y treinta y cinco años. Después de los treinta y cinco años viene la cadena perpetua. Para que vea usted la gravedad del delito que se ha cometido, si fueran adultos, estarían enfrentando una pena de hasta treinta y cinco años”, sostuvo.

El abogado vinculó ese reclamo punitivo con dos agravantes que, según indicó, identificó en la causa: la participación de un grupo de más de dos personas y la crueldad con la que se ejecutó el ataque. “Han sido más de dos, o sea, en grupo”, señaló, y agregó que el documento del Juzgado de Familia reconoce esas circunstancias como factores que agravan la responsabilidad de los acusados.

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Agentes de la policía custodian a varios jóvenes encapuchados durante una intervención en las instalaciones del Liceo Naval Almirante Guise. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Petrozzi sostuvo que la pena de ocho años responde a la necesidad de fijar un precedente disuasivo frente a hechos similares en el ámbito escolar, y no a un afán punitivo personal. “Tiene que ser una sanción ejemplificadora. En otras palabras, que al que se le vuelva a ocurrir hacer una gracia como esta, le quede bien claro que se puede ir ocho años preso”, afirmó.

El abogado aclaró, además, que su reclamo no busca un trato vejatorio hacia los acusados durante su eventual reclusión. “No me satisface el drama humano, ni el de mi cliente ni el de las otras personas. Pero sí quiero justicia, porque eso es lo que la familia me ha pedido”, sostuvo.

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Los plazos

Jorge Petrozzi advirtió sobre un riesgo concreto para que su pretensión se concrete, vinculado a los plazos de la investigación preparatoria, que puede extenderse entre sesenta y noventa días, ampliables en caso de declararse proceso complejo. “Si se toman todo ese tiempo para la investigación preparatoria, el día que venza ese plazo, ya se va a haber vencido también el plazo de los cuatro meses de internamiento”, explicó, en referencia a la medida cautelar solicitada por la fiscalía contra los seis menores.

Por ese motivo, pidió una actuación más veloz del Ministerio Público para llegar a juicio antes de ese vencimiento. “Como las evidencias son abrumadoras, el fiscal no tiene por qué tomarse los sesenta o los noventa días. El fiscal puede tomarse dos o tres semanas bien trabajadas y decir, nos vamos a juicio”, planteó. Estimó además que, con una gestión judicial ágil, sería posible llegar a una sentencia dentro del plazo de internamiento preventivo. “Si realmente quieren trabajar bien, yo creo que en cuatro meses pueden dictar una condena”, sostuvo.

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