A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en Cusco por fecha 10 del Torneo Clausura de Liga 1 2026. Crédito: Difusión.

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Universitario y Deportivo Garcilaso protagonizarán hoy, sábado 19 de septiembre, un duelo directo por la punta del Torneo Clausura 2026. El cuadro ‘crema’ llega como líder con 20 puntos, mientras que el elenco cusqueño lo sigue con 19 unidades, por lo que una victoria local podría devolverlo al primer puesto.

El encuentro se jugará en Cusco, un escenario que representa una exigencia para Universitario por la altura y el respaldo del público local. Deportivo Garcilaso tendrá la oportunidad de dejar atrás su caída en la fecha anterior y recuperar terreno en la clasificación. La ‘U’, en tanto, intentará prolongar el momento que vive después de imponerse en el clásico ante Alianza Lima.

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El resultado será determinante para los dos equipos. Si Universitario gana, ampliará la distancia sobre uno de sus principales perseguidores. Deportivo Garcilaso, en cambio, superará a los ‘merengues’ si suma los tres puntos en casa.

Universitario visita a Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura 2026

El encuentro entre Universitario y Deportivo Garcilaso se jugará este sábado 19 de septiembre, de acuerdo con la programación oficial de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El escenario será el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, donde el ‘garci’ buscará aprovechar la localía para volver a instalarse en la cima.

El partido está programado para las 18:00 horas de Perú. Colombia y Ecuador tendrán el mismo horario, mientras que Bolivia, Chile y Venezuela podrán seguirlo desde las 19:00 horas. En Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, el inicio está previsto para las 20:00 horas.

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En México y los países de Centroamérica, el choque comenzará a las 17:00 horas. Para España, el inicio será a la 01:00 de la madrugada del domingo 20 de septiembre.

Universitario visita a Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. Crédito: X Universitario.

Dónde ver Universitario vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura 2026

El duelo será transmitido por L1MAX, señal disponible en distintos operadores de televisión por cable y en plataformas digitales por suscripción. Los aficionados también podrán acceder al partido a través de L1 Play, según el servicio contratado.

Asimismo, en Infobae Perú realizaremos la cobertura completa de este importante compromiso. En nuestra página web podrás encontrar la previa, las alineaciones, todos los detalles del partido, las incidencias en vivo, el minuto a minuto, los goles, el resumen y el resultado final del duelo en suelo cusqueño.

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¿Cómo llegan Universitario y Deportivo Garcilaso?

Universitario llega con el envión anímico de haber ganado el clásico en Matute durante la fecha anterior. Alex Valera abrió el marcador para la visita, mientras que Federico Girotti igualó para Alianza Lima en el segundo tiempo.

Cuando el empate parecía definitivo, Lisandro Alzugaray marcó el 2-1 en los descuentos. El atacante argentino aprovechó una equivocación entre el arquero Alejandro Duarte y el defensor Gianfranco Chávez para definir el resultado a favor de los ‘cremas’.

Disfruta de todas las jugadas, las polémicas y los goles del Clásico. Alex Valera abrió el marcador para los visitantes, mientras que Pablo Girotti anotó el gol del empate. Sin embargo, el blooper de Duarte y Chávez le dio el triunfo a los cremas en Matute | L1MAX

El triunfo permitió que la ‘U’ se convierta en líder del Torneo Clausura 2026 y llegue a la décima fecha con la opción de ampliar su ventaja en la clasificación. El plantel de Cúper deberá responder ahora en una plaza que suele representar una dificultad para los equipos visitantes.

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Deportivo Garcilaso, en cambio, buscará recuperarse de inmediato de la derrota por 1-0 ante Sport Boys en el Callao. El cuadro dirigido por Lisandro Greppo había llegado a la novena jornada como puntero, pero el tropiezo permitió que Universitario tomara el primer puesto.

Sport Boys consiguió tres puntos de oro al vencer por la mínima diferencia a Deportivo Garcilaso. Christian Cueva fue el autor del único gol del partido desde los doce pasos, asegurando un triunfo vital para los locales.

¿Cómo quedó el Universitario vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Apertura?

El antecedente entre ambos equipos en el Torneo Apertura 2026 favoreció a Universitario. El cuadro ‘merengue’ goleó 4-1 a Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental, en un partido pendiente correspondiente a la fecha 10.

Alex Valera anotó dos goles en aquel encuentro. Caín Fara y José Rivera completaron la cuenta para Universitario, mientras que Christopher Olivares marcó el descuento del conjunto cusqueño.

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Esta vez, el contexto será distinto. Deportivo Garcilaso jugará en Cusco y buscará una revancha ante Universitario para recuperar el liderato del Torneo Clausura.

El cuadro 'crema' se recuperó de las derrotas y goleó 4-1 a los cusqueños en el Monumental - Crédito: L1MAX.