¿Flores amarillas por el 21 de septiembre? EsSalud advierte sobre el riesgo de dengue ante El Niño

La acumulación de agua en recipientes con flores durante la primavera favorece la reproducción del mosquito transmisor del dengue. (Infobae Perú)

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La tradición de regalar flores amarillas cada 21 de septiembre tendrá este año un componente adicional de prevención sanitaria. EsSalud difundió un mensaje en el que recomienda optar por flores artificiales o arreglos colocados en arena, en lugar de mantenerlas en recipientes con agua, debido al riesgo de que estos puedan convertirse en criaderos del mosquito transmisor del dengue.

La advertencia llega en un momento en que el país se prepara para una temporada de lluvias que podría presentar condiciones superiores a las habituales en varias regiones. El ENFEN mantiene la Alerta de El Niño Costero y estima que existe una alta probabilidad de que el fenómeno alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027. Para los siguientes meses también se proyectan lluvias por encima de lo normal en la costa norte y, durante el verano de 2027, en la costa norte, costa central y la sierra norte occidental.

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En este escenario, la preocupación por el dengue no se limita a los floreros. Las lluvias, el calor y la acumulación de agua pueden generar más lugares donde se reproduzca el Aedes aegypti, mosquito transmisor de la enfermedad. Por ello, las autoridades sanitarias vienen reforzando las medidas de prevención antes del periodo de mayor precipitación.

¿Por qué EsSalud pide tener cuidado con las flores amarillas?

El problema no está en las flores amarillas ni en el hecho de regalarlas. La preocupación está en el agua utilizada para conservar las flores naturales.

Un florero, balde, maceta u otro recipiente que mantenga agua durante varios días puede convertirse en un potencial criadero del Aedes aegypti. Por eso, EsSalud plantea como alternativa utilizar flores artificiales o colocar las flores naturales en arena, evitando que exista agua estancada dentro de la vivienda.

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Un joven entrega un ramo de flores amarillas envuelto en papel a una mujer en un parque iluminado por la luz solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación también ha sido difundida anteriormente por el Ministerio de Salud. En campañas de prevención, el Minsa ha advertido que la mala conservación de las flores amarillas puede generar condiciones para la reproducción del mosquito y ha recomendado utilizar arena húmeda o espuma floral como alternativa al agua.

Por tanto, recibir un ramo este 21 de septiembre no significa que exista un riesgo automático de contraer dengue. El peligro aparece cuando los recipientes utilizados para conservarlo permiten la acumulación de agua y no son limpiados adecuadamente.

Dengue ya suma cerca de 47 mil casos en Perú

La recomendación de EsSalud ocurre además cuando el dengue continúa presente en varias regiones del país.

Hasta la semana epidemiológica 33 de 2026, Perú acumulaba 46.955 casos de dengue, de acuerdo con el reporte de la Organización Panamericana de la Salud. Durante esa semana se notificaron 3.486 nuevos casos y el número reportado estuvo 51% por encima del promedio de las cuatro semanas epidemiológicas anteriores.

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La situación no es homogénea en todo el territorio. Durante agosto, el Minsa informó un incremento de casos en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, mientras que Lima ya acumulaba alrededor de 4.000 contagios. El director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), César Munayco, advirtió entonces que las condiciones asociadas a El Niño podían favorecer la reproducción del mosquito transmisor.

Este escenario explica por qué las autoridades vienen reforzando las acciones de prevención antes de que se intensifique la temporada de lluvias.

¿Por qué El Niño puede favorecer más casos de dengue?

El vínculo está principalmente en las condiciones ambientales que pueden presentarse durante el fenómeno.

El aumento de las temperaturas favorece el desarrollo y reproducción de los mosquitos, mientras que las lluvias pueden dejar agua acumulada en diferentes espacios. Baldes, recipientes, neumáticos, macetas, botellas, canaletas y otros objetos pueden convertirse en lugares donde el Aedes aegypti deposite sus huevos.

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Indeci señala que las lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño pueden desencadenar inundaciones, huaicos, deslizamientos y otros peligros, pero también advierte sobre un incremento de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue y el zika.

El propio EsSalud identifica al dengue entre las enfermedades asociadas al fenómeno El Niño y explica que las lluvias intensas, inundaciones y otros eventos pueden alterar las condiciones sanitarias y favorecer distintos riesgos para la población.

Por ello, el próximo periodo de lluvias es especialmente relevante para la vigilancia epidemiológica.

Se acercan las lluvias y también aumenta la preocupación por el dengue

El último comunicado del ENFEN establece que la temporada de lluvias correspondiente al periodo septiembre de 2026-abril de 2027 debe ser considerada dentro de las acciones de preparación ante El Niño.

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Para septiembre-noviembre, el organismo prevé lluvias por encima de lo normal en la costa norte, con posibles episodios de moderada a fuerte intensidad desde noviembre. Además, para el verano de 2027 proyecta precipitaciones superiores a los promedios históricos en la costa norte, la costa central y la sierra norte occidental.

La relación también alcanza a los peligros asociados a las precipitaciones. Las lluvias intensas pueden provocar desbordes de ríos, activación de quebradas, huaicos e inundaciones, especialmente en las zonas más expuestas. Cenepred ha advertido que millones de personas se encuentran en escenarios de riesgo muy alto frente a estos peligros en caso de lluvias intensas asociadas a El Niño Costero.

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Aunque un huaico no causa directamente dengue, las condiciones posteriores a lluvias e inundaciones pueden dejar numerosos puntos con agua acumulada, además de generar dificultades para mantener condiciones adecuadas de salubridad.

¿Qué hacer con las flores amarillas este 21 de septiembre?

La recomendación de EsSalud no implica cancelar la tradición ni dejar de regalar flores naturales. La clave está en evitar que el agua se convierta en un criadero.

Entre las alternativas se encuentran:

Utilizar flores artificiales.

Colocar flores naturales en arena húmeda o espuma floral.

Si se utiliza un florero con agua, cambiarla con frecuencia y lavar bien el recipiente.

Evitar que queden recipientes con agua acumulada dentro o fuera de la vivienda.

Revisar macetas, baldes, botellas, neumáticos y otros objetos que puedan almacenar agua.

Mantener los depósitos de agua correctamente tapados.

La vigilancia debe extenderse especialmente durante la temporada de lluvias, cuando un recipiente olvidado en un patio, jardín, techo o calle puede acumular agua después de una precipitación.

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre?

La costumbre de regalar flores amarillas en esta fecha se popularizó en Latinoamérica a partir de Floricienta, la serie argentina protagonizada por Florencia Bertotti. En la ficción, las flores amarillas aparecen vinculadas con el deseo de recibirlas de la persona amada.

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Con el paso de los años, la tradición se trasladó a las redes sociales y quedó asociada al 21 de septiembre, fecha que coincide con el inicio de la primavera en el hemisferio sur. Las flores amarillas pasaron así a representar afecto, amistad, alegría y nuevos comienzos.

Este año, sin embargo, la celebración coincide con un escenario sanitario y climático que exige una precaución adicional. El país ya registra decenas de miles de casos de dengue y el ENFEN prevé una temporada de lluvias con condiciones superiores a las habituales en varias zonas del territorio.