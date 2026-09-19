¿Qué documentos puedo sacar desde mi celular en Perú sin ir a una oficina? Trámites disponibles online en 2026

Una persona interactúa con la aplicación móvil DNI Biofacial del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en un teléfono inteligente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El celular se ha convertido también en una puerta de acceso a diversos servicios del Estado peruano. Varias entidades permiten iniciar trámites, realizar consultas, efectuar pagos o descargar documentos sin necesidad de acudir inicialmente a una oficina.

Reniec, Sunarp, Sunat, el Poder Judicial y otras instituciones mantienen plataformas digitales destinadas a reducir la atención presencial.

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Pero existe una diferencia importante: no todos los trámites pueden completarse íntegramente desde un teléfono. Algunos requieren utilizar una computadora, acudir posteriormente a recoger un documento, validar la identidad mediante una aplicación específica o realizar un pago.

Por ello, antes de iniciar cualquier procedimiento conviene comprobar qué etapas son realmente virtuales.

¿Qué documentos de Reniec puedo obtener por internet?

Reniec cuenta con diversos trámites virtuales relacionados con identificación y registros civiles.

Uno de los servicios más utilizados es la obtención de copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio y defunción que se encuentren incorporadas en la base de datos de la institución.

Antes de solicitar una copia, el ciudadano debe comprobar que el acta está registrada en Reniec.

La institución cuenta con un servicio oficial de emisión de copias certificadas de actas y partidas.

Las copias certificadas emitidas por Reniec mediante este sistema incorporan mecanismos de verificación, entre ellos un código QR.

Un ciudadano utiliza la aplicación móvil DNIBIOFACIAL del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil para efectuar trámites de identidad en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Puedo sacar mi partida de nacimiento por internet?

Sí, siempre que el acta correspondiente se encuentre disponible en la base de datos de Reniec y se cumplan las condiciones del servicio.

La institución permite obtener copias certificadas de determinadas actas sin acudir a una agencia.

El procedimiento general implica verificar primero que el documento se encuentre en la base de datos, realizar el pago correspondiente y acceder al servicio de emisión.

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Reniec advierte además que las copias certificadas obtenidas vía web son para uso nacional. Si el documento será utilizado en determinados trámites en el extranjero, pueden existir requisitos adicionales.

La información oficial sobre estos documentos se encuentra en la sección de actas de nacimiento, matrimonio y defunción de Reniec.

¿Puedo obtener una partida de matrimonio desde el celular?

Las copias certificadas de actas de matrimonio que están incorporadas a la base de datos de Reniec pueden solicitarse mediante el servicio digital de la entidad.

El primer paso es verificar la existencia del acta.

Esto es importante porque no todos los registros históricos necesariamente están incorporados en la misma base de datos. Dependiendo de dónde y cuándo se realizó la inscripción, el ciudadano podría necesitar recurrir a la municipalidad u oficina registral correspondiente.

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Cuando el acta sí se encuentra disponible, el usuario puede continuar con el procedimiento habilitado por Reniec.

Una pareja peruana registra el nacimiento de su bebé recién nacido, presentando los documentos requeridos para el trámite de identidad en una oficina. (Foto: Reniec)

¿También puedo solicitar un acta de defunción online?

Reniec incluye las actas de defunción dentro de sus servicios vinculados a copias certificadas.

Al igual que ocurre con las partidas de nacimiento y matrimonio, es necesario verificar previamente que el documento se encuentre incorporado a la base de datos.

La plataforma digital evita en esos casos que el ciudadano tenga que desplazarse únicamente para solicitar una copia.

¿Qué trámites del DNI puedo iniciar desde el celular?

El celular tiene un papel especialmente importante en algunos procedimientos relacionados con el DNI.

Reniec utiliza la aplicación DNI BioFacial para determinados procesos de validación de identidad.

En el caso de la renovación virtual del DNI para adultos, por ejemplo, Reniec señala que el usuario debe contar con la aplicación, realizar la validación de identidad y continuar posteriormente el procedimiento web.

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La renovación puede iniciarse cuando corresponde según las condiciones establecidas por la institución.

Para revisar los procedimientos disponibles se puede ingresar al portal de trámites virtuales de Reniec.

No debe confundirse, sin embargo, “hacer el trámite online” con recibir necesariamente el documento físico en casa. Dependiendo del procedimiento, puede existir una etapa posterior de entrega o recojo.

Foto: Difusión

¿Puedo obtener antecedentes penales desde el celular?

Aquí hay una excepción importante.

El Poder Judicial permite tramitar electrónicamente el Certificado de Antecedentes Penales, pero su información oficial especifica que el procedimiento electrónico debe realizarse mediante una computadora o laptop y no desde celular o tablet.

Por tanto, aunque se trata de un trámite digital, no debería presentarse como un documento que necesariamente pueda obtenerse íntegramente desde el teléfono.

La información y requisitos están disponibles en la página oficial de Antecedentes Penales del Poder Judicial.

El Poder Judicial también mantiene la plataforma CAPe para antecedentes penales electrónicos.

¿Puedo obtener antecedentes policiales por internet?

La Policía Nacional dispone de un sistema para el Certificado Electrónico de Antecedentes Policiales.

El documento electrónico se genera en formato PDF y cuenta con firma digital de la Policía Nacional del Perú.

El acceso debe realizarse mediante los canales oficiales del Estado y de la Policía Nacional.

La información oficial sobre el procedimiento se encuentra en Certificado de Antecedentes Policiales para uso nacional.

Este procedimiento requiere el pago de la tasa establecida por la entidad, por lo que no debe confundirse “trámite digital” con “trámite gratuito”.

¿Qué documentos de Sunarp puedo solicitar por internet?

Sunarp ofrece una plataforma denominada Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL).

Desde ella es posible acceder a servicios relacionados con partidas registrales y solicitar publicidad registral.

El ingreso se realiza mediante la plataforma SPRL de Sunarp.

La institución explica que el sistema permite acceder a nivel nacional al contenido de partidas registrales inscritas en los Registros Públicos y efectuar búsquedas.

También existe la aplicación móvil de Sunarp, mediante la cual se ofrecen diferentes servicios registrales.

Sunarp habilitó el procedimiento de cambio placa 100% virtual desde agosto. (Oficina de Comunicaciones en Imagen Institucional)

¿Qué puedo hacer desde el celular en Sunat?

Sunat cuenta con numerosos servicios digitales.

Incluso sin Clave SOL pueden realizarse operaciones como la consulta de RUC y acceder a opciones para inscripción u obtención de Clave SOL.

Para una simple consulta de RUC se puede utilizar el buscador oficial de Sunat.

En el caso de operaciones personales o empresariales que sí requieren autenticación, Sunat utiliza su plataforma de Operaciones en Línea.

¿Cómo saber si un trámite puede hacerse completamente por internet?

Antes de comenzar es recomendable revisar cuatro elementos:

Si el procedimiento está disponible en modalidad online.

Si requiere validar la identidad mediante una aplicación.

Si existe una tasa que debe pagarse.

Si el documento se descarga digitalmente o debe recogerse posteriormente.

La palabra “virtual” puede referirse únicamente a una parte del procedimiento.

Un ejemplo claro es el DNI: determinadas etapas pueden realizarse por internet y utilizar el celular para validar la identidad, pero el documento físico tiene posteriormente un proceso de entrega.

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¿Qué cuidados debo tener al hacer trámites desde el celular?

La primera recomendación es no ingresar datos personales desde enlaces enviados por desconocidos.

DNI, fecha de emisión, dirección, número de teléfono y datos bancarios pueden utilizarse para intentar suplantar la identidad de una persona.

Por ello, conviene ingresar directamente al portal oficial de Reniec, Sunat, Sunarp, Poder Judicial, Policía Nacional o la institución responsable.

También es recomendable conservar los comprobantes de pago y descargar los documentos únicamente desde las plataformas oficiales.

La expansión de los servicios digitales permite resolver cada vez más gestiones sin acudir a una oficina, pero cada entidad establece sus propias condiciones. Revisarlas antes de pagar o proporcionar información personal puede evitar errores, gastos innecesarios y posibles fraudes.

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