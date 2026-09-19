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Perú 2-0 Paraguay EN VIVO HOY: punto a punto de los partidos del día 2 por Copa Davis 2026

La segunda jornada de competencia inicia con el duelo de dobles, que tendrá en las parejas a los dos raquetas principales de cada escuadra. La serie está 2-0 a favor de la ‘bicolor’

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10:09 hsHoy

¡Día de Copa Davis! Se define la serie entre Perú y Paraguay por el Grupo Mundial I de la ‘Copa del Mundo del tenis’. Las acciones iniciarán a las 14:00 horas en todo el territorio nacional con el duelo de dobles.

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Varillas dio el golpe ante Vallejo

Juan Pablo Varillas le dio a Perú el segundo punto en la serie ante Paraguay por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026, tras remontar un partido que se extendió por más de tres horas en el Jockey Club del Perú. El tenista limeño de 30 años superó a Daniel Vallejo, de 22 años y ubicado en el puesto 58 del ranking ATP, en un duelo que cerró la ventaja peruana en la serie.

El primer set quedó en manos del paraguayo. Vallejo quebró en dos oportunidades durante los primeros juegos y, aunque Varillas reaccionó para acortar distancias, el tenista guaraní confirmó su ventaja y cerró la manga por 7-5 tras romper el servicio de su rival en el tramo decisivo.

En el segundo set, el desarrollo se mantuvo parejo hasta forzar un tie-break. Varillas llegó a estar abajo por 4-1 en el desempate, pero encontró una reacción inmediata para emparejar la cuenta y llevarse el set por 7(8)-6, en una remontada que extendió el enfrentamiento hasta el tercer parcial.

El tercer set repitió el patrón de lucha punto a punto. Ambos tenistas intercambiaron roturas de servicio en un tramo marcado por un ‘drop shot’ que le generó dificultades a Vallejo y una atención médica al paraguayo por una molestia en el isquiotibial derecho. Varillas se sobrepuso a la exigencia física y quebró en el momento clave para servir por el partido.

En un partido no apto para cardíacos, Juan Pablo Varillas vino de atrás para ganar y poner a Perú 2-0 en la serie de Copa Davis. Disfruta del match point y la explosión de alegría del jugador y su equipo. | DGo
10:09 hsHoy

Buse le dio el primer punto a Perú

Ignacio Buse le dio a Perú el primer punto en la serie ante Paraguay por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026, tras un partido de más de tres horas que se resolvió en el tercer set. El tenista peruano, número 35 del ranking ATP, superó a Hernando Escurra, ubicado en el puesto 2151, en un duelo que se disputó ante un Jockey Club del Perú con las 4.200 localidades agotadas para las dos jornadas.

El primer set se definió en un tie-break que Buse ganó por 7-4, después de un parcial donde ambos tenistas se mantuvieron parejos en el marcador hasta el desenlace. El peruano cerró la manga con una mejor efectividad en los puntos de servicio, aunque tuvo que remontar en varios tramos ante la resistencia de Escurra.

En el segundo set, el paraguayo dio vuelta el partido. Escurra quebró en el primer juego y sostuvo la ventaja durante buena parte de la manga, hasta cerrarla por 6-4 con un nivel que incluyó varios ‘drop shots’ que complicaron al ‘Colorado’. El propio Buse reconoció después que atravesó un tramo del encuentro lejos de su mejor versión.

El tercer set resultó el más disputado. Ambos tenistas intercambiaron quiebres en un tramo final de alta exigencia física y emocional. Buse revirtió una rotura en contra para llegar a 5-5 y luego forzó un 6-5 a su favor antes del cierre definitivo, en un cierre que contó con atención médica para Escurra antes del último juego decisivo.

Con el triunfo, Perú se puso en ventaja en la serie que define su lugar en el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. El desarrollo del partido confirmó una característica habitual de esta competencia: la diferencia de más de dos mil posiciones en el ranking ATP entre ambos jugadores no impidió que Escurra ofreciera una resistencia sostenida durante todo el encuentro.

El tenista peruano logró el primer punto ante Paraguay tras un partidazo de tres horas - Crédito: DSports.
10:09 hsHoy

Cruces y resultados de Perú vs Paraguay por Copa Davis 2026

Viernes 18 de septiembre

  • Partido 1: Ignacio Buse 2-1 Hernando Escurra
  • Partido 2: Juan Pablo Varillas 2-1 Daniel Vallejo

Sábado 19 de septiembre

  • Partido 3: Ignacio Buse / Arklon Huertas del Pino vs. Daniel Vallejo / Martín Vergara
  • Partido 4: Ignacio Buse vs. Daniel Vallejo
  • Partido 5: Juan Pablo Varillas vs. Hernando Escurra
10:09 hsHoy

Canal TV que transmitirá serie entre Perú y Paraguay por Copa Davis

La señal de DSports transmitirá la serie entre Perú y Paraguay por la Copa Davis 2026. Los partidos podrán verse por televisión por cable y también a través de la plataforma de streaming DGO, que cuenta con los derechos de emisión de la competencia.

Asimismo, Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa desde su página web. La información incluirá la previa, el desarrollo de cada partido, el resultado de la serie y las declaraciones de los tenistas y capitanes.

DSports y DGO transmitirán la serie entre Perú y Paraguay por Copa Davis.
DSports y DGO transmitirán la serie entre Perú y Paraguay por Copa Davis. Crédito: DSports.
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Horario de inicio de la segunda jornada

El primer día de competencia se disputará el sábado 19 de septiembre desde las 14:00 horas de Perú. Ese día se jugará un partido de dobles y dos partidos de individuales si es necesario.

El inicio también será a las 14:00 horas en Colombia, Ecuador y Panamá. En Miami, Bolivia y Venezuela, los encuentros comenzarán a las 15:00 horas. En Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, la programación arrancará a las 16:00 horas. En España, el comienzo está previsto para las 21:00 horas.

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