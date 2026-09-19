Perú 2-0 Paraguay EN VIVO HOY: punto a punto de los partidos del día 2 por Copa Davis 2026

¡Día de Copa Davis! Se define la serie entre Perú y Paraguay por el Grupo Mundial I de la ‘Copa del Mundo del tenis’. Las acciones iniciarán a las 14:00 horas en todo el territorio nacional con el duelo de dobles.

El tercer set repitió el patrón de lucha punto a punto. Ambos tenistas intercambiaron roturas de servicio en un tramo marcado por un ‘drop shot’ que le generó dificultades a Vallejo y una atención médica al paraguayo por una molestia en el isquiotibial derecho. Varillas se sobrepuso a la exigencia física y quebró en el momento clave para servir por el partido.

En el segundo set, el desarrollo se mantuvo parejo hasta forzar un tie-break . Varillas llegó a estar abajo por 4-1 en el desempate, pero encontró una reacción inmediata para emparejar la cuenta y llevarse el set por 7(8)-6 , en una remontada que extendió el enfrentamiento hasta el tercer parcial.

El primer set quedó en manos del paraguayo . Vallejo quebró en dos oportunidades durante los primeros juegos y, aunque Varillas reaccionó para acortar distancias, el tenista guaraní confirmó su ventaja y cerró la manga por 7-5 tras romper el servicio de su rival en el tramo decisivo.

Juan Pablo Varillas le dio a Perú el segundo punto en la serie ante Paraguay por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026, tras remontar un partido que se extendió por más de tres horas en el Jockey Club del Perú. El tenista limeño de 30 años superó a Daniel Vallejo, de 22 años y ubicado en el puesto 58 del ranking ATP, en un duelo que cerró la ventaja peruana en la serie.

10:09 hs

Buse le dio el primer punto a Perú

Ignacio Buse le dio a Perú el primer punto en la serie ante Paraguay por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026, tras un partido de más de tres horas que se resolvió en el tercer set. El tenista peruano, número 35 del ranking ATP, superó a Hernando Escurra, ubicado en el puesto 2151, en un duelo que se disputó ante un Jockey Club del Perú con las 4.200 localidades agotadas para las dos jornadas.

El primer set se definió en un tie-break que Buse ganó por 7-4, después de un parcial donde ambos tenistas se mantuvieron parejos en el marcador hasta el desenlace. El peruano cerró la manga con una mejor efectividad en los puntos de servicio, aunque tuvo que remontar en varios tramos ante la resistencia de Escurra.

En el segundo set, el paraguayo dio vuelta el partido. Escurra quebró en el primer juego y sostuvo la ventaja durante buena parte de la manga, hasta cerrarla por 6-4 con un nivel que incluyó varios ‘drop shots’ que complicaron al ‘Colorado’. El propio Buse reconoció después que atravesó un tramo del encuentro lejos de su mejor versión.

El tercer set resultó el más disputado. Ambos tenistas intercambiaron quiebres en un tramo final de alta exigencia física y emocional. Buse revirtió una rotura en contra para llegar a 5-5 y luego forzó un 6-5 a su favor antes del cierre definitivo, en un cierre que contó con atención médica para Escurra antes del último juego decisivo.

Con el triunfo, Perú se puso en ventaja en la serie que define su lugar en el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. El desarrollo del partido confirmó una característica habitual de esta competencia: la diferencia de más de dos mil posiciones en el ranking ATP entre ambos jugadores no impidió que Escurra ofreciera una resistencia sostenida durante todo el encuentro.