Jhonny Vidales ubica el éxito colectivo en Melgar por encima de su gran presente: “Fue un buen año, quiero cerrarlo con un torneo internacional”

Jhonny Vidales llegó a FBC Melgar a mitad de año procedente de ADT. - Crédito: Liga 1

No cabe duda alguna de que Jhonny Vidales vive una temporada de ensueño a título personal. Empezó como uno de los destapes goleadores con ADT y mantuvo ese buen paso al momento que se trasladó a FBC Melgar a mediados de año. Su estupendo oficio, de hecho, le ha permitido ubicarse como el segundo máximo artillero del actual curso con 19 dianas, a tres del líder de goleo Facundo Callejo.

A pesar de ello, a Vidales solo le importa que el club ‘rojinegro’ acabe el ciclo de una manera decorosa obteniendo un cupo de un torneo internacional. La meta es llegar a la Copa Libertadores 2026, pero si los esfuerzos no alcanzan, habrá cierta satisfacción por quedar dentro de la Copa Sudamericana.

Jhonny Vidales ha marcado seis goles con FBC Melgar en el Torneo Clausura 2025. - Crédito: Liga 1

“En lo personal fue un buen año, pero quiero cerrarlo con un logro colectivo, clasificando a un torneo internacional”, mencionó Jhonny Vidales en una entrevista concedida a radio Ovación.

Cuestionado sobre su loable actualidad, el goleador revelación no lo ve como un caso aislado: "Mi buen momento no es solo de este año; vengo trabajando desde hace mucho. Estar preparado mentalmente me ayudó mucho, y también fue importante jugar más cerca del arco. Hubo un tiempo en que actuaba como doble cinco, pero luego, en Melgar con Lorenzo, me acerqué más al arco rival”.

El delantero abrió el marcador entrando desde el banco de suplentes. (Video: L1MAX)

A FBC Melgar le aguarda una visita al estadio Alejandro Villanueva para medirse contra Alianza Lima. El partido es calificado como trascendental para el entrenador Juan Reynoso al igual que para el grupo, dado que todo lo que no sea una victoria significará un grave riesgo pensando en un pase a la siguiente edición de la Libertadores.

Respecto al escenario inmediato, Vidales ha asegurado que “debemos afrontar el partido contra Alianza como siempre, como si fuera una final. Lamentablemente, la organización y el tema de Binacional nos complica un poco, pero iremos con una mentalidad ganadora".

Jhonny Vidales entrenándose con Melgar, en Arequipa. - Crédito: Liga 1

Revancha

Jhonny Vidales no solo aceptó la propuesta de Melgar para elevar su nivel en Liga 1, también porque vio una clara opción de revancha en Arequipa. Tres años atrás, el atacante había militado en el club ‘dominó’ por última vez. Aunque respondió a la confianza de los distintos cuerpos técnicos con los que trabajó, no logró trascender como hubiese querido.

Aun así, según ha precisado en una charla con Infobae Perú, "fue muy lindo; las mejores etapas de mi carrera las viví en Arequipa. Siempre pelear, jugar Copa Libertadores". Su momento cumbre, eso sí, fue “con el comando técnico de Néstor Lorenzo, que estaba con Fernando Alloco, los preparadores físicos Jorge Leandro y Valentino Dressino. Aprendí mucho con ellos”.

El delantero puso el 1-0 de taco en Arequipa. (Video: L1MAX)

Jhonny Vidales es un futbolista peruano que ha desarrollado su carrera en diversos clubes nacionales e internacionales. Inició en Alianza Lima, donde destacó por su velocidad y habilidad ofensiva. Posteriormente jugó en equipos de Portugal e Italia, adquiriendo experiencia europea. De regreso al Perú, continuó aportando su talento en el campeonato local con constancia y profesionalismo.

Por su buen hacer en Liga 1 2025, Vidales ha esperado con entusiasmo un llamamiento de la selección peruana, cuya dirección técnica se encuentra en manos de un entrenador interino. Sin embargo, al día de hoy, no se ha dado ninguna citación para un encuentro amistoso.