Perú Deportes

Jhonny Vidales ubica el éxito colectivo en Melgar por encima de su gran presente: “Fue un buen año, quiero cerrarlo con un torneo internacional”

El delantero peruano, de 33 años, se siente satisfecho por su despunte goleador en Liga 1 2025, aunque su mente se encuentra puesta en cerrar decorosamente la temporada en Arequipa

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Jhonny Vidales llegó a FBC
Jhonny Vidales llegó a FBC Melgar a mitad de año procedente de ADT. - Crédito: Liga 1

No cabe duda alguna de que Jhonny Vidales vive una temporada de ensueño a título personal. Empezó como uno de los destapes goleadores con ADT y mantuvo ese buen paso al momento que se trasladó a FBC Melgar a mediados de año. Su estupendo oficio, de hecho, le ha permitido ubicarse como el segundo máximo artillero del actual curso con 19 dianas, a tres del líder de goleo Facundo Callejo.

A pesar de ello, a Vidales solo le importa que el club ‘rojinegro’ acabe el ciclo de una manera decorosa obteniendo un cupo de un torneo internacional. La meta es llegar a la Copa Libertadores 2026, pero si los esfuerzos no alcanzan, habrá cierta satisfacción por quedar dentro de la Copa Sudamericana.

Jhonny Vidales ha marcado seis
Jhonny Vidales ha marcado seis goles con FBC Melgar en el Torneo Clausura 2025. - Crédito: Liga 1

En lo personal fue un buen año, pero quiero cerrarlo con un logro colectivo, clasificando a un torneo internacional”, mencionó Jhonny Vidales en una entrevista concedida a radio Ovación.

Cuestionado sobre su loable actualidad, el goleador revelación no lo ve como un caso aislado: "Mi buen momento no es solo de este año; vengo trabajando desde hace mucho. Estar preparado mentalmente me ayudó mucho, y también fue importante jugar más cerca del arco. Hubo un tiempo en que actuaba como doble cinco, pero luego, en Melgar con Lorenzo, me acerqué más al arco rival”.

El delantero abrió el marcador entrando desde el banco de suplentes. (Video: L1MAX)

A FBC Melgar le aguarda una visita al estadio Alejandro Villanueva para medirse contra Alianza Lima. El partido es calificado como trascendental para el entrenador Juan Reynoso al igual que para el grupo, dado que todo lo que no sea una victoria significará un grave riesgo pensando en un pase a la siguiente edición de la Libertadores.

Respecto al escenario inmediato, Vidales ha asegurado que “debemos afrontar el partido contra Alianza como siempre, como si fuera una final. Lamentablemente, la organización y el tema de Binacional nos complica un poco, pero iremos con una mentalidad ganadora".

Jhonny Vidales entrenándose con Melgar,
Jhonny Vidales entrenándose con Melgar, en Arequipa. - Crédito: Liga 1

Revancha

Jhonny Vidales no solo aceptó la propuesta de Melgar para elevar su nivel en Liga 1, también porque vio una clara opción de revancha en Arequipa. Tres años atrás, el atacante había militado en el club ‘dominó’ por última vez. Aunque respondió a la confianza de los distintos cuerpos técnicos con los que trabajó, no logró trascender como hubiese querido.

Aun así, según ha precisado en una charla con Infobae Perú, "fue muy lindo; las mejores etapas de mi carrera las viví en Arequipa. Siempre pelear, jugar Copa Libertadores". Su momento cumbre, eso sí, fue “con el comando técnico de Néstor Lorenzo, que estaba con Fernando Alloco, los preparadores físicos Jorge Leandro y Valentino Dressino. Aprendí mucho con ellos”.

El delantero puso el 1-0 de taco en Arequipa. (Video: L1MAX)

Jhonny Vidales es un futbolista peruano que ha desarrollado su carrera en diversos clubes nacionales e internacionales. Inició en Alianza Lima, donde destacó por su velocidad y habilidad ofensiva. Posteriormente jugó en equipos de Portugal e Italia, adquiriendo experiencia europea. De regreso al Perú, continuó aportando su talento en el campeonato local con constancia y profesionalismo.

Por su buen hacer en Liga 1 2025, Vidales ha esperado con entusiasmo un llamamiento de la selección peruana, cuya dirección técnica se encuentra en manos de un entrenador interino. Sin embargo, al día de hoy, no se ha dado ninguna citación para un encuentro amistoso.

Temas Relacionados

Jhonny VidalesMelgarLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Se filtró el motivo por el que Guillermo Enrique no juega en Alianza Lima: ¿se complica su renovación?

Néstor Gorosito probó su alineación para enfrentar a Melgar este viernes 31 de octubre y el defensa argentino volvió a quedar afuera generando muchas especulaciones

Se filtró el motivo por

“Yoshimar Yotún y Christofer Gonzales tienen que dar un paso al costado”: la ácida crítica de excampeón con Sporting Cristal

Pedro Garay, ídolo del club ‘celeste’, se refirió al rendimiento de ‘Yoshi’ y ‘Canchita’, así como al duro presente del equipo en la Liga 1. También habló de Martín Távara

“Yoshimar Yotún y Christofer Gonzales

¿Rebaza perderá los puntos por reclamo de Soan? Presidente aclara polémica de jugar con cuatro extranjeras en Liga Peruana de Vóley

El cuadro de Puente Piedra reclamó por el ingreso de la venezolana Nexalba Mejias en el partido por la fecha 1, a pesar de haber otras tres extranjeras en el campo

¿Rebaza perderá los puntos por

Perú vs Bolivia: día y estadio confirmado del último amistoso de la ‘blanquirroja’ en 2025

Tras la gira en Rusia en noviembre, la selección peruana enfrentará a la ‘verde’ en duelo de preparación para cerrar el año. Conoce los detalles del vibrante cotejo

Perú vs Bolivia: día y

Diego Churín respondió si renovará o se irá de Universitario tras el tricampeonato en Liga 1

El delantero argentino rompió su silencio con la prensa paraguaya y se refirió a su vínculo con la ‘U’, el cual termina en diciembre de este 2025

Diego Churín respondió si renovará
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tren Lima-Chosica: revelan que la

Tren Lima-Chosica: revelan que la MML alteró factura para ocultar un pago de casi $400 mil a empresas de EE.UU.

Dina Boluarte podría ser inhabilitados por 10 años para ejercer un cargo público: Edwin Martínez presenta denuncia constitucional

Asesores de congresista Lucinda Vásquez revelan que padece de cáncer’: “A veces se desmaya y tenemos que auxiliarla”

TC anula investigación contra Fernando Camet por lavado de activos en el caso Interoceánica Sur

José Jerí habló con el secretario de estado de Donald Trump sobre seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Luigui Carbajal rechaza ser parte

Luigui Carbajal rechaza ser parte del reencuentro de Skándalo y pide que no usen su imagen: “No voy a participar”

Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar el 31 de octubre

Magaly Medina arremete contra Pamela López por visitas de Christian Cueva a sus hijos: “Es fastidiar al otro”

Pietro Sibille regresa a la actuación tras rehabilitación: “Es una batalla cada vez menos dura”

Megadeth vuelve a Lima para su gira de despedida “This Was Our Life Tour”: fecha, lugar y entradas para el concierto

DEPORTES

Se filtró el motivo por

Se filtró el motivo por el que Guillermo Enrique no juega en Alianza Lima: ¿se complica su renovación?

“Yoshimar Yotún y Christofer Gonzales tienen que dar un paso al costado”: la ácida crítica de excampeón con Sporting Cristal

¿Rebaza perderá los puntos por reclamo de Soan? Presidente aclara polémica de jugar con cuatro extranjeras en Liga Peruana de Vóley

Perú vs Bolivia: día y estadio confirmado del último amistoso de la ‘blanquirroja’ en 2025

Diego Churín respondió si renovará o se irá de Universitario tras el tricampeonato en Liga 1