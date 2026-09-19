Valeria Cusicanqui, la actriz peruana que llega a Prime Video junto a Eugenio Derbez

La actriz peruana compartió escenas con Eugenio Derbez y otros integrantes del elenco de la producción mexicana

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La actriz peruana Valeria Cusicanqui integra el elenco de El juicio, la producción mexicana de Prime Video que se estrenó el 11 de septiembre y cuenta con ocho episodios. La intérprete, que desarrolla su carrera en México, obtuvo su participación tras un proceso de selección que incluyó el envío de una audición grabada y una segunda prueba ante el equipo del proyecto.

Cusicanqui relató que recibió la confirmación de su incorporación después de superar las distintas etapas del casting. La actriz señaló que asumió el reto con expectativa, aunque al inicio no conocía la dimensión que alcanzaría la producción.

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“Estaba bastante nerviosa, pero también muy contenta. Al inicio no tenía idea de la magnitud del proyecto; eso lo fui descubriendo después”, contó sobre su llegada a la ficción, que aborda un caso de abuso sexual y las tensiones entre dos familias de distintos entornos sociales.

La serie fue creada y dirigida por el mexicano Daniel Krauze y tiene entre sus protagonistas a Eugenio Derbez, Pedro Alonso y Karla Gaytán. La trama parte de una acusación contra el hijo de un empresario y expone el conflicto entre las familias vinculadas al caso.

El proceso de convocatoria

Para Valeria Cusicanqui, el ingreso a El juicio significó una nueva experiencia dentro de la industria audiovisual mexicana. La actriz explicó que el proceso comenzó con el envío de un self-tape, término utilizado para las audiciones que los intérpretes graban por cuenta propia, y continuó con una convocatoria adicional antes de la selección final.

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La peruana destacó el aprendizaje que obtuvo al compartir un entorno profesional con actores y técnicos de trayectoria. Según indicó, la experiencia reforzó su interés por continuar su preparación y ampliar sus oportunidades dentro de la actuación.

Valeria Cusicanqui consolida su carrera en México y se suma a una producción de Prime Video

“Las personas con las que trabajé, además de tener un talento enorme, tenían un corazón precioso y una humildad muy genuina”, afirmó. “Poder estar ahí, observar cómo trabajan y formar parte de algo de esa magnitud fue muy bonito y también me dio todavía más ganas de seguir creciendo”.

La participación en la producción de Prime Video se incorpora a un recorrido que Cusicanqui desarrolla desde México, país al que se trasladó luego de sus primeras experiencias de formación y trabajo artístico en Perú.

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Canto, el teatro y la expresión corporal

Cusicanqui contó que su relación con las artes comenzó durante su niñez. El canto fue uno de sus primeros intereses y más tarde se sumaron el teatro y la expresión corporal, disciplinas que orientaron su decisión de dedicarse a la actuación.

“Desde que era muy chica, una parte de mí siempre se sintió movida por esto. Era una niña a la que le encantaba cantar. Empecé a hacer teatro y ahí todo hizo click”, recordó.

Luego de dar sus primeros pasos en los escenarios peruanos, optó por continuar su preparación en México. La llegada a un nuevo país le planteó desafíos profesionales relacionados con el acento, los códigos culturales y las exigencias propias de una industria más amplia y competitiva.

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La actriz considera que la constancia resulta necesaria para sostener una carrera en el audiovisual. “Es una industria que requiere muchísima persistencia. Te pone a prueba constantemente y por eso para mí ha sido muy importante seguir preparándome, tomando clases y buscando maneras de crecer como actriz”, sostuvo.

Cusicanqui señaló que su experiencia como extranjera en México ha sido favorable. “No siento que sea un país en el que sea difícil ser extranjera; de hecho, mi experiencia ha sido todo lo contrario”, dijo. También afirmó que encontró espacios de trabajo y formación que le permitieron seguir avanzando.

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Tras superar un proceso de casting, Cusicanqui se incorporó a la ficción dirigida por Daniel Krauze

Cinema Flamingos

La actriz ya tiene en agenda una nueva producción para el próximo año. Se trata de Cinema Flamingos, película dirigida por Guillermo Aranda cuya grabación está prevista para 2027.

El proyecto representa un reencuentro profesional entre Cusicanqui y el realizador, con quien trabajó previamente en el cortometraje Aire. Esa producción formó parte del Festival Internacional de Cine de Morelia, uno de los espacios de exhibición cinematográfica más conocidos de México.

“Me hace muchísima ilusión. Tuve la oportunidad de trabajar con Guillermo en un cortometraje que estuvo en el Festival Internacional de Cine de Morelia y fue una experiencia muy bonita”, comentó. “Reencontrarnos ahora para hacer una película me emociona muchísimo”.

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Por ahora, no se han difundido mayores detalles sobre el argumento, el reparto completo ni las fechas específicas del rodaje de Cinema Flamingos. La participación de Cusicanqui marca una continuidad en su vínculo con Aranda, luego de la experiencia compartida en Aire.

Además de la actuación, la intérprete tiene formación y experiencia en canto y danza. Para ella, estas disciplinas pueden convertirse en herramientas útiles ante las exigencias de personajes y proyectos audiovisuales diversos.

“En un set, mientras más diversas —o incluso excéntricas— sean tus habilidades, mejor; nunca sabes cuándo puede terminar siendo parte de un personaje”, explicó.

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Cusicanqui continuará su carrera desde México mientras suma proyectos en televisión, cine y otras áreas de la interpretación. La serie El juicio ya está disponible en Prime Video desde el 11 de septiembre de 2026.

Valeria Cusicanqui continúa su carrera en México con una participación en la serie El juicio, disponible en Prime Video