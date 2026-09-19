Partidos de hoy, sábado 19 de septiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, sábado 19 de septiembre de 2026

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Hoy, sábado 19 de septiembre, la agenda deportiva está cargada de partidazos que definirán el destino de los equipos: Universitario de Deportes chocará con Deportivo Garcilaso en Cusco, Sporting Cristal hará lo suyo con Atlético Grau, Melgar se medirá con Sport Boys en Arequipa, Alianza Lima luchará con Fluminense por el tercer lugar del Brasil Cup, y mucho más.

Los ‘cremas’ visitarán al ‘rico Garci’ en la altura cusqueña en un duelo que marcará el liderato del Torneo Clausura 2026. Con la inclusión de Bryan Reyna, Héctor Cúper buscará defender el primer lugar en medio de un buen momento futbolístico.

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La 'U' y el cuadro cusqueño definirán el liderato del campeonato en la altura de Cusco. (L1 Max)

Por otro lado, Sporting Cristal saldrá a sostener la senda del triunfo ante Atlético Grau en el estadio Alberto Gallardo. Necesita los tres puntos para seguir con chances en la lucha por el título nacional.

Y Sport Boys visitará a Melgar en Arequipa con la misión de extender su buen momento futbolístico que lo ilusiona con levantar el trofeo de la Liga 1, pero al frente tendrá a otro candidato que tiene el mismo objetivo.

Los 'cerveceros' recibirán a los 'albos' en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 10. (L1 Max)

Además, Alianza Lima se enfrentará a Fluminense de Facundo Morando por el tercer lugar del Brasil Cup 2026. Las ‘blanquiazules’ regresaron a la competencia de cara al inicio de la Liga Peruana de vóley 2026/2027: se midió con Gerdau Minas y terminó cayendo por 3-1 en la semifinal del torneo internacional.

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Partidos de Liga 1 Perú

- FC Cajamarca vs Cusco FC (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Sporting Cristal vs Atlético Grau (15:30 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Universitario (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Melgar vs Sport Boys (20:15 horas / estadio Monumental de la UNSA de Arequipa / L1 MAX)

Partidos de Liga Femenina

- Flamengo vs UNSAAC (13:00 horas / estadio IPD de Huancayo / Bicolor+)

- Universitario de Deportes vs FC Killas (15:15 horas / estadio Monumental / Bicolor+)

Partidos de Brasil Cup

- Alianza Lima vs Fluminense (14:00 horas / América TV, América TVGO)

- Osasco vs Gerdau Minas (17:00 horas / América TV, América TVGO)

Partidos de LaLiga

- Osasuna vs Rayo Vallecano (07:00 horas / ESPN)

- Athletic Club vs Alavés (09:15 horas / ESPN)

- Celta vs Racing de Santander (11:30 horas / ESPN)

- Sevilla vs Barcelona (14:00 horas / ESPN)

Partidos de Premier League

- Tottenham vs Aston Villa (06:30 horas / ESPN)

- Everton vs Ispwich (09:00 horas / ESPN)

- Brighton vs Arsenal (09:00 horas / ESPN)

- Newcastle vs Hull City (09:00 horas / ESPN)

- Nottingham vs Coventry (11:30 horas / ESPN)

Partidos de Serie A

- Udinese vs Cagliari (08:00 horas / ESPN)

- Bolonia vs Torino (08:00 horas / ESPN)

- Roma vs Torino (11:00 horas / ESPN)

- Venezia vs Lazio (13:45 horas / ESPN)

Partidos de fútbol argentino

- Gimnasia LP vs Banfield (12:30 horas / Disney+, Fanatiz)

- Gimnasia Mendoza vs Deportivo Riestra (12:30 horas / Disney+ y TyC Sports)

- Unión de Santa Fe vs Independiente (14:45 horas / TyC Sports, Fanatiz)

- River Plate vs Huracán (17:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Instituto vs Talleres (19:15 horas / TyC Sports, Fanatiz)