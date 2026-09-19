Alianza Lima finalizó su participación en la Brasil Cup: conoce sus 2 próximos eventos previo al debut en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Alianza Lima finalizó su participación en la Brasil Cup 2026: conoce sus próximos dos eventos previo a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

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Alianza Lima cerró su participación en la Brasil Cup 2026 con una derrota por 3-1 ante Fluminense, equipo conducido por Facundo Morando, su exentrenador. Las vigentes tricampeonas del vóley peruano se impusieron en el primer set, pero no pudieron sostener la ventaja.

El cuadro ‘íntimo’ ganó el parcial inicial por 25-19. Luego, el ‘flu’ revirtió el marcador con parciales de 25-16, 25-22 y 25-15. Así, las dirigidas por Alejandro Schneider finalizaron en el último puesto del torneo amistoso disputado en Belén, Brasil.

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Las jugadoras de Fluminense celebran con gran emoción la victoria en la cancha. Mira el punto final del partido y el festejo en equipo que selló su triunfo. - América TV

La Noche Blanquiazul 2026/27

Tras su participación en la Brasil Cup, Alianza Lima enfocará su preparación en la esperada Noche Blanquiazul. Al igual que en la edición anterior, el evento reunirá a tres clubes internacionales en un cuadrangular, aunque esta vez se extenderá durante tres jornadas.

El certamen servirá para que Alejandro Schneider evalúe al equipo antes del inicio de la Liga Peruana de Vóley y del Mundial de Clubes. Los partidos se disputarán el viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de setiembre.

Aunque todavía no se confirmó la programación, ya se conoce la transmisión: América TV emitirá la Noche Blanquiazul por señal abierta, en los canales 4 y 704 HD, además de su plataforma América TVGO.

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¿Cuándo será la Noche Blanquiazul de Alianza Lima?

La Noche Regatas

Después de la Noche Blanquiazul, Alianza Lima participará como invitado en la Noche Regatas. El club de Chorrillos devolverá el gesto tras haber sido parte de la más reciente presentación de las ‘íntimas’.

El evento se disputará el martes 6 de octubre, desde las 16:30 horas, en el Coliseo del Club Regatas Lima. Latina TV lo transmitirá por señal abierta, a través de los canales 2 y 702 HD, además de su sitio web y aplicación.

Anuncio oficial de la Noche Regatas 2026

¿Cuándo inicia la Liga Peruana de Vóley 2026/27?

El inicio de la temporada 2026/2027 de la Liga Peruana de Vóley está previsto para el 17 de octubre. Hasta el momento, la organización no confirmó el fixture de la primera fecha.

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El torneo se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador, y contará con hasta tres etapas, como ocurrió en la campaña anterior.

Una de las novedades será la participación de la selección peruana sub 19 como duodécimo equipo, ante la presencia de 11 clubes en competencia. El conjunto ‘bicolor’ solo disputará la primera fase.

Además, se redujo de siete a seis el número de extranjeras que cada club puede inscribir, mientras que el límite de jugadoras foráneas en cancha se mantendrá en tres. La medida busca ampliar las oportunidades para las voleibolistas nacionales.

Gino Vegas, presidente de la FPV, dio detalles del nuevo formato del torneo nacional. (Latina Deportes)

El plantel de Alianza Lima para el 2026/27

Alejandro Schneider cuenta con una plantilla competitiva de 15 jugadoras, que podría ampliarse con la incorporación de una extranjera. Por ahora, Alianza Lima tiene seis voleibolistas foráneas en su plantel.

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La amplitud de la nómina será clave para afrontar una temporada 2026/2027 que podría incluir hasta tres torneos: la Liga Peruana de Vóley, el Sudamericano y el Mundial de Clubes.

No obstante, el técnico dispone actualmente de 14 jugadoras para los dos próximos compromisos, debido a la lesión de Diana de la Peña. La central se perdería, al menos, el debut en el campeonato nacional.

Cristina Cuba (armadora)

Maria Alejandra Marin (armadora)

Ioana Baciu (opuesta)

Taylor Fricano (opuesta)

Sandra Ostos (punta)

Esmeralda Loroña (punta)

Daniela Bulaich (punta)

Nayeli Yábar (punta)

Ysabella Sánchez (punta)

Clarivett Yllescas (central)

Flavia Montes (central)

Allie Holland (central)

Diana de la Peña (central)

Zahira Quiñe (líbero)

Esmeralda Sánchez (líbero)